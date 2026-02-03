சனியின் ராசியில் அமரும் செவ்வாய்! இந்த 3 ராசிகளுக்கு சோதனை.. உஷாரா இருங்க

Mars Transit In February: ஜோதிடத்தின்படி, 9 கிரகங்கள் உள்ளன. இந்த 9 கிரகங்களும் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் தங்கள் ராசியை மாற்றி வருகின்றனர். இதனால், நேர்மறையான ஆற்றல் மற்றும் எதிர்மறையான ஆற்றலையும் கொண்டு வரும். இதனால், 12 ராசிகளின் வாழ்க்கையிலும் சில தாக்கங்களை ஏற்படுத்தும். அந்த வகையில், கிரகங்களின் தளபதியான செவ்வாய் பிப்ரவரி 23ஆம் தேதி பெயர்ச்சி அடைகிறார். தற்போது செவ்வாய் பகவான் மகர ராசியில் இருக்கிறார். இவர் பிப்ரவரி 23ஆம் தேதி காலை 11.3 மணிக்கு செவ்வாய் கும்ப ராசியில் நுழைகிறார். சனி ராசியான கும்பத்தில் செவ்வாய் நுழைகிறார். இதனால், 12 ராசிகளின் வாழ்க்கையிலும் எதிர்பாராத மாற்றங்களை கொண்டு வரும். இந்த மாற்றம் நேர்மறையானதாக இருக்கும். எனவே, எந்தெந்த ராசிகளுக்கு செவ்வாயின் பெயர்ச்சியால் நேர்மறையான ஆற்றலை பெறுவார்கள் என்பது குறித்து பார்ப்போம்.
ரிஷபம்
ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு செவ்வாய் பெயர்ச்சியால் மிகவும் சவாலானதாக இருக்கும். செவ்வாய் பெயர்ச்சி ரிஷப ராசியினரின் 10வது வீட்டில் நடக்கிறது. இதனால், அவர்கள் தொழில், வேலை விஷயத்தில் உஷாராக இருக்க வேண்டும். குடும்பத்தில் பிரச்னை வர வாய்ப்புள்ளது. இது உங்கள் மன அழுத்தத்தை அதிகரிக்கும். மேலும், உடல்நலனில் கவனமாக இருக்க வேண்டும். தொலைதூர பயணங்களின் போது ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும். செவ்வாய் பெயர்ச்சியன்போது கடன் வாங்குவதை முற்றிலும் தவிர்க்க வேண்டும். எந்த நேரத்திலும் எந்த வாய்மொழி உத்தரவாதமும் கொடுக்கக் கூடாது. வியாபாரத்தில் எதிர்பார்த்த லாபம் கிடைக்காது. நிதி சிக்கல்கள் ஏற்படலாம்.
விருச்சிகம்
செவ்வாய் பெயர்ச்சி விருச்சிக ராசியின் 4வது வீட்டில் நடக்கிறது. இது அவர்களது தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் சிக்கல்களை ஏற்படுத்தும். மேலும், கணவன் மனைவி இடையே மனஸ்தாபங்கள் ஏற்படலாம். சொத்து சம்பந்தமாக நிலுவையில் இருக்கும் வழக்குகளில் உங்களுக்கு எதிராக தீர்ப்புகள், உத்தரவுகள் வரலாம். குடும்பத்தில் நெருக்கமானவர்களிடம் பிரச்னை ஏற்படலாம். வீட்டில் நடக்கும் சிறிய பிரச்னைகள் கூட உங்களுக்கு மன அழுத்தத்தை கொடுக்கலாம். பணம் விஷயத்தில் ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும். முதலீடுகளில் கவனமாக இருக்க வேண்டும். பணியிடத்தில் வீண் விவாதத்தை தவிர்க்க வேண்டும். வேலையில் இருந்து மற்ற இடத்திற்கு மாறுவதை இந்த நேரத்தில் யோசிக்க வேண்டாம். நண்பர்களிடம் உஷாராக இருக்க வேண்டும்.
கும்பம்
கும்ப ராசியின் லக்னத்தில் செவ்வாய் பெயர்ச்சி நடக்கிறது. இதனால், கும்ப ராசிகளுக்கு எதிர்மறையான ஆற்றல் ஏற்படலாம். சொத்து, வீடு வாங்குவதை தள்ளிப்போட வேண்டும். பணம் விஷயத்தில் உஷாராக இருக்க வேண்டும். தேவையற்ற செலவுகள் ஏற்படும். அவசரமாக முடிவெடுப்பதை தவிர்க்க வேண்டும். கடின உழைப்பிற்கு ஏற்ற லாபம் உங்களுக்கு கிடைப்பதில் சிக்கல் ஏற்படும். மேலும், அவசரமாக முடிவெடுப்பதை தவிர்க்க வேண்டும். வெளிநாடுகள் செல்வதை இந்த நேரத்தில் தவிர்க்க வேண்டும். யாருக்கும் கடன் கொடுப்பதை தவிர்க்க வேண்டும். உடல்நலனில் கவனமாக இருக்க வேண்டும்.
