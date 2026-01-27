கும்பத்தில் செவ்வாய் சுக்கிரன் சேர்க்கை! 3 ராசிகளுக்கு பொற்காலம்.. நகை, பணம் குவியும்

Mars Venus Conjunction: ஜோதிடத்தின்படி, ஒவ்வொரு ராசிகளும் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் தங்கள் ராசியை மாற்றி வருகின்றன. இதனால், சில ராசிகளுக்கு நேர்மறையான மற்றும் எதிர்மறையான ஆற்றலை கெண்டு வருகிறது. அந்த வகையில், பிப்ரவரி மாதத்தில் சுக்கிரன் செவ்வாயும் இணைகின்றன. கிட்டதட்ட 18 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு செவ்வாய் சுக்கிரன் இணைகின்றன. பிப்ரவரி மாதத்தில் கும்ப ராசியில் இந்த இரண்டு கிரகங்களும் இணைகின்றன. இதனால், குறிப்பிட்ட சில ராசிகளுக்கு நன்மையை கொடுக்கும் என ஜோதிடத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. சனி பகவானின் கும்ப ராசியில் இந்த இரண்டு கிரகங்களும் இணைகின்றன. செவ்வாய் மற்றும் சூரியன் ஒரு ராசியில் 45 நாட்கள் வரை இருப்பார் என கூறப்பட்டுள்ளது. எனவே, செவ்வாய் சுக்கிரன் சேர்க்கையால் எந்தெந்த ராசிகளுக்கு நன்மைகளை கொடுக்கும் என்று பார்ப்போம்.
மகரம்
மகர ராசியின் 2வது வீட்டில் செவ்வாய் சுக்கிரன் சேர்க்கை நடைபெறும். செவ்வாய் சுக்கிரன் சேர்க்கையால் மகர ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு நிதி நிலைமை மேம்படும். பணியிடத்தில் உங்களுக்கான அங்கீகாரம் கிடைக்கும். உயர் அதிகாரிகளின் பாராட்டு உங்களுக்கு கிடைக்கும். உங்களுக்கு புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கும். இதன் மூலம் உங்களது வருமானமும் உயரக் கூடும்.. நீண்ட காலமாக கிடப்பில் இருந்த பணிகளை முடிப்பீர்கள். உங்களது உழைப்பிற்கு உங்களுக்கான பலன் கிடைக்கும். நீங்கள் செய்யக் கூடிய அனைத்து விஷயங்களும் வெற்றியில் முடியும். தொழிலில் எதிர்பாராத அளவில் நல்ல உயர்வு ஏற்படும். புதிய தொழில் தொடங்கவும் வாய்ப்புள்ளது.
மிதுனம்
மினது ராசியின் 9வது வீட்டில் செவ்வாய் சுக்கிரன் சேர்க்கை நடைபெறுகிறது. இதனால், மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு பிப்ரவரியில் இருந்து சாதகமாக இருக்கும். தொட்டதெல்லாம் உங்களுக்கு அதிர்ஷ்டத்தை கொடுக்கும். நீங்கள் செய்யும் ஒவ்வொரு பணியிலும் வெற்றி கிடைக்கும். வீட்டில் சுப நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறும். கணவன் மனைவி இடையே இருந்து வந்த சிறு சிறு பிரச்னைக்ள முடிவுக்கு வரும். வெளிநாடுகளுக்கு பயணம் மேற்கொள்ளும் வாய்ப்புள்ளது. கல்வியில் மாணவர்கள் சிறந்து விளங்குவார்கள். போட்டித் தேர்வுகளில் வெற்றி பெறுவீர்கள். விரைவில் அரசு வேலை கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது.
விருச்சிகம்
விருச்சிக ராசியின் 4வது வீட்டில் செவ்வாய் சுக்கிரன் சேர்க்கை நடக்கிறது. இதனால், இந்த ராசிக்கு செல்வம் பெருகும். நினைத்த காரியங்களை வெற்றிகரமாக முடிப்பீர்கள். நீங்கள் எதிர்பார்த்த நல்ல செய்திகளை கேட்பீர்கள். உங்கள் துணையுடன் சந்தோஷமான நேரத்தை செலவிடுவீர்கள். தன்னம்பிக்கை அதிகமாக இருககும். நீண்ட காலமாக தடைபட்டு வந்த வேலைகளை முடிப்பீர்கள். வேலை தேடி வருபவர்களுக்கு பிப்ரவரியில் நல்ல செய்தியை கேட்பீர்கள். மேலும், வீடு, சொத்து, நகை வாங்கும் யோகம் உங்களுக்கு இருக்கிறது. தொழிலில் எதிர்பார்த்த நல்ல லாபத்தை பெறுவீர்கள். கூட்டுத் தொழிலில் இருந்து வந்த பிரச்னைகள் முடிவடையும்.
