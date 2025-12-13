2026ல் இந்த 3 ராசிகளின் உயிருக்கே ஆபத்தாம்.. ஜாக்கிரதை! யாரெல்லாம் தெரியுமா?

Angarak Yoga 2026: 2026ஆம் ஆண்டு தொடங்குவதற்கு இன்னும் சில நாட்களே உள்ளன. அடுத்த ஆண்டு அனைத்து ராசிக்காரர்களுக்கு பல நல்ல பலன்கள் மற்றும் எதிர்மறையான பலன்கலையும் அளிக்க உள்ளது. இது பல சக்திவாய்ந்த கிரக மாற்றங்களால் உருவாகும் யோகத்தால் நடைபெறுகிறது. யோகங்கள் என்றதும் நல்ல பலன்களை மட்டும் தருவதாகாது. சில நேரங்களில் சில ராசிக்காரர்களுக்கு மோசமான விளைவுகளையும் ஏற்படுத்தும். அந்த வகையில் அடுத்த ஆண்டு அங்காரக யோகம் என்ற ஒன்று உருவாக இருக்கிறது. இது செவ்வாய் மற்றும் ராகுவின் சேர்க்கையால் உருவாகிறது. இந்த அங்காரக யோகம் குறிப்பிட்ட சில ராசிக்காரர்களுக்கு துரதிர்ஷ்டத்தை தர இருக்கிறது.
பிப்ரவரி 2026ல் இந்த சக்திவாய்ந்த அங்காரக யோகம் உருவாகிறது. 18 ஆண்டுகள் கழித்து உருவாகும் இந்த யோகத்தால் 3 ராசிக்காரர்கள் எதிர்மறையான விளைவுகளை ஏற்படுத்த இர்ருக்கிறது. அவர்கள் எந்தெந்த ராசிகள் எந்த மாதிரியான எதிர்வினைகளை அந்த யோகம் கொடுக்க உள்ளது என்பதை தெரிந்துக்கொள்வோம்.
கடகம்
அங்காரக யோகம் கடக ராசியின் 8வது வீட்டில் உருவாகிறது. இதனால் சில எதிர்மறையான பலன்களை கடக ராசிக்காரர்கள் சந்திக்க இருக்கின்றனர். எதிர்பாராத் சிக்கல்கள் மற்றும் பிரச்சனைகளை எதிர்கொள்ள வேண்டிவரும். விபத்துகள் ஏற்பட வாய்ப்பிருக்கிறது. எனவே வாகனத்தில் கவனமாக பயணம் மேற்கொள்ளவும். திருமண வாழ்க்கையில் பிரச்சனைகள் ஏற்படும். இது சில தவறான புரிதல்களால் நடக்கும். இதுபோன்ற நேரங்களில் அமைதி காத்து பொறுமையாகவும் நிதானத்துடனும் செயல்படுவது மிகவும் அவசியம். குழந்தை பற்றிய கவலைகள் அதிகரிக்கும். மேலும், தொழிலில் மிகவும் எச்சரிக்கையாக இருப்பது நல்லது.
கன்னி
அங்காரக யோகம் கன்னி ராசியில் 6ஆம் வீட்டில் உருவாகிறது. இதனால் பல சவால்களை கன்னி ராசிக்காரர்கள் எதிர்கொள்ள வேண்டிவரும். எதிரிகள் அதிகரிக்கலாம். நெருங்கியவர்களுடன் பிரச்சனை ஏற்படும். சட்ட சிக்கல்கள் மோசமடையலாம். உங்களின் வார்த்தைகள் மற்றவர்களை காயப்படுத்தலாம். எனவே வார்த்தை உபயோகம் மிகவும் முக்கியம். அதேபோல் உங்களின் தனிப்பட்ட வாழ்க்கை குறித்து மற்றவர்களிடம் பகிர்ந்துகொள்ள வேண்டாம். அப்படி பகிர்ந்துகொண்டால் தேவையில்லாத பிரச்சனைகளை சந்திக்க நேரிடும். வேலையில் பின்னடைவுகளை சந்திக்கலாம். சக ஊழியர்களுடன் வாக்குவாதம் ஏற்படலாம். தேவையற்ற செலவுகள் ஏற்படும். பயணங்கள் மேற்கொள்ள வேண்டாம். ஏனென்றால் விபத்தில் சிக்க வாய்ப்புள்ளது. மேலும், உங்கள் ஆரோக்கியத்தில் பிரச்சனைகள் வரலாம். அதனால் கவனமாக இருங்கள்.
கும்பம்
அங்காரக யோகம் கும்ப ராசியின் முதல் வீட்டில் உருவாகிறது. இந்த யோகம் கும்பம் ராசிக்காரர்களுக்கு பல பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்தலாம். வாக்குவாதங்கள் உங்களுக்கு பிரச்சனையை ஏற்படுத்தலாம். எனவே அதனை தவிர்த்துக்கொள்ளவும். விபத்துக்கள் ஏற்படும் அபாயம் உள்ளது. எனவே வாகனம் ஓட்டும்போது மிகவும் கவனமாக இருக்கவும். திருமண விஷயங்களில் தடங்கள் ஏற்படலாம். ஏற்கனவே திருமணமானவர்களுக்கு தங்கள் துனையுடன் பிரிவு ஏற்படலாம். ஆரோக்கியத்திற்கு முன்னுரிமை கொடுங்கள். ஏனென்றால் இந்த அங்காரக யோகம் உங்கள் ஆரோக்கியத்தில் எதிர்மறையான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும்.
பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்தூள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.
