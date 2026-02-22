குரு சுக்கிரனால் உருவாகும் அரிய யோகம்! மார்ச் முதல் பொற்காலம்.. நகை, பணம் சேரும்

Kendra Drishti yog: ஜோதிடத்தின்படி, ஒவ்வொரு கிரகங்களின் நிலையும் 12 ராசிகளுக்கும் நேர்மறையான மற்றும் எதிர்மறையான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். குறிப்பாக, இருராசிகளின் இணைவின்போது, அரிய ராஜயோகங்கள் உருவாகுவது. அந்த வகையில், மார்ச் 18ஆம் தேதி கேந்திர திருஷ்டி யோகம் உருவாகிறது. அதாவது, குரு மற்றும் சுக்கிரன் இணைப்பு காரணமாக, கேந்திர திருஷ்டி யோகத்தை உருவாகிறது. குருபகவான் மற்றும் சுக்கிரனின் இணைப்பு மூலம், கேந்திர திருஷ்டி யோகம் உருவாகிறது. மார்ச் 18ஆம் தேதி குரு மற்றும் சுக்கிரன் ஒன்றுக்கொன்றும் 90 டிகிரி கோணத்தில் இருக்கும். குரு மற்றும் சுக்கிரன் இணைப்பால் உருவாகும் கேந்திர திருஷ்டி யோகம் குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு நன்மைகளை அள்ளித் தரும். எனவே, அவை என்னென்ன ராசிகள் என்பது குறித்து பார்ப்போம்.
மேஷம் (Aries)
கேந்திர திருஷ்டி யோகத்தால் மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டத்தை கொண்டு வரும். மேலும், குரு பகவானின் ஆசீர்வாதத்தால், நினைத்த காரியங்கள் அனைத்து கைகூடும். மேலும், குடும்பத்தில் செல்வம் அதிகமாக இருக்கும். நிதி நிலைமை மேம்படும். நீண்ட காலமாக முடிக்க முடியாத பணிகளை வெற்றிகரமாக முடிப்பீர்கள். சுக்கிரனின் செல்வாக்கு உங்கள் நிதி நிலைமையை இரட்டிப்பாக்கலாம். மேலும், வாழ்க்கைத் துணையுடன் வெளியூர்களுக்கு பயணம் மேற்கொள்ள வாய்ப்புள்ளது. மேலும், குருபகவானின் ஆசியால் தன்னம்பிக்கை, தைரியம் அதிகரிக்கும். குடும்பத்தில் உஙகளுக்கு மரியாதை அதிகரிக்கும். பணியிடத்தில் உங்களுக்கான புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கும். வாழ்க்கையில் எதிர்பாராத திருப்பங்கள் நடக்கும்.
சிம்மம் (Leo)
கேந்திர திருஷ்டி யோகத்தால் சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு பொற்காலத்தை கொடுக்கும. குருபகவான் சுக்கிரன் இணைப்பு சிம்ம ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சியான விஷயங்கள் நடக்கும். கேந்திர திருஷ்டி யோகத்தால், உங்களுக்கு இருந்து வந்த பிரச்னைகள் தீரும். மார்ச் முதல் உங்களுக்கு நிம்மதி அளிக்கும். பழைய கடன்களை அடைக்க வாய்ப்புள்ளது. இதனால், கடன் தொல்லையில் இருந்து விடுபடுவீர்கள். மேலும், சொத்து விற்பனையில் நல்லது நடக்கும். நீண்ட காலமாக கிடப்பில் இருந்து பணிகளை முடிப்பீர்கள். பணியிடத்தில் உங்களுக்கான அங்கீகாரம் கிடைக்கும். உயர் அதிகாரிகளின் ஆதரவை பெறுவீர்கள். குடும்பத்தில் நல்ல விஷயங்கள் நடக்கும். பிள்ளைகளிடம் இருந்து நல்ல விஷயங்கள் வந்து சேரும். குடும்பத்துடன் குலதெய்வ கோயிலுக்கும் செல்ல வாய்ப்புள்ளது.
தனுசு (Sagittarius)
தனுசு ராசிக்காரர்கள் கேந்திர திருஷ்டி யோகத்தால் பல்வேறு நன்மைகளை பெறுவீர்கள். இந்த ராஜயோகம் காரணமாக, அனைத்து முயற்சிகளை வெற்றியில் முடியும். உங்களது பொருளாதாரம் மேம்படும். கணவருடன் சேர்த்து வெளியூர் செல்ல அதிக வாய்ப்புள்ளது. உங்களுக்கு இருந்து வந்த சிறுசிறு பிரச்னைகள் தீரும். உறவினர்கள் வீட்டிற்கு வருவார்கள். உடன் பிறந்தவர்களின் ஆதரவு உங்களுக்கு கிடைக்கும். தொழிலில் இருப்பவர்கள் அதிக லாபத்தை பெறுவீர்கள். மேலும், தொழில் விரிவாக்கம் வெற்றிகரமாக நடக்கும்.அதோடு, கூட்டுத் தொழிலில் இருந்து வந்த சிறுசிறு பிரச்னைகள் தீரும். வீடு, சொத்து, நகை வாங்கும் யோகம் இருக்கிறது.
