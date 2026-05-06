லாப யோகம்.. இந்த 5 ராசிகளுக்கு ஜூன் முதல் பொற்காலம்.. தொட்டதெல்லாம் அதிர்ஷ்டம், வெற்றி

Labh Drishti Yog: ஜோதிடத்தில் 9 கிரகங்களும் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் ராசியை மாற்றி வருகின்றனர். ராசிகளின் நிலையின்போது, சுப யோகங்கள் உருவாகுது வழக்கம். இந்த சுப யோகங்களின் போது 12 ராசிகளுக்கு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். அந்த வகையில், ஜூன் மூன்றாம் தேதி லாப திருஷ்டி யோகம் உருவாக உள்ளது. ஜோதிட ரீதியின் படி, ஜூன் மூன்றாம் தேதி அன்று சூரியனும் சனியும் ஒன்றுக்கொன்று 60 டிகிரி கோணத்தில் இருக்கும். இரண்டு கிரகங்களின் சிறப்பு நிலையால் சுபமான லாபத் திருஷ்டி யோகம் உருவாகிறது. இந்த லாபத்திற்கு யோகத்தால் ஐந்து ராசிகள் பயனடைவார்கள். அவர்கள் எந்தெந்த ராசியினர் என்று பார்ப்போம்.
மேஷம் (Aries Zodiac Sign)
சூரியன் சனி சேர்க்கையால் உருவாகும் லாப திருஷ்டி யோகத்தால் மேஷ ராசிக்காரர்கள் நல்ல பலன்களை பெறுவார்கள். பணியில் இருப்பவர்களுக்கு பதவி உயர்வுகள் புதிய பொறுப்புகளும் கிடைக்கக்கூடும். பரம்பரை சொத்துக்கள் பழைய முதலீடுகளில் இருந்து நிதி ஆதாயங்கள் கிடைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன. புதிய தொழில் தொடங்க சிறந்த காலமாக இருக்கும். இந்த காலகட்டத்தில் உங்களுக்கு தைரியம் தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். உங்கள் குடும்பத்தில் இருந்து சில நல்ல செய்திகளை கேட்பீர்கள். வருமானமும் உயரக்கூடும். உங்கள் குடும்பத்தில் சுப காரியங்கள் எனக்கு அதிக வாய்ப்புள்ளது.. மாணவர்கள் படிப்பில் சிறந்து விளங்குவார்கள்.
மிதுனம் (Gemini Zodiac Sign)
சிம்மம் (Leo Zodiac Sign)
தாப திருஷ்டி யோகத்தால் சிம்ம ராசிக்காரர்கள் அதிகப்படியான நன்மைகளை பெறுவார்கள். இந்த காலகட்டத்தில் உங்களுக்கு தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். சில நேரங்களில் தொழிற்சாலான முடிவுகளை நீங்கள் எடுப்பீர்கள். பழைய முதலீடுகளில் இருந்து அதிகப்படியான லாபத்தை பெறுவீர்கள். அரசு வேலைக்காக காத்திருப்பவர்களுக்கு நல்ல செய்திகளை கேட்பீர்கள். அரசு சார்ந்த பணிகளில் வெற்றியும் வருமானமும் உயரவும் வாய்ப்புள்ளது. உங்கள் தந்தையின் சொத்தில் இருந்து நீங்கள் பயனடையலாம். பழைய கடன்களை அடைப்பீர்கள்.
துலாம் (Aquarius Zodiac Sign)
லாபத்ர்ஸ்டி யோகத்தால் துலாம் ராசிகளின் வருமானம் அதிகரித்து நிதி நிலைமை முன்பே விட வலுவாக இருக்கும். உங்கள் குடும்பத்திற்குள் ஏற்படும் தகராறுகள் முடிவடையும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி அமைதியும் நிறைந்த சூழல் உருவாகும். வியாபாரத்தில் நிதி ரீதியாக எந்த பிரச்சனைகளும் ஏற்படாது. கூட்டுத் தொழில் இருந்து வந்த மனஸ்தாபங்கள் தீரும். பணியிடத்தில் பதவி உயர்வு கிடைக்க வாய்ப்பு. எதிர்பாராத நிதி ஆதாயங்களும் ஏற்படலாம்.. இருப்பினும் முதலீடுகளில் கவனமுடன் இருப்பது சிறந்தது. உடல் நலனில் முன்னேற்றம் ஏற்படும்.
தனுசு (Sagittarius Zodiac Sign)
லாபு திருஷ்டி யோகத்தால் தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும்.. உங்களது தொலைதூரப் பயணங்கள் லாபகரணமானதாக அமையும். இந்த காலத்தில் மாணவர்களுக்கு பொன்னான பலன்களை தரக்கூடும். தொழிலில் ஒரு பெரிய நிதி ஒப்பந்தம் இறுதி செயல்படலாம். வேலையில்லாமல் இருப்பார்கள் நல்ல செய்திகளை கேட்கலாம். போட்டித் தேர்வுகளில் மாணவர்கள் வெற்றி பெறுவார்கள். திருமண தடைகள் நீங்கும். உடன் பிறந்தவர்களின் உதவிகள் கிடைக்கும். இந்த காலகட்டத்தில் புதிய தொழில் தொடங்கவும் உங்களுக்கு சிறந்ததாக இருக்கும்
