  • மக நட்சத்திரத்தில் கேது பெயர்ச்சி: ஏப்ரல் முதல் 5 ராசிகளுக்கு பொற்காலம்.. அதிர்ஷ்டம், வெற்றி கிடைக்கும்

Ketu Peyarchi 2026:  கேது பகவான் மார்ச் 29ஆம் தேதி மக நட்சத்திரத்திற்கு பெயர்ச்சி அடைகிறார். இதனால் குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு நல்ல பலன்களை கொடுக்கும்.   

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Mar 7, 2026, 06:11 PM IST
மக நட்சத்திரத்தில் கேது பெயர்ச்சி: ஏப்ரல் முதல் 5 ராசிகளுக்கு பொற்காலம்.. அதிர்ஷ்டம், வெற்றி கிடைக்கும்

Ketu Nakshatra Peyarchi: ஜோதிட ரீதியாக கேது பகவான் முக்கிய கிரகமாக கருதப்படுகிறார். கேது பகவான் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் தங்கள் ராசியை மாற்றி வருகிறார். கேதுவின் நிலை 12 ராசிகளுக்கும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். கேது பகவான் 18 மாதங்களுக்கு  ஒருமுறை ஒரு ராசியில் இருந்து மற்றொரு ராசிக்கு பெயர்ச்சி அடைகிறார். ஜோதிடத்தின்படி, கேது பகவான் தற்போது சிம்ம ராசியில் உள்ளார். டிசம்பர் 5ஆம் தேதி அன்று மாலை 7.28 மணிக்கு கடக ராசிக்கு பெயர்ச்சி அடைகிறார். இதற்கிடையில், மார்ச் 29ஆம் தேதி கேது மக நட்சத்திரத்தில் பெயர்ச்சி அடைகிறார்.  கேது பகவான் மக நட்சத்திரத்தின் அதிபதியாக கருதப்படுகிறார். இவரின் மக நட்சத்திரத்திற்கு பெயர்ச்சி அடைவது  குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு நேர்மறையான ஆற்றலை கொடுக்கும் என கூறப்பட்டுள்ளது. 

Add Zee News as a Preferred Source

மிதுனம் (Gemini)

கேது மக நட்சத்திரத்திற்கு பெயர்ச்சி அடைவது மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு பல நன்கைமளை அள்ளி தரும். குறிப்பாக, நிதி ரீதியாக முன்னேற்றம் அடைவீர்கள். உங்களுக்கு இருந்து வந்த சிறு சிறு பிரச்னைகள் தீரும். மன அமைதி கிடைக்கும். இந்த காலக்கட்டத்தில் தைரியம், தன்னம்பிக்கை  அதிகரிக்கும். இந்த காலக்கட்டத்தில் நீங்கள் எடுக்கும் முடிவுகள் அனைத்தும் வெற்றியில் தான் முடியும். மேலும், பணியிடத்தில் உங்களுக்கான ஆதரவுகள் அதிகரிக்கும். சக ஊழியர்களிடம் இருந்து வந்த பிரச்னைகள் தீரும். கேதுவின் நிலையால் பல வழிகளில் இருந்து உங்களுக்கு வருமானம் கிடைக்கும். பங்குச்சந்தை முதலீடுகளில் இருந்து அதிகமாக லாபம் கிடைக்கும். எதிர்பாராத வழிகளில் இருந்து பணம் வந்து சேரும். கூட்டுத் தொழிலில் சிறந்து விளங்குவீர்கள். 

சிம்மம் (Leo)

கேதுவின் நிலையால் சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் கிடைக்கும். மாணவர்கள் கல்வியில் சிறந்து விளங்குவார்கள். உயர் கல்விக்காக வெளிநாடுகள் செல்லவும் அதிக வாய்ப்புள்ளது.  மேலும், உறவினர்கள் வீட்டிற்கு வருவார்கள். உறவினர்களிடம் இருந்து வந்த பிரச்னைகள் தீரும். வீட்டில் சுப காரியங்கள் நடக்கும். உங்கள் பிள்ளைகளிடம் இருந்து நல்ல செய்திகளை கேட்பீர்கள். சொத்து தொடர்பாக விஷயங்கள் உங்களுக்கான  முடிவுகள் எடுக்கப்படும். அதேநேரத்தில், நல்ல விலையில் உங்களது சொத்து விற்பனையாகும். இதன் மூலம் உங்களது பழைய கடன்கள் அடைய வாய்ப்புள்ளது.  மேலும், நிதி நிலைமை மேம்படும். கொடுக்கல் வாங்கல் பிரச்னையில் இருந்து விடுபடுவீர்கள். 

துலாம் (Libra)

துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு கேதுவின் பெயர்ச்சியால் அமோக வெற்றிகளை பெறுவீர்கள். நிதி நிலைமை மேம்படும். தொழிலை விரிவாக்கம் செய்வதற்கான அதிகம் வாய்ப்புள்ளது. புதிய தொழில் தொடங்க வாய்ப்புள்ளது. தொழிலில் இருந்து வந்த பிரச்னைகள் தீரும். போட்டி, பொறாமைகள் குறையும். நிதி நிலைமை மேம்படும். பழைய கடன்களை அடைபீர்கள். உடன் பிறந்தவர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். உயர் அதிகாரிகளிடம் இருந்து பாராட்டுகளை பெறுவீர்கள். 

விருச்சிகம் (Scorpio)

கேதுவின்  நட்சத்திர பெயர்ச்சியால் விருச்சிக ராசிக்காரர்கள் பல நன்மைகளை பெறுவார்கள். பங்குச்சந்தை முதலீட்டில் இருந்து லாபத்தை பெறுவீர்கள். பழைய முதலீடுகளில் இருந்து லாபம் கிடைக்கும். எதிர்பாராத வழிகளில் இருந்து பணம் உங்களுக்கு கிடைக்கும். பணியிடத்தில் உங்களுக்கு புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. குடும்பத்துடன் வெளியூர் பயணம் மேற்கொள்வீர்கள். 

மீனம் (Pisces)

கேதுவின் பெயர்ச்சியால் மீன ராசிக்காரர்களுக்கு நேர்மறையான பலன்களை பெறுவார்கள்.  திருமண தடைகள் நீங்கும். விரைவில் நல்ல வரன் அமைய வாய்ப்புள்ளது.  உங்கள் காதலுக்கு பெற்றோர்கள் சம்மதம்  தெரிவிப்பார்கள்.  உங்கள் காதல் அடுத்த கட்டமான திருமணத்திற்கு செல்ல வாய்ப்புள்ளது.  உங்களுக்கு இருந்து வந்த தனிப்பட்ட பிரச்னைகள் தீரும். வீடு, சொத்து, வாகனம், நகை வாங்கும் யோகம் உங்களுக்கு இருக்கிறது. அதோடு, பழைய கடன்களை அடைப்பீர்கள்.   மாணவர்கள் உயர் கல்விக்காக வெளிநாடுகளுக்கு செல்ல வாய்ப்புள்ளது. வேலைக்காக காத்திருப்பவர்கள் நல்ல செய்திகளை பெறுவீர்கள். அரசு வேலையில் இருப்பவர்களுக்கு பதவி உயர்வு கிடைக்கும். மேலும்,  பல்வேறு இடங்களில் தொழில் விரிவாக்கம் இருக்கும். 

பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.    

