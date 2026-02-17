English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • குருவின் நட்சத்திரத்தில் அமரும் புதன்! இந்த 4 ராசிகளுக்கு பொற்காலம்.. நகை, பணம் சேரும்

குருவின் நட்சத்திரத்தில் அமரும் புதன்! இந்த 4 ராசிகளுக்கு பொற்காலம்.. நகை, பணம் சேரும்

Budhan Nakshatra Peyarchi: ஜோதிடத்தின்படி, குருவின் நட்சத்திரமான பூரட்டாதி நட்சத்திரத்தில் புதன் பெயர்ச்சி அடைகிறார். இதனால், குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டத்தை அள்ளிக் கொடுக்க உள்ளார். அவை என்னென்ன ராசிகள் என்று பார்ப்போம்.    

Feb 17, 2026

Budhan Nakshatra Peyarchi:  ஜோதிடத்தின்படி, ஒவ்வொரு கிரகங்களும் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் தங்கள் ராசியை மாற்றி வருகின்றன.  ராசி மட்டுமில்லாமல், நட்சத்திரத்தையும் 9 கிரகங்களும் மாற்ற வருகின்றன. இதனால், 12 ராசிகளுக்கும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி வருகிறது.  நேர்மறையான மற்றம் எதிர்மறையான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என ஜோதிடத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. அந்த வகையில், பிப்ரவரி 22ஆம் தேதி புதன் பெயர்ச்சி அடைகிறார். அதாவது, பிப்ரவரி 22ஆம் தேதி குருவின் நட்சத்திரமான பூரட்டாதி நட்சத்திரத்தில் பெயர்ச்சி அடைகிறார்.  புதன் தொழில், வெற்றியாக கருதப்படுகிறது. புதனின் நட்சத்திர பெயர்ச்சியின்போது, சில ராசிகளுக்கு  நேர்மறையான பலன்களைப் பெறுவார்கள். புதனின்  ஆசியுடன் சில ராசிக்காரர்கள் மாதத்தின் கடைசி நாட்களில் தங்கள் வாழ்க்கையில் நல்ல முன்னேற்றத்தை அடைவார்கள். மேலும் குடும்ப உறுப்பினர்களின் ஆதரவுடன், அவர்கள் அனைத்து துறைகளிலும் வெற்றி பெறுவார்கள். புதனின் பெயர்ச்சியின்போது, எந்த ராசிக்காரர்கள் பலன்களை பெறுவார்கள் என்று பார்ப்போம். 

ரிஷபம்

ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு புதன் பெயர்ச்சியின்போது, தொழில் ரீதியாக நல்ல முன்னேற்றத்தை அடைவார்கள். நீங்கள் செய்யும் வேலைக்கு புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கும். பணியிடத்தில் சக ஊழியர்களின் ஆதரவு உங்களுக்கு கிடைக்கும். உங்கள் வருமானமும் அதிகரிக்கும். இது உங்களது நிதி நிலைமையை மேம்படுத்தும். மாணவர்கள் போட்டித் தேர்வுகளில் நேர்மறையான முடிவுகளை பெறுவார்கள். உங்கள் கடின உழைப்பிறகு ஏற்ற பலன்களை பெறுவீர்கள். 

துலாம்

துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு புதனின் நட்சத்திர பெயர்ச்சியால் தன்னிப்பிக்கை, தைரியம் அதிகரிக்கும். இந்த காலக்கட்டத்தில் நீங்கள் எடுக்கும் அனைத்து முடிவுகளை வெற்றிகளை கொண்டு வரும். பணியிடத்திற்கு உங்களுக்கு பதவி உயர்வு கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. வேலையில்லாமல் இருப்பவர்களுக்கு புதிய வேலை பற்றிய நல்ல செய்திகளை கேட்பீர்கள்.   பிப்ரவரி இறுதியில் நீங்கள்  உயர்கல்விக்காக வெளிநாடு செல்ல வாய்ப்புள்ளது. உங்கள் காதல் அடுத்த கட்டமான திருமணத்திற்கு செல்ல வாய்ப்புள்ளது. தொழிலில் முன்னேற்றம் அடைவீர்கள். திருமண தடைகள் நீங்கி,  மார்ச் பிறகு நல்ல வரன் அமைய வாய்ப்புள்ளது. 

தனுசு

தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு புதனின் நட்சத்திர பெயர்ச்சியால் பல நன்மைகள் உண்டாகும். திருமணமாதவர்களக்கு நல்ல திருமண  வரன் கிடைக்கக் கூடும். உங்கள் திருமண வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியாக இருக்கும்.  உங்கள் வீட்டிற்கு உறவினர்கள் வருகை தர வாய்ப்புள்ளது.  இந்த காலம் நிங்கள முதலீடு செய்ய அதிக வாய்ப்புள்ளது. புதிய தொழில் தொடங்க விரும்புபவர்களுக்கு சிறந்த காலமாக இருக்கும். முதலீடு செய்யும்போது ஆலோசனைகளை பெறுவது சிறந்தது. அதோடு, நீண்ட காலமாக தடைபட்ட காரியங்களை வெற்றிகரமாக முடிப்பீர்கள். 

மகரம்

மகர ராசிக்காரர்களுக்கு புதனின் நட்சத்திர பெயர்ச்சியால் சாதகமான பலன்களை பெறுவார்கள். இந்த காலக்கட்டத்தில் உங்களது  பேச்சால் அனைவரையும் கவருவீர்கள். பணியிடத்திலும், குடும்பத்திலும் உங்களுக்கு மரியாதை அதிகரிக்கும். போட்டித் தேர்வுகளில் வெற்றி பெறுவீர்கள். இந்த நேரம் உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கிறது. நிதி நிலைமை மேம்படும். உங்கள் குடும்பத்தில் அனைத்து பிரச்னைகளும் தீரும். வேலையில்லாதவர்களுக்கு பிப்ரவரி மாத இறுதியில் சில நல்ல செய்திகளை கேட்பீர்கள்.  

