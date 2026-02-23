English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • கேது நட்சத்திர பெயர்ச்சி: 3 ராசிகளுக்கு நல்ல காலம்.. அதிர்ஷ்டம் கதவை தட்டும்!

Ketu Nakshatra Peyarchi: கேது ஏப்ரல் 20ஆம் தேதி மக நட்சத்திரத்தில் பெயர்ச்சி அடைகிறார். இந்த பெயர்ச்சி ரிஷபம் உள்ளிட்ட 3 ராசிகளுக்கு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என ஜோதிடத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது.   

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Feb 23, 2026, 10:06 AM IST
  கேது நட்சத்திர பெயர்ச்சி
  மக நட்சத்திரத்தில் பெயர்ச்சி
  3 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம்

Ketu Nakshatra Peyarchi: ஜோதிட ரீதியாக, 9 கிரகங்களும் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் தங்கள் ராசியை மாற்றி வருகின்றன. குறிப்பாக,  9 கிரகங்களில் முக்கிய கிரகமாக கருதப்படுகிறார்.  மேலும் ஒரு நிழல் கிரகமாக கருதப்படுகிறது.  இது ஜோதீட ரீதியாக அசுப கிரகம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.  கேது தனது ராசி மற்றும் நட்சத்திரத்தை மாற்றும் போது, 12 ராசிளுக்கும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். அந்த வகையில், ஏப்ரல் 20ஆம் தேதி திங்கள் கிழமை மாலை 4.49 மணிக்கு மக நட்சத்திரத்திற்கு பெயர்ச்சி அடைகிறார். சிம்ம ராசியின் மக நட்சத்திரத்தின் அதிபதி கேது என்று கூறப்படுகிறது.  இதனால், இந்த பெயர்ச்சி மிகவும் சக்திவாய்ந்தாக அமைகிறது. ராகுவின் இந்த நட்சத்திர மாற்றம் பல ராசிக்காரர்களுக்கு நன்மை பயக்கும். கேதுவின் நட்சத்திர மாற்றம் குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டத்தை கொடுக்கிறது. அவை என்னென்ன ராசிகள் என்பது குறித்து பார்ப்போம்.

ரிஷபம் (Taurus)

ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு கேதுவின் பெயர்ச்சி மிகவும் சாதகமாக இருக்கும். நிலுவையில் உள்ள பணிகளை முடிப்பீர்கள். தொழிலீல் முன்னேற்றம் அடைவீர்கள். பணியிடத்தில் உங்களுக்கு புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கும். மேலும், உயர் அதிகாரிகளிடம் இருந்து பாராட்டுகளை பெறுவீர்கள். உங்களுக்கு இருந்து வந்த சிறுசிறு பிரச்னைகள் முடிவடையும். புதிய வருமான  வழிகள் திறக்கப்படலாம். உங்களுக்கு தன்னம்பிக்கை, தைரியம் அதிகரிக்கும். மேலும், நீங்கள் எடுக்கும் ஒவ்வொரு முடிவும் வெற்றியில் முடியும். அதிர்ஷ்டம், செல்வம் உங்களுக்கு பெருகும். வருமானம் உயரக் கூடும். நிதி நிலைமை மேம்படும்

கடகம் (Cancer)

கடக ராசிக்காரர்களுக்கு கேதுவின் நட்சத்திர பெயர்ச்சியால் செல்வம் பெருகும். நேர்மறையான ஆற்றல் கிடைக்கும. வேலையில் புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. குறிப்பிடத்தக்க லாபத்தை தொழிலில் பெறுவீர்கள். நிதி நிலைமை மேம்படும்.  பழைய கடன்கள் அடையக் கூடும். மன நிம்மதி இருக்கும். தொட்டதெல்லாம் வெற்றி அடையும். நீண்ட காலமாக கிடப்பில் போடப்பட்ட பணிகளை வெற்றிகரமாக முடிப்பீர்கள். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி நீடிக்கும். உறவினர்கள் உங்களுக்கு உதவி செய்வார்கள். தொழில் , வேலையில் உடன் பிறந்தவர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும்.  பழைய முதலீடுகளில் இருந்து லாபத்தை பெறுவீர்கள். வீடு, சொத்து வாங்கும் யோகம் உள்ளது.

சிம்மம் (Leo)

சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு கேதுவின் பெயர்ச்சியால் நன்மை உண்டாகும். குடும்பத்தில் மரியாதை அதிகரிக்கும். குடும்பத்தில் இருந்து வந்த சிறுசிறு பிரச்னைகள் தீரும். பழைய முதலீடுகளில் இருந்து அதிக லாபத்தை பெறுவீர்கள். நிதிநி நிலைமை மேம்படும். பணியிடத்தில் புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கும். உடன் பிறந்தவர்களின் ஆதரவுகள் கிடைக்கும. திட்டமிட்ட பணிகளை வெற்றிகரமாக முடிப்பீர்கள். தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். திருமண தடைகள் நீங்கள். விரைவில் நல்ல வரன் அமைய வாய்ப்புள்ளது.

(பொறுப்பு துறப்பு: இதில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் பொதுவானவை ஆகும். பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது.)

