கேது - சந்திரன் சேர்க்கை: யுகாதிக்கு பிறகு 4 ராசிகளுக்கு கோடீஸ்வர யோகம்.. அதிர்ஷ்டம் கொட்டும்

Ketu Moon Conjunction: ஜோதிட ரீதியாக, ஒவ்வொரு கிரங்களும் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் தங்கள் ராசியை மாற்றி வருகின்றன. குறிப்பாக, மார்ச் மாதத்தில் பல்வேறு கிரகங்கள் தங்கள் ராசியை மாற்றுகின்றனர். இதனால், 12 ராசிகளுக்கும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். அந்த வகையில், மார்ச் மாதத்தில் முக்கிய கிரகங்களின் சேர்க்கையும் நடக்கிறது. அதாவது, கேது - சந்திரன் சேர்க்கை நடக்கிறது. மார்ச் 30ஆம் தேதி அன்று கேது சந்திரன் சேர்க்கை நடக்கிறது.
மார்ச் 19ஆம் தேதி யுகாதி பண்டிகை கொண்டாடப்படும் நிலையில், அதன்பிறகு மார்ச் 30ஆம் தேதி கேது சந்திரன் சேர்க்கை நடக்கிறது. ஜோதிடத்தின்படி, உகாதி பண்டிகை மிகவும் புனிதமானது. இந்த உகாதி பண்டிகைக்கு பிறகு, கேது கிரகம் சந்திரனுடன் இணைகிறது. சந்திரன் கேது இணைப்பு கிரகண யோகத்தை உருவாக்கிறது. இதன் காரணமாக சில ராசிகளுக்கு சுப பலன்கள் கிடைக்கும். அதிர்ஷ்டம் இரடிப்பாகும். எனவே, அவை என்னென்ன ராசிகள் என்று பார்ப்போம்.
மிதுனம் (Gemini)
கேது மற்றும் சந்திரன் சேர்க்கையால் மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் நன்மை பயக்கும். அவர்கள் அனைத்து விஷயங்களிலும் தைரியமான முடிவுகளை எடுப்பீர்கள். உங்கள் கடின உழைப்பிற்கு ஏற்ற, பலன்கள் கிடைக்கும். உங்கள் வாழ்க்கை பொன்னானதாக இருக்கும். குறிப்பாக, உங்கள் நிதி நிலைமை மேம்படும். பணியிடத்தில் உங்களுக்கான அங்கீகாரம் கிடைக்கும். தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். உங்கள் மகிழ்ச்சி இரட்டிப்பாகும். ஆடம்பரமான வாழ்க்கை வாழ்வீர்கள். உங்கள் வாழ்க்கையில் முன்னேற்றம் அடைவீர்கள். உங்கள் உயர் அதிகாரிகளிடம் பாராட்டுகளை பெறுவீர்கள். உங்கள் உடன் பிறந்தவர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். புதிய தொழில் தொடங்க அதிக வாய்ப்புள்ளது.
மீனம் (Pisces)
கேது சந்திரன் பெயர்ச்சி மீன ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் நன்மை உண்டாக்கும். இந்த நேரத்தில் நீங்கள் எதிர்பார்த்த லாபத்தை பெறுவீர்கள். திருமணம் ஆகாதவர்கள் திருமணம் செய்து கொள்ள வாய்ப்புள்ளது. உங்கள் காதல் அடுத்த கட்டமான திருமணத்திற்கு செல்ல வாய்ப்புள்ளது. பணியிடத்தில் புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கும். நீங்கள் செய்யும் முதலீட்டில் இருந்து எதிர்பார்த்த லாபத்தை பெறுவீர்கள். வீட்டில் சுப காரியங்கள் நடக்கும். பல வழிகளில் இருந்து வருமானத்தை பெறுவீர்கள். நிதி நிலைமை மேம்படும். உங்களுக்கு இருந்து வந்த பழைய கடன்கள் அடையும்.
விருச்சிகம் (Scorpio)
கேது சந்திரன் பெயர்ச்சியால் விருச்சிக ராசிக்காரர்கள் நேர்மறையான ஆற்றலை பெறுவீர்கள். நல்ல காலம் உங்களுக்கு யுகாதிக்கு பிறகு இருக்கும். வேலையில் பதவி உயர்வு கிடைக்க அதிக வாய்ப்புள்ளது. நிதி ரீதியாக சிறந்த நிலையை அடைவார்கள். இழந்த பணத்தை திரும்ப பெறுவார்கள். பழைய முதலீடுகளில் இருந்து லாபத்தை பெறுவீர்கள்.
உங்கள் கடின உழைப்பிற்கு ஏற்ற, லாபத்தை பெறுவீர்கள். குடும்பத்தில் அமைதி அதிகரிக்கும். உங்களுக்கு இருந்து வந்த சிறு, சிறு பிரச்னைகள் தீரும். திருமணமாகதவர்களுக்கு நல்ல வரன் அமையக் கூடும். மேலும், உடன் பிறந்தவர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். புதிய தொழில் தொடங்கவும் அதிக வாய்ப்புள்ளது. கூட்டுத் தொழிலில் இருந்து வந்த பிரச்னைகள் தீரும். உயர் அதிகாரிகளின் ஆதரவு உங்களுக்கு கிடைக்கும். வேறு இடத்திற்கு பணிக்கு செல்ல வாய்ப்பு கூடும். அரசு வேலை கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது.
தனுசு (Sagittarius)
சந்திரன் கேது சேர்க்கையால் தனுசு ராசிக்காரர்கள் நல்ல பலன்களை பெறுவீர்கள். உங்களுக்கு இருந்து வந்த சிறுசிறு பிரச்னைகள் தீரும். குடும்பத்துடன் ஆன்மீக தலங்களுக்கு செல்ல வாய்ப்புள்ளது. மேலும், உறவினர்கள் வீட்டிற்கு வருவார்கள். நிதி நிலைமை மேம்படும். பணியிடத்தில் உங்களுக்கு புதிய பொறுப்புகள். உடன் பிறந்தவர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். நகை, வீடு, சொத்து வாங்கும் யோகம் இருக்கும். யுகாதிக்கு பிறகு, செல்வம் அதிகரிக்கும். மாணவர்கள் கல்வியில் சிறந்து விளங்குவார்கள். உயர் கல்விக்காக வெளிநாடுகளுக்கு செல்ல வாய்ப்புள்ளது. உங்கள் காதல் அடுத்த கட்டமான திருமணத்திற்கு செல்ல வாய்ப்புள்ளது. மேலும், வேலையில்லாதவர்களுக்கு புதிய வேலை கிடைக்க கூடும். வெளிநாடுகளுக்கு சென்று புதிய ஒப்பந்தங்கள் மேற்கொள்வீர்கள். தொழிலில் அசுர வளர்ச்சி அடைவீர்கள்.
பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.
