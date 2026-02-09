English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Spiritual
  • கேது நட்சத்திர பெயர்ச்சி! 4 ராசிகளுக்கு ராஜவாழ்க்கை.. பொன், பொருள் சேரும்

கேது நட்சத்திர பெயர்ச்சி! 4 ராசிகளுக்கு ராஜவாழ்க்கை.. பொன், பொருள் சேரும்

Ketu Peyarchi 2026: ஜோதிடத்திபன்படி, கேதுவின் நட்சத்திர பெயர்ச்சியால் குறிப்பிட்ட சில ராசிகளுக்கு நன்மைகள் உண்டாகும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, எந்தெந்த ராசிகள் என்பது குறித்து பார்க்கலாம். 

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Feb 9, 2026, 11:05 AM IST
  • கேது நட்சத்திர பெயர்ச்சி
  • 4 ராசிகளுக்கு பொற்காலம்
  • ஆகஸ்ட் வரை தொட்டதெல்லாம் அதிர்ஷ்டம்

கேது நட்சத்திர பெயர்ச்சி! 4 ராசிகளுக்கு ராஜவாழ்க்கை.. பொன், பொருள் சேரும்

Ketu Nakshatra Peyarchi 2026: ஜோதிடத்தின்படி, ஒவ்வொரு கிரகங்களும் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் தங்கள் ராசியை மாற்றி வருகின்றன. மேலும், நட்சத்திர மாற்றமும் நடக்கிறது. இதனால், 12 ராசிகளுக்கு ஒருவிதமான தாகக்கத்தை ஏற்படுத்தும். அந்த வகையில், மே 31ஆம் தேதி கேது நட்சத்திர பெயர்ச்சி நடக்கிறது. கேது கிரகங்களின் முக்கியமானதாக கருதப்படுவது. மே 31ஆம் தேதி அன்று அதிகாலை 2.28 மணிக்கு கேது மக நட்சத்திரன் மூன்றவாது இடத்தில் நுழைகிறார்.  ஆகஸ்ட் 2ஆம் தேதி கேது மக நட்சத்திரத்தில் பயணிப்பார். கேதுவின் நட்சத்திர பெயர்ச்சியால் சில ராசிகளுக்கு நன்மைகளை உண்டாகும். இரண்டு மாதங்களுக்கு கேதுவின் ஆசியால் தொழில், வேலையில் முன்னேற்றம் ஏற்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

ரிஷபம் (Taurus)

கேது பெயர்ச்சியால் ரிஷப ராசிக்காரர்கள் நன்மைகளை உண்டாகும். மே முதல் ஆகஸ்ட் வரை ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு தொட்டதெல்லாம் அதிர்ஷ்டத்தை கொடுக்கும். புதிய தொழில் தொடங்க வாய்ப்புள்ளது. வேலையில் இருப்பவர்கள் புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கும். மேலும், வருமானமும் உயரக் கூடும். நிதி நிலைமையில் உங்களுக்கு மேம்படும். வீட்டில் தேவையுள்ள பொருட்களை வாங்கி குவிப்பீர்கள். குடும்பத்தில் மரியாதை  அதிகரிக்கும். மேலும், குடும்பத்துடன் ஆன்மீக சுற்றுலா செல்வீர்கள். உங்களுக்கு இருந்து வந்த நீண்ட கால பிரச்னைகளுக்கு தீர்வு கிடைக்கும்.  பழைய கடன்களை அடைக்க வாய்ப்புள்ளது. கொடுக்கல், வாங்கல் பிரச்னை முடிவடையும். 

மிதுனம் (Gemini)

மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு  கேதுவின் நட்சத்திர பெயர்ச்சியால் நல்ல காரிங்கள் அனைத்து கைகூடும். திருமண தடைகள் நீங்கி, நல்ல வரன் அமைய வாய்ப்புள்ளது. தொழிலில் எதிர்பார்த்த லாபம் கிடைக்கும். இந்த நேரத்தில் மன அமைதி ஏற்படும். வேலை தேடுபவர்கள் நல்ல செய்தியை கேட்பீர்க. வேலையிடத்தில் உங்களுக்கான அங்கீகாரம் கிடைக்கும். உங்களுக்கு புதிய பொறுப்புகளும் கிடைக்க அதிக வாய்ப்புள்ளது. தொலைதூர பயணங்களை மேற்கொள்வீர்கள். குடும்பத்துன் அதிக நேரம் செலவிடுவீர்கள். உங்களுக்கு இருந்து வந்த நிதி சிக்கல்கள் அனைத்து தீரும். நகை,வீடு, வாகனம் வாங்கும் யோகம் உள்ளது. 

துலாம் (Libra)

கேதுவின் நட்சத்திர பெயர்ச்சியால் துலாம் ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் நேர்மறையான ஆற்றல் கிடைக்கும். தொழிலில் அசுர வளர்ச்சி அடைவீர்கள். எதிர்பாராத நேரத்தில் லாபம் கிடைக்கும். பழைய முதலீடுகளில் இருந்து அதிகப்படியான லாபம் கிடைக்கும். உங்களுக்கான சேமிப்பு தொகை அதிகமாகும். வீட்டிற்கு தேவையானவற்றை வாங்கி குவிப்பீர்கள். துணையுடன் வெளியூர் சுற்றுலா செல்ல வாய்ப்புள்ளது. வேலையில் மரியாதை, அந்தஸ்து கிடைக்கும். பங்குச்சந்தை முதலீட்டில் இருந்து அதிக லாபத்தை பெறுவீர்கள். குடும்பத்தில் இருந்து வந்த சிறுசிறு பிரச்னைகள் முடிவடையும். மாணவர்கள் படிப்பில் சிறந்து விளங்குவீர்கள். 

கும்பம் (Aquarius)

கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு கேதுவின் நட்சத்திர பெயர்ச்சியால் தொழிலில் புதிய மாற்றத்தை காணுவீர்கள். நஷ்டத்தில் சென்றுக் கொண்டிருக்கம் தொழிலில் அதிகபடியான லாபம் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. முதலீடுகளில் இருந்து நல்ல வருமானத்தை பெறுவீர்கள். உங்கள் வாழ்க்கையில் நேர்மறையான மாற்றங்கள் கிடைக்கும் தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். இந்த நேரத்தில் ஆன்மீக  தலங்களுக்கு செல்ல வாய்ப்புள்ளது. மேலும்,  நிதி நிலைமை  மேம்படும். குடும்பத்தில் உள்ளவர்களின் உடல்நிலையில் முன்னேற்றம் ஏற்படும். 

(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

மேலும் படிக்க: சனியின் வீட்டில் சூரியன்: 4 நாட்களில் 4 ராசிகளின் தலைவிதி மாறப்போகுது, இனி பொற்காலம் தான்

மேலும் படிக்க: சுக்கிர பெயர்ச்சி: 3 ராசிகளுக்கு பிரச்சனைதான்! பணம், ஆரோக்கியத்தில் கவனம் தேவை

About the Author
KetuKetu Nakshatra PeyarchiKetu Nakshatra Peyarchi 2026RasipalanZodiac Signs

