டபுள் ராகு பெயர்ச்சி! 4 ராசிகளுக்கு டபுள் அதிர்ஷ்டம், பொற்காலம்.. பொன், பொருள் பெருகும்!

Rahu Peyarchi 2026: ஜோதிடத்தின்படி,  2026ஆம் ஆண்டில் ராகு பெயர்ச்சி இரண்டு முறை நடக்க உள்ளது. இதனால், குறிப்பிட்ட சில ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டத்தை ராகு அள்ளிக் கொடுப்பார் என கூறப்படுகிறது.   

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Jan 4, 2026, 04:35 PM IST
Rahu Peyarchi 2026: 2026ஆம் ஆண்டு பிறந்துள்ள நிலையில், முக்கிய கிரகங்களின் பெயர்ச்சி நடக்க உள்ளது. இதனால், 12 ராசிகளுக்கும் ஒருவிதமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். நேர்மறையான ஆற்றலையும், எதிர்மறையான ஆற்றலையும் ஏற்படுத்தும் என ஜோதிடத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. அந்த வகையில், 2026ஆம் ஆண்டு இரண்டு முறை ராகு பெயர்ச்சி நடைபெற உள்ளது. 

Add Zee News as a Preferred Source

2026 இல் ராகுவின் பெயர்ச்சி சிறப்பு வாய்ந்ததாகக் கருதப்படுகிறது. ஏனென்றால், ராகு தனது சொந்த ராசியில் பெயர்ச்சி அடைகிறார். அதாவது, 2026 ஆகஸ்ட் 2ஆம் தேதி கும்ப ராசியில் அவிட்ட நட்சத்திரத்தில் பிரவேசித்து, டிசம்பர் மாதத்தில் மகர ராசிக்கு பெயர்ச்சி அடைகிறார்.  இந்த கிரக பெயர்ச்சியால் சில ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம் அதிகமாக இருப்பதாக கூறப்பட்டுள்ளது. தொழில், நிதி போன்றவற்றில் வளர்ச்சியை கொண்டு வரும் என கூறப்பட்டுள்ளது. எனவே, அதிர்ஷ்ட ராசிகள் யார் யார் என்று பார்ப்போம்.

மிதுனம்

ராகுவின் இரட்டை பெயர்ச்சியால் மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு அரிய வாய்ப்புகளை வழங்குகிறது. உங்கள் தொழிலில் நல்ல முன்னேற்றம் ஏற்படும். நிதி சார்ந்த விஷயங்களில் வெற்றி மட்டுமே பார்ப்பீர்கள். உங்கள் தொழிலில் இருந்து வந்த பிரச்னைகள் முடிவுக்கு வரும்.  நிதி நிலைமையும் மேம்படும். பணியிடத்தில் புதிய பொறுப்புகள் உங்களுக்கு கிடைக்கும். இதனால், உங்களுக்கு வருமானமும் கூடும்.  பழைய கடன்களையும் அடைப்பீர்கள்.  மேலும், பொன், பொருள் சேர்க்கவும் வாய்ப்பு கிடைக்கும்.

துலாம்

ராகுவின் இரட்டை பெயர்ச்சியால் துலாம் ராசிக்காரர்கள் சிறப்பாக இருக்கும். மாணவர்கள் கல்வியில் சிறந்து விளங்குவார்கள். ராகுவின் பெயர்ச்சியால் அவர்கள் வாழ்க்கையில் பல சாதகமாக மாற்றங்கள் ஏற்படலாம். நிதி நிலைமை கணிசமாக மேம்படும். நீங்கள் எடுக்கும் அனைத்து முயற்சிகளும் வெற்றியை தரும். புதிய தொழிலை தொடங்குவதற்கான அதிக வாய்ப்புகள் உள்ளன.  குடும்பத்துடன் மகிழ்ச்சியான நேரத்தை செலவிடுவீர்கள். உறவினர்களுடன் இருந்து வந்த பிரச்னைகள் தீரும். கணவன் மனைவி இடையே இருந்து வந்த கருத்து வேறுபாடுகள் நீங்கும் என கூறப்பட்டுள்ளது.  

கும்பம் 

கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு ராகு பெயர்ச்சி காரணமாக அனைத்து விஷயங்களில் வெற்றி பெறுவார்கள். ராகு ஐந்தாவது வீட்டில் சஞ்சரித்து ஒன்பதாவது, பதினொன்றாவது மற்றும் லக்ன வீடுகளைப் பார்ப்பார்.  கல்வி, போட்டித் தேர்வுகள், காதல் உறவுகள் மற்றும் குழந்தைகள் தொடர்பான விஷயங்களில் சாதகமான பலன்களை பெறுவார்கள். முதலீடுகள் லாபத்தை  தரும். கடந்த காலங்களில் எடுக்கப்பட்ட முயற்சிகள் வெற்றி அடையும். நிதி நிலைமை மேம்படும். பணியிடத்தில் உயர் அதிகாரிகளின் ஆதரவு கிடைக்கும். 

பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.

 

மேலும் படிக்க: சனி பெயர்ச்சி! 2026ல் கோடிகளை அள்ளும் ராசிகள்.. பண கஷ்டமே இருக்காதாம்

 

மேலும் படிக்க: 10 நாட்களில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி: 3 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்ட மழை, பண மழை கொட்டும்

 

Rahu TransitRahu PeyarchiRahu peyarchi 2026Zodiac SignsZodiac Signs 2026

