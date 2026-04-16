அட்சய திருதியை: உருவாகும் டபுள் யோகம்.. இந்த 4 ராசிகளுக்கு பொற்காலம் ஆரம்பம்!

Akshaya Tritiya Rajayoga: ஜோதிட ரீதியாக ஒவ்வொரு கிரகங்களும் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் தங்கள் ராசியை மாற்றி வருகின்றன. இதனால், 12 ராசிகளுக்கும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். அதே நேரத்தில் கிரகங்களின் பெயர்ச்சியால் ராஜயோகங்ளும் உருவாகும். அந்த வகையில், அட்சய திருதியை நாளில் 2 ராஜயோகங்கள் உருவாகிறது. அட்சய திருதியை ஏப்ரல் 19ஆம் தேதி வருகிறது. இந்த நாளில் ஒரு பொட்டு தங்கமாவது மக்கள் வாங்குவார்கள். இந்த தங்கத்தை வாங்குவது செல்வ, செழிப்பை ஏற்படுத்தும் என நம்பப்படுகிறது. இந்த மங்களகரமான நாளில் இரண்டு ராஜயோகங்கள் உருவாகிறது. அதாவது, மாலவ்ய யோகம், கஜகேசரி யோகம் உருவாகிறது. இந்த இரண்டு யோகங்களால் குறிப்பிட்ட சில ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம், செல்வத்தை அள்ளிக் கொடுக்கும்.
மேஷம் (Aries)
அட்சய திருதியை நாளில் இரண்டு ராஜயோகங்கள் உருவாகுவது மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம், செல்வத்தை கொடுக்கும். மேலும், கடந்த காலங்களில் நிலுவையில் இருக்கும் பணிகளை வெற்றிகரமாக முடிப்பீர்கள். உங்களுக்கு இருந்து வந்த சிறு சிறு பிரச்னைகள் தீரும். நிதி நிலைமை மேம்படும். இந்த காலக்கட்டத்தில் உங்களுக்கு செல்வம், அதிர்ஷ்டம் அதிகரிக்கும். பணியிடத்தில் உயர் அதிகாரிகளிடம் இருந்து பாராட்டுகளை பெறுவீர்கள். நீங்கள் நினைத்த காரியங்களை வெற்றிகரமாக முடிப்பீர்கள். இந்த காலக்கட்டத்தில் உடல் நலனில் முன்னேற்றம் இருக்கும். நிதி நிலைமை மேம்படும். பழைய முதலீடுகளில் இருந்து அதிகப்படியான லாபத்தை பெறுவீர்கள்.
சிம்மம் (Leo)
அட்சய திருதியை நாளில் உருவாகும் இரண்டு ராஜயோகங்களால் சிம்ம ராசிக்காரர்கள் அதிகபடியான நன்மைகளை பெறுவீர்கள். இரண்டு இரண்டு சுப யோகங்களால் அதிர்ஷ்டம் பெருகும். புதிய வேலை கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. நீண்ட காலமாக கிடப்பில் போடப்பட்ட பணிகளை வெற்றிகரமாக முடிப்பீர்கள். பதவி உயர்வு வருமானம் உங்களுக்கு அதிகரிக்கும். வீட்டில் சுப காரியங்கள் நடக்கும். அட்சய திருதியையில் தங்கம் வாங்க வாய்ப்புள்ளது. சொத்து விற்பனையில் நல்ல லாபத்தை பெறுவீர்கள். உடன் பிறந்தவர்கள் உதவி செய்வார்கள். புதிய தொழில் தொடங்க அதிக வாய்ப்புள்ளது.
துலாம் (Libra)
அட்சய திருதியை நாளில் உருவாகும் இரண்டு ராஜயோகங்களால் துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் செல்வம் பெருகும். புதிய வாகனம், வீடு வாங்குவதற்கான அதிக வாய்ப்புள்ளது. உங்களது சேமிப்பு இரட்டிப்பாகும். குடும்பத்துடன் வெளியூர் பயணம் மேற்கொள்வீர்கள். துலாம் ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியாக இருக்கும். குடும்பத்தில் இருந்து வந்த சிறுசிறு பிரச்னைகள் தீரும். பெற்றோரிடம் இருந்து ஆதரவுகளை பெறுவீர்கள். மாணவர்கள் வெளிநாடுகளுக்கு பயணம் மேற்கொள்வீர்கள். நீதிமன்ற பிரச்னைகள் தீரும். நீங்கள் நினைத்த காரியங்களை வெற்றிகரமாக முடிப்பீர்கள்.
கும்பம் (Aquarius)
அட்சய திருதியை நாளில் உருவாகும் இரண்டு ராஜயோகங்களால் கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் அதிர்ஷ்டமாக இருக்கும். நிதி நிலைமை மேம்படும். கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு இருந்து வந்த பிரச்னைகள் தீரும். உங்கள் தொழிலை விரிவாக்கம் செய்வீர்கள். வருமானம் அதிகரிக்கும். உங்கள் பிள்ளைகளிடம் இருந்து நல்ல செய்திகளை கேட்பீர்கள். திடீர் நிதி ஆதாயங்கள் ஏற்படும். வேலையில் பதவி உயர்வும், புதிய பொறுப்புகளும் கிடைக்கும். திருமண தடைகள் நீங்கும். உங்கள் காதல் அடுத்த கட்டமான திருமணத்திற்கு செல்லும். உங்கள் காதலில் இருந்து வந்த பிரச்னைகள் தீரும்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
