ராகு புதன் சேர்க்கை! அதிர்ஷ்டம் பெறும் 3 ராசிகள்.. பிப்ரவரியில் இருந்து நல்ல நேரம்தான்

Rahu Budh Conjunction: ஜோதிடத்தின்படி, ஒவ்வொரு கிரகங்களும் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் தங்கள் ராசியை மாற்றி வருகின்றன. மேலும், நட்சத்திரத்தை கிரகங்களும் மாற்றி வருகின்றன. மேலும், இரண்டு கிரகங்களும் ஒரே நேரத்தில் இணையக் கூடும். இப்படியான கிரகங்களின் மாற்றத்தால் 12 ராசிகளுக்கு ஒருவிதமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். அந்த வகையில், பிப்ரவரி மாதத்தில் ராகு மற்றும் புதன் சேர்க்கை நடைபெற உள்ளது. அதாவது, 18 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு, இந்த சேர்க்கை நடைபெற உள்ளது. 18 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு, கும்ப ராசியில் புதன் மற்றும் ராகு சேர்க்கை நடைபெற உள்ளது. இதனால், குறிப்பிட்ட சில ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம் பிரகாசமாக இருக்கப்போகிறது. அவை என்னென்ன ராசிகள் என்பது குறித்து பார்ப்போம்.
மேஷம்
ராகு மற்றும் புதன் சேர்க்கையால் மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டத்தை கொடுக்கும். மேஷ ராசியின் 11வது வீட்டில் புதன் ராகு சேர்க்கை நடைபெற உள்ளது. உங்கள் கடந்த கால முதலீடுகளில் உங்களுக்கு நல்ல லாபத்தை பெறுவீர்கள். பணியிடத்தில் உயர் அதிகாரிகளின் பாராட்டுகளை பெறுவீர்கள். தொழில்முறை வாழ்க்கையில் காணப்பட்ட பிரச்னைகள் முடிவுக்கு வரும். கணவன் மனைவி இடையே இருந்து மனஸ்தாபங்கள் தீரும். தங்கள் தொழிலை அடுத்த கட்டத்திற்கு எடுத்த செல்ல அதிக வாய்ப்புகள் உள்ளன. அனைத்து விஷயத்திலும் நீங்கள் எடுக்கும் முயற்சிக்கும் வெற்றி கிடைக்கும். திருமண காரியங்கள் கைகூடும்.
மிதுனம்
புதன் மற்றும் ராகுவின் சேர்க்கையில் மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு அதிகபடியான நன்மை இருக்கும். ராகு புதன் சேர்க்கை மிதுன ராசியின் 9வது வீட்டில் நடககிறது. எனவே, இந்த நேரத்தில் உங்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் சாதகமாக இருக்கும். நீங்கள் வெளிநாடுகளுக்கு பயணம் மேற்கொள்ளும் வாய்ப்பு கிடைக்கும். மாணவர்கள் படிப்பில் முன்னேற்றம் அடைவார்கள். நீங்கள் நினைத்த காரியங்கள் அனைத்து நிறைவேறும். கூட்டுத் தொழிலில் உங்களுக்கு லாபம் அதிகம் கிடைக்கும். வேலை தேடுபவர்களுக்கு பிப்ரவரியில் நல்ல செய்தி கிடைக்கும்.
பணியிடத்தில் உங்களுக்கு பதவி உயர்வு கிடைக்கும். குடும்பத்துடன் ஆன்மீக பயணத்தில் ஈடுபடுவீர்கள். காதல் திருமணங்கள் நடக்கும். காதல் வாழ்க்கையில் காணப்பட்ட பிரச்னைகளுக்கு தீர்வு கிடைக்கும். குடும்ப உறவினர்கள் வீட்டில் வருவார்கள். தொழில் வாழ்க்கையில் முன்னேற்றம் அடைவீர்கள். வருமானமும் உயரக் கூடும். இதனால், நீங்கள் சொத்து, நகை வாங்குவதற்கு அதிக வாய்ப்புகள் உள்ளன. விருப்பமான பொருட்களை வாங்கும் வாய்ப்பும் உங்களுக்கும் இருக்கிறது. ஏற்கனவே செய்து வைத்த முதலீடுகள் மூலம் அதிகப்படியான வருமானத்தை பெறுவீர்கள்.
கும்பம்
புதன் ராகு சேர்க்கையால் கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும். லக்ன வீட்டில் புதன் ராகு சேர்க்கை நடக்கிறது. இதனால், உங்ளுக்கு அதிர்ஷடம் அதிகமாக இருக்கும். பணியிடத்தில் மரியாதை அதிகமாக இருக்கும். பணியிடத்தில் போட்டி போராமை குறையும். மேலும், வருமான உயர அதிக வாய்ப்புகள் உள்ளன. புதிய வீடு, வாகனம் வாங்கும் யோகம் உங்களுக்கு இருக்கும்.
நிதி நிலைமை சீராக வேண்டும். பழைய கடன்களை அடைக்க அதிக வாய்ப்புகள் உள்ளன. கொடுக்கல் வாங்கல் பிரச்னை முடிவுக்கு வரும். உங்களது பழைய முதலீடுகளில் அதிக லாபத்தை பெறுவிர்கள். குறிப்பாக, நிலம் சார்ந்த முதலீடுகள், நீங்கள் எதிர்பாராத மாற்றத்தை கொண்டு வரும். தங்கள் வருமானத்தில் அதிகமாக சேமிக்க வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். திருமணமாகதவர்களுக்கு நல்ல வரன் கிடைக்கும். குழந்தை வரம் வேண்டி இருப்பவர்களுக்கு நல்ல செய்திகள் விரைவில் கிடைக்கும்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
