  • Tamil News
  • Spiritual
  • கும்பத்தில் உருவாகும் 5 ராஜயோகம்! பிப்ரவரியில் டபுள் ஜாக்பாட்.. 5 ராசிகளுக்கு வெற்றி, புகழ் குவியும்

கும்பத்தில் உருவாகும் 5 ராஜயோகம்! பிப்ரவரியில் டபுள் ஜாக்பாட்.. 5 ராசிகளுக்கு வெற்றி, புகழ் குவியும்

5 Rajayogas In February Aquarius: ஜோதிடத்தின்படி, பிப்ரவரி மாதத்தில்  5 அரிய யோகம் கும்ப ராசியில் உருவாகிறது. இதனால், 5 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம் கொட்டும் என கூறப்பட்டுள்ளது.   

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Jan 26, 2026, 10:50 AM IST
  • பிப்ரவரி மாதத்தில் உருவாகும் 5 ராஜயோகம்
  • கும்பம் உள்ளிட்ட 5 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம்
  • வீடு, நகை, வாகனம் வாங்கும் யோகம்

5 Rajayogas In February Aquarius: ஜோதிடத்தின்படி, ஒவ்வாரு கிரகங்களும் குறிப்பிட்ட கால  இடைவெளியில் தங்கள் ராசியை மாற்றி வருகின்றன. கிரகங்களின் பயிற்சியின் போது 12 ராசிகளுக்கும் நேர்மறையான மற்றும் எதிர்மறையான தாக்கங்களை ஏற்படுத்தி வருகிறது. பிப்ரவரி மாதத்தில் 5 ராஜ யோகங்கள் கும்ப ராசியில் உருவாகிறது. அதாவது பிப்ரவரி 3ஆம் தேதி புதன் கும்ப ராசியில் நுழைந்து ராகுவுடன் இணைகிறார். தொடர்ந்து பிப்ரவரி ஆறாம் தேதி சுக்கிரனும், பிப்ரவரி 3ஆம் தேதி சூரியனும், பிப்ரவரி 23ஆம் தேதி செவ்வாயும் கும்ப ராசியில் நுழைகின்றன. 

கும்ப ராசியில் புதன், சுக்கிரன், செவ்வாய், சூரியன் கிரகங்கள் நுழைவதால் ஐந்து ராஜ யோகங்கள் உருவாகிறது. அதாவது லட்சுமி நாராயண யோகம், சுக்ராதித்ய யோகம், ஆதித்ய மங்கள யோகம், புதாதித்ய யோகம், சதுர்கிரஷி உருவாகிறது. இந்த ஐந்து ராஜ யோகங்களும் கும்ப ராசியில் உருவாகிறது. இதனால் குறிப்பிட்ட சில ராசிகளுக்கு பிப்ரவரியிலிருந்து நல்ல காலம் தொடங்க போகிறது. செல்வம் புகழ் வெற்றியின் அனைத்து நேர்மறையான விஷயங்களும் ஐந்து ராசிகளுக்கு நடக்கும். அவை எந்தெந்த ராசிகள் என்பது குறித்த இங்கு பார்ப்போம்.

மேஷம் (Aries)

 பிப்ரவரி மாதம் மேஷ ராசியினருக்கு சிறப்பாக இருக்கும்.  5 ராஜயோகங்கள் உருவாகுவதால், மேஷ ராசிகளுக்கு தொட்டதெல்லாம் அதிர்ஷ்டத்தை கொடுக்கும்.  எதிர்பார்த்த வருமானமும், எதிர்பார்ப்புக்கு அதிகமான லாபமும் கிடைகும். தொழில் வளர்ச்சி அடையும். உங்களது நிதி நிலைமையை மேம்படுத்தி கொள்ளும் வாய்ப்பு கிடைக்கும். கடன் பிரச்னைகளுக்கு தீர்வு காண்பீர்கள். நீண்ட தூர பயணங்களை மேற்கொள்ள வாய்ப்புள்ளது. பணியிடத்தில் உயர் அதிகாரிகளின் பாராட்டு கிடைக்கும். குடும்பத்தில் சுப நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறும்.  வீட்டிற்கு உறவினர்கள் வருகை தருவார்கள். கணவன் மனைவி இடையே இணக்கம் அதிகரிக்கும். கருத்து மோதல் நீங்கி, மகிழ்ச்சியாக இருப்பீர்கள். 

ரிஷபம் (Taurus)

ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு பிப்ரவரி முதல் நல்ல காலம் தொடங்க இருக்கிறது. குறிப்பாக, பிப்ரவரி 17ஆம் தேதி முதல் உங்களுக்கு சாதகாக இருக்கும். நீங்கள் எடுக்கும் ஒவ்வொரு முடிவும் உங்களுக்கு நேர்மறையான ஆற்றலையும், வெற்றியையும் குவிக்கும். தொழிலில் இருந்து வந்த போட்டிகள் குறையும். பிப்ரவரியில் இருந்து தொழிலில் எதிர்பார்த்த முன்னேற்றம் உங்களுக்கு கிடைக்கும். குழந்தை வரன் வேண்டி இருப்பவர்களுக்கு பிப்ரவரியில் நல்ல செய்தியை கேட்க வாய்ப்புள்ளது. வேலையில்லாதவர்களுக்கு விரைவில் வேலை கிடைக்க உள்ளது. 

மிதுனம் (Gemini)

மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு பிப்ரவரி மாதம் நன்றாக இருக்கும். குடும்பத்தில் இருந்து வந்த பிரச்னைகள் முடிவடையும். குடும்பத்தில் சுப நிகழ்ச்சிகள் நடக்கும். குடும்பத்தில் நீங்கள் எடுக்கும் முடிவுகளுக்கு உறவினர்கள் ஆதரவு கொடுப்பார்கள். உங்கள் குடும்பத்தினருடன், துணையுடனும் மகிழ்ச்சியாக நேரத்தை செலவிடுவீர்கள்.  பிப்ரவரியில் இருந்து நிதி நிலைமை உங்களுக்கு மேம்படும். பல வழிகளில் இருந்து உங்களுக்கு வருமானம் கிடைக்கும். வேலை இடத்தில் உயர் அதிகாரிகள், சக ஊழியர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். மேலும் புதிய பொறுப்புகளை பெற்று, வேலை வாழ்க்கையில் முன்னேற்றம் அடைவீர்கள்.

கன்னி (Virgin)

பிப்ரவரி மாதம் கன்னி ராசிகளுக்கு சாதகமாக இருக்கும். தொழில் போட்டிகள் குறையும். கூட்டுத் தொழில் மூலம் எதிர்பாராத வெற்றியை பெறுவீர்கள். வேலை தேடி வருபவர்களுக்கு நல்ல செய்தியை கேட்பீர்கள். அரசு பணியடங்களுக்கான போட்டித் தேர்வுகளில் வெற்றி பெறுவீர்கள். மாணவர்கள் படிப்பில் சிறந்து விளங்குவார்கள். உங்கள் குழந்தைகளிடம் இருந்து நல்ல செய்தியை கேட்பீர்கள். தொழில் செய்து வருபவர்களுக்கு கூட்டாளிகளுடன் உங்கள் உறவு மேம்படும். கூட்டாளிகளுடன் சேர்த்து தொழிலையும் விரிவாக்கம் செய்வீர்கள். வருமானம் உயரும். 

கும்பம் (Aquarius)

கும்ப ராசியினருக்கு பிப்ரவரி மாதம்  ஜாக்பாட்டாக இருக்கும். தொட்டதெல்லாம் அதிர்ஷ்டம், வெற்றியை கொடுக்கும். கும்ப ராசியில் ஐந்து சுப யோகங்கள் உருவாகிறது. இதனால், குடும்பத்தில் சுப நிகழ்ச்சிகள் நடக்கும். வேலையில் இருப்பவர்களுக்கு உயர் அதிகாரிகளிடம் பாராட்டுகளை பெறுவீர்கள். கணவன் மனைவி இடையே இருந்து வந்த பிரச்னைகள் தீரும். பணப் பிரச்னை தீர்ந்து, சேமிப்பை அதிகப்படுத்துவீர்கள். பழைய கடன்களை அடைப்பீர்கள். வீடு, வாகனம், நகை வாங்கும் யோகம் உங்களுக்கு இருக்கிறது.

(பொறுப்பு துறப்பு: இதில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் பொதுவானவை ஆகும். பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது.)  

மேலும் படிக்க: மேஷத்தில் சனி பகவான்! 3 ராசிகளுக்கு விடிவு காலம் பிறக்கப்போகுது.. பண கஷ்டம் தீரும்

Raja Yoga5 Rajayogas In February AquariusZodiac SignsLucky zodiac signs5 Rajayogam In Aquarius

