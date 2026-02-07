English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • மகாலட்சுமி ராஜயோகம்.. கோடீஸ்வரராகும் 3 ராசிகள்.. அதிர்ஷ்டம், செல்வம் பெருகும்

மகாலட்சுமி ராஜயோகம்.. கோடீஸ்வரராகும் 3 ராசிகள்.. அதிர்ஷ்டம், செல்வம் பெருகும்

Mahalakshmi Rajyog 2026: ஜோதிடத்தின்படி, பிப்ரவரி 16ஆம் தேதி மகாலட்சுமி ராஜயோகம் உருவாகிறது. இதனால், குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு செல்வம், புகழ் என அனைத்தும் இருக்கும்.   

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Feb 7, 2026, 11:24 AM IST
  • மகாலட்சுமி ராஜயோகம்
  • பிப்ரவரி 16 முதல் கோடீஸ்வர யோகம்
  • யாரெல்லாம் தெரியுமா?

Mahalakshmi Rajyog 2026: ஜோதிடத்தின்படி, ஒவ்வொரு கிரகங்களும் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் தங்கள் ராசியை மாற்றி வருகின்றனர். இதனால், 12 ராசிகளுக்கும் ஒருவிதமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும். இந்த கிரகங்களின் பெயர்ச்சியின்போது, சிறப்பு வாய்ந்த யோகங்களும் உருவாகுவது வழக்கம். அந்த வகையில், பிப்ரவரி 16ஆம் தேதி மகாலட்சுமி ராஜயோகம் உருவாகிறது. 

மகாலட்சுமி ராஜயோகம்

மகாலட்சுமி ராஜயோகம் என்பது பொன், பொருள், செல்வத்தை குறிக்கும். இந்த மகாலட்சுமி ராஜயோகத்தால் குறிப்பிட்ட ராசிகள் செல்வ செழிப்புடன் வாழ்வார்கள். அந்த வகையில், பிப்ரவரி 16ஆம் தேதி மகாலாட்சுமி ராஜயோகம் உருவாகிறது. பிப்ரவரி 16ஆம் தேதி  சந்திரன் மகர ராசிக்குள் நுழைய உள்ளார். ஏற்கனவே, மகர ராசியில் செவ்வாய் இருக்கிறார். 

இதனால், மகர ராசியில் செவ்வாய் மற்றும் சுக்கிரன் சேர்க்கை நடக்க உள்ளது. இதன் காரணமாக, மங்களகரமான மகாலட்சுமி ராஜயோகம் உருவாக உள்ளது.  செவ்வாய் கிரகம் 18 மாதங்கள் கழித்து மகர ராசிக்குள் நுழைந்துள்ளது. இதனால், மகர ராசியில் செவ்வாய் சந்திரன் சேர்க்கை 18 மாதங்களுக்கு பிறகு நடக்கிறது.  இதன் விளைவாக குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு செல்வம், புகழ் அனைத்து கிடைக்கும். எனவே, அவை எந்தெந்த ராசிகள் என்பது குறித்து பார்ப்போம். 

மகரம் (Capricorn)

மகர ராசியின் முதல் வீட்டில் செவ்வாய் சந்திரன் சேர்க்கையால், மகாலட்சுமி ராஜயோகம் உருவாகி உள்ளது. இதனால், மகர ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம் மேல் அதிர்ஷ்டமாக இருக்கும்.  நீங்கள் நினைத்த காரியங்களை வெற்றிகரமாக முடிப்பீர்கள். இந்த காலக்கட்டத்தில் உங்களுக்கு துணிச்சல், தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். தொழிலில் உங்களுக்கு எதிர்பாராத வெற்றிகள், வருமானமும் கிடைக்கும். மேலும், பணியிடத்தில் உங்களுக்கு புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கும். வருமானமும் உயரக் கூடும்.  பணியிடத்தில் பாராட்டுகளை பெறுவீர்கள். கூட்டுத் தொழில் செய்பவர்களுக்கு நல்ல பலன்களை பெறுவீர்கள். 

ரிஷபம் (Taurus)

ரிஷப ராசியின் 9வது வீட்டில் மகாலட்சுமி ராஜயோகம் உருவாகிறது. மகாலட்சுமி ராஜயோகத்தால் நினைத்த காரியங்களை வெற்றிகரமாக முடிப்பீர்கள். உங்கள் பிடித்தவற்றை செய்வீர்கள். வெளிநாட்டு பயணங்களை மேற்கொள்ள வாய்ப்புள்ளது. உங்கள் வீட்டில் சுப காரியங்கள் நடக்கும். சுப நிகழ்ச்கிகளுக்கு செல்வீர்கள். அலுவலகத்தில் உயர் அதிகாரிகளின் முழு ஆதரவு கிடைக்கும். வெளிநாட்டில் படிக்க விரும்புபவர்கள் நல்ல வாய்ப்பு கிடைக்கும். நீண்ட நாள் ஆசைகள் உங்களுக்கு நிறைவேறும். கொடுக்கல் வாங்கல் பிரச்னை நிறைவடையும்.

மேஷம் (Aries)

மேஷ ராசியின் 10வது வீட்டில் மகாலட்சுமி ராஜயோகம் உருவாகியுள்ளது. இதனால், இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு வேலை, தொழிலில் நல்ல முன்னேற்றம் அடைவீர்கள். வேலை தேடிக் கொண்டிருப்பவர்களுக்கு நல்ல செய்தியை கேட்பீர்கள். தொழில், வேலையில் முன்னேற்றம் அடைவீர்கள். அரசுப் பணி கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. தொழிலை விரிவாக்கம் செய்வதற்கான  அதிக வாய்ப்புள்ளது. சொத்துகள் நல்ல விலையில் விற்பனையாகும். உடன் பிறந்தவர்களின் ஆதரவு உங்களுக்கு கிடைக்கும். நகை, வீடு, வாகனம் வாங்கும் யோகம் உங்களுக்கு இருக்கிறது.  நீண்ட நாட்கள் கிடப்பில் போடப்பட்ட பணிகளை வெற்றிகரமாக முடிப்பீர்கள். 

பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.  

மேலும் படிக்க: லட்சுமி நாராயண யோகம்! கோடிகளில் புரளும் 3 ராசிகள்.. இன்று முதல் பொற்காலம், பணம் கொட்டும்

மேலும் படிக்க:  சனியின் அஸ்தமனம்.. மார்ச் முதல் பெரிய பிரச்சனைகளை சந்திக்கபோகும் 3 ராசிகள்

