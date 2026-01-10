English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
மகாலட்சுமி ராஜயோகம்: 4 ராசிகளுக்கு செல்வம் குவியும்.. நகை, சொத்து சேரும்!

Mahalakshmi Raja Yogam: ஜோதிடத்தின்படி, ஜனவரி 18ஆம் தேதி மகாலட்சுமி ராஜயோகம் உருவாகிறது. இதனால், சில ராசிகளுக்கு தொட்டதெல்லாம் பொன்னாக மாற அதிக வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்பட்டுள்ளது. அது குறித்து இங்கு விரிவாக பார்க்கலாம்.  

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Jan 10, 2026, 10:06 AM IST
  • ஜனவரி 18ஆம் தேதி மகாலட்சுமி ராஜயோகம்
  • மகரம் உள்ளிட்ட ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம்
  • உங்க ராசி இருக்கா?

Mahalakshmi Raja Yogam On January 18th: 2026ஆம் ஆண்டு முக்கிய கிரகங்களின் பெயர்ச்சி நடைபெற உள்ளது. இதனால் குறிப்பிட்ட சில ராசிகளுக்கு நேர்மறையான மற்றும் எதிர்மறையான ஆற்றலை கொண்டு வரும். குறிப்பாக, ஜனவரி மாதத்தில் பல்வேறு கிரகங்களின் பெயர்ச்சி நடைபெற உள்ளது. அந்த வகையில், ஜோதிடத்தின்படி, மகர சங்கராந்தி நாளில், சூரியன் தனுசு ராசியிலிருந்து மகர ராசிக்குள் நுழைகிறார். ஜனவரி 18 ஆம் தேதி, செவ்வாய் மற்றும் சந்திரன் மகர ராசியில் சேருகின்றன. இதன் காரணமாக, மகர ராசியில் மகாலட்சுமி ராஜயோகம்  உருவாகிறது. இது சில ராசிகளுக்கு நிதி ஆதாயங்கள், தொழில், வணிகத்தில் வெற்றி கிடைக்கும்.   மகாலட்சுமி ராஜயோகத்தால் எந்தெந்த ராசிகளுக்கு நேர்மறையான ஆற்றலை கொடுக்கும் என்பது குறித்து பார்ப்போம்.

4 ராசிகள் என்னென்ன?

மேஷம் (Aries) - மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு மகாலட்சுமி ராஜயோகம் மிகவும் நல்லது. இது மிகவும் மங்களகரமானது. மேஷ ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு இந்த யோகத்தால் திடீர் நிதி ஆதாயம் கிடைக்கும். பணியிடத்தில் மரியாதை உயரும். உயர் அதிகாரிகளிடம் இருந்து பாராட்டுகளை பெறுவீர்கள். மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு தொட்டதெல்லாம் வெற்றி, அதிர்ஷ்டத்தில் முடியும்.  திட்டமிட்டப்படி வெற்றிகரமாக முடிப்பீர்கள். உங்களது அனைத்து முயற்சிகளும் வெற்றிகளில் தான் முடியும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி நீடிக்கும். குடும்பத்தில் இருந்து வந்த சிறுசிறு பிரச்னைகள் முடிவுக்கு வரும். நிதி நிலைமை மேம்படும்.

துலாம் (Libra) - மகாலட்சுமி ராஜயோகம் துலாம் ராசியினருக்கு அதிர்ஷ்டத்தை கொடுக்கும். மகர சங்கராந்திக்கு பிறகு,  இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு பல நல்ல முன்னேற்றங்களை காண்பார்கள். எதிர்பாராத நிதி ஆதாயங்கள் கிடைக்கும். வீட்டிலும், வெளியிலும் மகிழ்ச்சியான சூழ்நிலை நிலவும். கோயில்களுக்கு குடும்பத்துடன் செல்ல வாய்ப்புள்ளது. சுப காரியங்கள் வீட்டில் நடக்கும். பொன், பொருள் வாங்குவதற்கு அதிக வாய்ப்புள்ளது. வீட்டில் லட்சுமியின் வருகையால், செல்லவம் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது. பழைய கடன்களை அடைப்பீர்கள். தொழிலில் அதிக லாபத்தை பார்ப்பீர்கள். உங்களுக்கு இருந்த வந்து கொடுக்கல் வாங்கல் பிரச்னை முடிவுக்கு வரும். 

மகரம் (Capricorn) - மகாலட்சுமி ராஜயோகம் காரணமாக, மகர ராசிக்காரர்கள் எல்லா வகையிலும் நன்மை அடைவார்கள். இது அவர்களுக்கு மிகவும் சாதகமானது. அவர்கள் செய்யும் எந்த செயலிலும் வெற்றி பெற வாய்ப்புள்ளது. இந்த ராஜயோகம் காரணமாக, செல்வம் பெருகுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம்.  ஆனால், வீண் செலவுகளை குறைக்க வேண்டும. இதனால், நிதி நிலைமை உங்களுக்கு மேம்படும். நகை வாங்குவதற்கான அதிகம் வாய்ப்புள்ளது. சொத்து, வீடு வாங்குவதற்கான வாய்ப்புள்ளது. நீண்ட காலமாக கிடப்பில் இருந்து பணிகளை முடிப்பீர்கள். புதிய தொழிலில் தொடங்க வாய்ப்புள்ளது. பணியிடத்தில் உங்களுக்கான அங்கீகாரம் கிடைத்து, சம்பள உயர்வு பெற வாய்ப்புள்ளது. உங்கள் முதலீட்டில்  அதிக லாபத்தை பெறுவீர்கள். குடும்ப உறவினர்களுடன் வெளியூர் பயணத்தை மேற்கொள்வீர்கள். குழந்தை பாக்கியத்திற்கான பல ஆண்டுகளாக காத்திருப்பவர்கள் அது தொடர்பான நல்ல செய்திகயை விரைவில் காண்பீர்கள். தொழில் மற்றும் மண வாழ்க்கையில் எதிர்பார்த்த மகிழ்ச்சியை மீட்டு கொண்டுவருவீர்கள். 

விருச்சிகம் (Scorpio) - விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல நாட்கள் தொடங்கும் நேரம் இது. மகாலட்சுமி ராஜயோகம் காரணமாக, இந்த ராசிக்காரர்கள் எந்த வேலை செய்தாலும் நிச்சயமாக வெற்றி பெறுவார்கள். ஊழியர்களுக்கு பதவி உயர்வு கிடைக்க அதிக வாய்ப்புகள் உள்ளன. வீடு அல்லது வாகனம் வாங்கவும் வாய்ப்பு உள்ளது. எனவே நீங்கள் கடினமாக உழைத்தால், பணம் மற்றும் சொத்துக்களின் அடிப்படையில் நல்ல பலன்களைப் பெறுவீர்கள்.

பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.

மேலும் படிக்க: குரு, சுக்கிரன் பெயர்ச்சி! 5 ராசிகளுக்கு கோடீஸ்வர யோகம்.. 6 மாதங்களில் அதிர்ஷ்டம், செல்வம் பெருகும்

 

 

 

 

About the Author
