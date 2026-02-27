English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • மகாலட்சுமி ராஜயோகம்: 3 ராசிகளுக்கு கோடீஸ்வர யோகம்.. செல்வம், அதிர்ஷ்டம் தேடி வரும்

மகாலட்சுமி ராஜயோகம்: 3 ராசிகளுக்கு கோடீஸ்வர யோகம்.. செல்வம், அதிர்ஷ்டம் தேடி வரும்

Mahalakshmi Rajyog 2026: செவ்வாய் மற்றும் சந்திரன் இணைவால் மகாலட்சுமி ராஜயோகம் உருவாகிறது. இதனால், குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு செல்வம், அதிர்ஷ்டம் பெருகும் என ஜோதிடத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. 

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Feb 27, 2026, 11:49 AM IST
மகாலட்சுமி ராஜயோகம்: 3 ராசிகளுக்கு கோடீஸ்வர யோகம்.. செல்வம், அதிர்ஷ்டம் தேடி வரும்

Mahalakshmi Rajyog 2026: ஜோதிட ரீதியாக, ஒவ்வொரு கிரகங்களும் குறிப்பிட்ட  கால இடைவெளியில் தங்கள் ராசியை மாற்றி வருகின்றன.  ஒவ்வொரு கிரகங்களின்  நிலை 12 ராசிகளுக்கும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்.  ராசிகளின் பெயர்ச்சியால், ராஜயோகங்களும் உருவாகி வருகிறது. அந்த வகையில், மார்ச் 16ஆம் தேதி மகாலட்சுமி ராஜயோகம் உருவாகிறது. 

செவ்வாய் மற்றும் சந்திரனின் இணைப்பு காரணமாக மகாலட்சுமி ராஜயோகம் உருவாகிறது.  செவ்வாய் சந்திரனைப் பார்க்கும்போது இரண்டு கிரகங்களின் மையத்தில் மகாலட்சுமி ராஜயோகம் உருவாகிறது.  இந்த மகாலட்சுமி ராஜயோகத்தால் திடீர் நிதி ஆதாயம், தொழில் முன்னேற்றம், வெற்றி, செல்வம் பெருகும் ஜோதிடத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. மகாலட்சுமி ராஜயோகத்தால் குறிப்பிட்ட ராசிகளக்கு நேர்மறையான ஆற்றலை ஏற்படுத்தும் என ஜோதிடத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. அவை என்னென்ன ராசிகள் என்பது குறித்து பார்ப்போம். 

ரிஷபம் (Taurus)

மகாலட்சுமி ராஜயோகத்தால் ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு தொட்டதெல்லம் செல்வத்தை கொடுக்கும். மேலும், உங்கள் தொழிலில் நீங்கள் சிறந்து விளங்குவார்கள். எதிர்பார்த்த லாபம் மார்ச் முதல் உங்களுக்கு கிடைக்கும். புதிய தொழில் தொடங்கவும், தொழிலை விரிவாக்கம் செய்வதற்கும் அதிக வாய்ப்புகள் உள்ளன. உங்களுக்கு இருந்து வந்த சிறுசிறு பிரச்னைகள் தீரும். பழைய முதலீடுகளில் இருந்து லாபத்தை பார்ப்பீர்கள். பல வழிகளில் இருந்து பணம் வந்து சேரும். பழைய கடன்களை அடைக்க வாய்ப்புள்ளது. குடும்பத்தில் செல்வம் செழிப்புடன் இருப்பீர்கள். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியுடம், நிம்மதியும் இருக்கும்.

மிதுனம் (Gemini)

மகாலட்சுமி ராஜயோகத்தால் மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம், செல்வத்தை கொடுக்கும். மேலும், பணியிடத்தில் உங்களுக்கு இருந்து வந்த பிரச்னைகள் தீரும். உயர் அதிகாரிகளிடம் இருந்து பாராட்டுகளை பெறுவீர்கள். சக ஊழியர்களிடம் இருந்து ஆதரவு கிடைக்கும். வேலை மாற்றமும் இருக்கக் கூடும். கணவன் மனைவி இடையே இருந்து வந்த பிரச்னைகள் தீரும். திருமண தடைகள் நீங்கும். விரைவில் நல்ல வரன் அமைய வாய்ப்புள்ளது. அதோடு, வேலை நிமித்தமாக  வெளிநாடுகளுக்கு செல்ல வாய்ப்புள்ளது.  பணியிடத்தில் காணப்பட்ட சவால்களை சமாளிப்பீர்கள். குடும்ப உறவுகளின் ஆதரவுடன் உங்கள் தொழில் வாழ்க்கை சிறப்பாக செல்லும் வாய்ப்புள்ளது. நிதி நிலைமை மேம்படும். புது வீடு, மனை வாங்கும் யோகம் உங்களுக்கு கொண்டு வரும்.

மகரம் (Capricorn)

மகர ராசிக்காரர்களக்கு  நிதி நிலைமை சிறப்பாக இருக்கும். நிலுவையில் உள்ள கடன்கள் அனைத்து தீரும். வேலை செய்பவர்களுக்கு புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கும். புதிய தொழில் தொடங்கவும் வாய்ப்புள்ளது. தொழில் விரிவாக்கம் மேற்கொள்வீர்கள்.  கூட்டுத் தொழிலில் இருந்து வந்த பிரச்னைகள் தீரும். கூட்டுத் தொழில் மூலம் எதிர்பார்த்த பலன்களை பெறுவீர்கள். உங்கள் பிள்ளைகளிடம் இருந்து நல்ல செய்திகளை கேட்பீர்கள். 

மாணவர்கள் படிப்பில் முன்னேற்றம் காண்பீர்கள். மேலும், படித்து முடித்து வேலைக்காக காத்திருக்கும் நபர்களுக்கும், எதிர்பார்த்த நற்செய்தி கிடைக்கும். தொழில் வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சியான தருணங்கள் இருக்கும். வீட்டில் சுப காரியங்கள் உண்டாகும். உறவினர்கள் நண்பர்களுடன் போதுமான நேரத்தை மகிழ்ச்சியாக செலவிடும் வாய்ப்பும் கிடைக்கும்.  வருமானம் மூலங்கள் அதிகரிக்கும். 

பொறுப்பு துறப்பு: இதில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் பொதுவானவை ஆகும். பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது.  

