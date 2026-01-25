English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
கும்ப ராசியில் லட்சுமி நாராயண ராஜயோகம்: 4 ராசிக்காரர்களுக்கும் நல்ல நாட்கள் ஆரம்பம்

Laxmi Narayana Rajyog 2026: பிப்ரவரி மாத தொடக்கத்தில் கும்ப ராசியில் ஒரு நல்ல ராஜயோகம் உருவாக உள்ளது. பிப்ரவரி 3 ஆம் தேதி புதன் மற்றும் பிப்ரவரி 6 ஆம் தேதி சுக்கிரன் பெயர்ச்சி அடைவது கும்ப ராசியில் லட்சுமி நாராயண ராஜயோகத்தை உருவாக்கும். 

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Jan 25, 2026, 09:52 AM IST
  • பொறுமையாகவும் சகிப்புத்தன்மையுடனும் இருப்பீர்கள்.
  • லக்னத்தில் லட்சுமி நாராயண ராஜ யோகம் உருவாகிறது.
  • சூழ்நிலைகள் உங்களுக்கு சாதகமாகத் தோன்றும்.

கும்ப ராசியில் லட்சுமி நாராயண ராஜயோகம்: 4 ராசிக்காரர்களுக்கும் நல்ல நாட்கள் ஆரம்பம்

Laxmi Narayana Rajyog 2026: ஆண்டின் இரண்டாவது மாதமான பிப்ரவரி மாதம் தொடங்க உள்ளது. பிப்ரவரி மாத தொடக்கத்தில் மிகவும் மங்களகரமான ராஜயோகம் உருவாக உள்ளது. தற்போது, ​​ராகு கும்ப ராசியில் பயணித்து வருகிறார். இதனிடையே வரும், பிப்ரவரி 3 ஆம் தேதி, கிரகங்களின் அதிபதியான புதன் கும்ப ராசியில் பயணிக்கத் தொடங்குவார். இதைத் தொடர்ந்து, பிப்ரவரி 6 ஆம் தேதி சுக்கிரனும் கும்ப ராசியில் பயணிப்பார். இதன் விளைவாக, பிப்ரவரி 6 ஆம் தேதி, புதனும் சுக்கிரனும் இணைந்து கும்ப ராசியில் லட்சுமி நாராயண ராஜயோகத்தை உருவாக்குவார்கள். கும்ப ராசியில் உருவாகும் லட்சுமி நாராயண ராஜயோகம் (Laxmi Narayana Rajyog) நான்கு ராசிக்காரர்களுக்கு செல்வ மழை, புகழ், நல்ல நாட்களைத் தரும்.

மிதுனம் (Gemini)

லட்சுமி நாராயண ராஜ யோகத்தைத் தொடர்ந்து, மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு (Zodiac Sign) புதிய வருமான ஆதாரங்கள் தோன்றும். செலவுகள் அதிகரிக்கலாம், ஆனால் வருமானம் மாறாமல் இருக்கும். இந்த காலம் தொழிலதிபர்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். உங்கள் லாபம் இரட்டிப்பாகக் கூடும். மேலும், உங்கள் திருமண வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியாக இருக்கும், உங்கள் காதல் உறவுகள் இணக்கமாக இருக்கும். நீங்கள் மத அல்லது சுப நிகழ்வுகளிலும் பங்கேற்கலாம். உங்கள் கௌரவம் அதிகரிக்கும். இந்த நேரத்தில் குடும்ப உறவுகளும் வலுவடையும். இந்த நேரத்தில் அதிர்ஷ்டம் உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும்.

மேலும் படிக்க: பிப்ரவரியில் 5 ராசிகளுக்கு சுக்கிர திசை! நகை, சொத்து குவியும்.. பணம் கொட்டும்!

விருச்சிகம் (Scorpio)

பிப்ரவரி 6 ஆம் தேதிக்குப் பிறகு, சூழ்நிலைகள் உங்களுக்கு சாதகமாகத் தோன்றும். நிதி விஷயங்கள் உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும். வேலை செய்பவர்களுக்கு வருமானம் அதிகரிக்கும். தொழிலதிபர்கள் பயணம் செய்ய வேண்டியிருக்கும். இந்த நேரத்தில், நீங்கள் ஒரு இலாபகரமான ஒப்பந்தத்தைப் பெறலாம். தன்னம்பிக்கை கணிசமாக அதிகரிக்கும். நீண்ட காலமாகத் தடைபட்ட பணிகள் விரைவாக முடிக்கத் தொடங்கும். இந்த நேரத்தில், நீங்கள் பொருள் வசதிகளை அனுபவிப்பீர்கள். உங்கள் மரியாதை மற்றும் கௌரவம் அதிகரிக்கும். மூதாதையர் சொத்துக்களையும் நீங்கள் பெறலாம். உங்கள் சமூக பிம்பம் வலுவடையும்.

மகரம் (Capricorn)

மகரம் ராசிக்காரர்களுக்கு நிதி ஆதாயங்கள் கிடைக்கும். பழைய முதலீட்டிலிருந்து லாபம் கிடைக்கும். செலவுகள் கட்டுக்குள் இருக்கும், கடன் சுமைகள் குறையக்கூடும். ஒட்டுமொத்தமாக, பிப்ரவரி மாதம் உங்களுக்கு நிம்மதியான மாதமாக இருக்கும். உங்கள் திட்டங்கள் படிப்படியாக நிறைவேறத் தொடங்கும். மன அழுத்தம் குறையும், அதிர்ஷ்டம் உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும். உங்கள் தொழில் வாழ்க்கையில் மரியாதை மற்றும் உங்கள் வாழ்க்கையில் வெற்றி உறுதி செய்யப்படும். முக்கியமான முடிவுகளை எடுக்கும்போது நீங்கள் மிகவும் பொறுமையாகவும் சகிப்புத்தன்மையுடனும் இருப்பீர்கள்.

கும்பம் (Aquarius)

உங்கள் லக்னத்தில் லட்சுமி நாராயண ராஜ யோகம் உருவாகிறது. ராகு அல்லது சனியின் கஷ்டங்களை சந்தித்த நீங்கள் விரைவில் இதிலிருந்து விடுப்படுவீர்கள். வெளியிடப்படாத மூலங்களிலிருந்து செல்வம் வரக்கூடும். உங்கள் மூதாதையர் சொத்தில் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க பகுதி உங்களைத் தேடி வரக்கூடும். மேலும், நீங்கள் நீண்ட காலமாக பாடுபட்டு வந்த இலக்கை இப்போது சுலபமாக அடைய முடியும்.

(பொறுப்பு துறப்பு: இதில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் பொதுவானவை ஆகும். பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது.)  

மேலும் படிக்க: கும்ப ராசியில் உருவாகும் அரிய யோகம்! பிப்ரவரிக்கு பிறகு நல்ல காலம்.. நகை, பணம் குவியப்போகுது

