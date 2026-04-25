  ராகு கேது பெயர்ச்சி: 4 ராசிகளுக்கு ராஜயோகம்.. செல்வம், அதிர்ஷ்டம் குவியும்!

ராகு கேது பெயர்ச்சி: 4 ராசிகளுக்கு ராஜயோகம்.. செல்வம், அதிர்ஷ்டம் குவியும்!

Rahu Ketu Peyarchi On December: 2026 டிசம்பர் மாதம் ராகு, கேது பெயர்ச்சி நடக்கிறது. ராகு, கேது பெயர்ச்சியால் குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு செல்வம், அதிர்ஷ்டத்தை அள்ளிக் கொடுக்கும் என ஜோதிடத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது.  

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Apr 25, 2026, 03:35 PM IST
சூரியன் நட்சத்திர பெயர்ச்சி: 4 ராசிகளுக்கு பம்பர் அதிர்ஷ்டம், தலைவிதி மாறும்
Mutual Fund vs FD: எது பாதுகாப்பு? அவசர கால முதலீட்டிற்கு எது சிறந்தது? முழு விவரம்
செவ்வாய் பகவானின் 5 நாள் ஜாக்பாட்... மே மாதத்தில் இந்த 5 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்ட மழை - யார் யார் பாருங்க!
அதிக ஓட்டு விழுந்த... தமிழகத்தின் டாப் 10 தொகுதிகள் - ஷாக் கொடுக்கும் கொங்கு!
Rahu Ketu Peyarchi On December: ஜோதிட ரீதியாக ஒவ்வொரு கிரகங்களும் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் தங்கள் ராசியை மாற்றி வருகின்றனர். 9 கிரகங்களின் நிலையால் 12 ராசிகளுக்கு நேர்மறையான  மற்றும் எதிர்மறையான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். அந்த வகையில்,  9 கிரகங்களில் மிகவும் அசுபர கிரகமாக  கருதப்படுவது ராகு கேது தான். ராகு கேதுவின் நிலை சில நேரங்களில் நேர்மறையான ஆற்றலை கூட கொடுக்கும். ராகு, கேது பகவான் 18 மாதங்களுக்கு ஒருமுறை ஒரு ராசியில் இருந்து மற்றொரு ராசிக்கு பெயர்ச்சி அடைகின்றனர்.

ராகு பகவான் கும்ப ராசியில் இருக்கிறார். கேது பகவான சிம்ம ராசியில் தற்போது இருக்கிறார். ராகு கேது இரண்டு கிரகங்களும் டிசம்பர் மாதம் 5ஆம் தேதி மிகப்பெரிய பெயர்ச்சி அடைகிறது.  அதாவது, ராகு பகவான் கும்ப ராசியில் இருந்து மகர ராசிக்கும், கேது பகவான் சிம்ம ராசியில் இருந்து கடக ராசிக்கும் பெயர்ச்சி அடைகிறார். 18 மாதங்கள் ராகு, கேது இதே ராசியில் தான் நீடிப்பார்.   கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு ராகு 12வது வீட்டிலும், கேது 6ஆம் வீட்டிலும் பெயர்ச்சி அடையத் தொடங்கும். 

கும்பம் (Aquarius)

ராகு, கேது பெயர்ச்சியால் கும்ப ராசிக்காரர்கள் செல்வம், அதிர்ஷ்டம் பெரும். உங்களளுக்கு இருந்து வந்த சிறுசிறு பிரச்னை தீரும். டிசம்பர் மாதத்திற்கு பிறகு தொட்டதெல்லாம்  அதிர்ஷ்டம், செல்வத்தை கொடுக்கும். உங்களுக்கு இருந்த வந்த பல பிரச்னைகளில் இருந்து விடுபடுவீர்கள். கடன் தொல்லைகள் நீங்கும். உடன் பிறந்தவர்கள் உதவி செய்வார்கள். வேலையில்லாமல் இருப்பவர்கள் டிசம்பர் முதல் நல்ல செய்திகளை கேட்பீர்கள். மேலும், தொழிலில் அசுர வளர்ச்சி அடைவீர்கள்.  புதிய  தொழில் தொடங்கவும் அதிக வாய்ப்புள்ளது. மேலும், நினைத்த காரியங்கள் அனைத்தையும் நிறைவேற்றவீர்கள். 

சிம்மம் (Leo) 

ராகு கேது பெயர்ச்சியால் சிம்ம ராசிக்காரர்கள் டிசம்பர் முதல் பொற்காலமாக இருக்கும். நீங்கள் நினைத்த காரியங்கள் அனைத்தும் நிறைவேறும். மேலும், செல்வம், அதிர்ஷ்டம் பெருகும். மேலும்,  பணியிடத்தில் உங்களுக்கான அங்கீகாரம் கிடைக்கும். மேலும், உயர் அதிகாரிகளிடம் இருந்து பாராட்டுகளை பெறுவீர்கள். மேலும், உங்களுக்கான புதிய பொறுப்புகளும் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. மேலும், கூட்டுத் தொழிலில் இருந்து வந்த பிரச்னைகளும் தீரும். உடன் பிறந்தவர்கள் வீட்டில் வருவார்கள். மாணவர்களுக்கு கல்வியில் சிறந்து விளங்குவீர்கள். போட்டித் தேர்வில் வெற்றி பெற அதிக வாய்ப்புள்ளது. மேலும், இந்த காலக்கட்டத்தில் நீங்கள் எடுக்கும் ஒவ்வொரு முடிவும் வெற்றியில் தான் முடியும். 

மகரம் (Capricorn) 

ராகு, கேது பெயர்ச்சியால் மகர ராசிக்காரர்களுக்கு அனைத்து விஷயத்திலும் வெற்றி தான். உங்களுக்கு  தைரியம், தன்னம்பிக்கை  அதிகரிக்கும். உங்களுக்கு இருந்து சிறு மனப்பிரச்னைகள் அனைத்தும் தீரும். உன் பிறந்தவர்கள் உங்களுக்கு நிதி ரீதியாக உதவி செய்வார்கள். வேலையில்லாதவர்கள புதிய வேலை கிடைக்க அதிக வாய்ப்புள்ளது.   மேலும், மாணவர்கள் கல்வியில் சிறந்து விளங்குவீர்கள். 

கடகம் (Cancer)

ராகு கேது பெயர்ச்சியால் கடக ராசிக்காரர்களுக்கு தொட்டதெல்லாம் அதிர்ஷ்டத்தை கொடுக்கும். பணியிடத்தில் முக்கிய பொறுப்புகள் உங்களுக்கும் கிடைக்கும். வருமானமும் உயருவதற்கு உங்களுக்கு அதிகம் வாய்ப்புள்ளது. உயர் அதிகாரிகளிடம் நீங்கள் பாராட்டுகளை பெறுவீர்கள். மேலும், நிதி நிலைமையும் உங்களுக்கு மேம்படும்.  நீங்கள் எடுக்கும் ஒவ்வொரு முடியும் வெற்றியில் தான் முடியும். மேலும், உங்கள் குடும்பத்தில்  சுப காரியங்கள் நடக்கும். உடல்நிலையில் முன்னேற்றம் இருக்கும்.

பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்தூள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.

மேலும் படிக்க:  வார ராசிபலன் (ஏப்ரல் 27-மே 3): மேஷம் முதல் மீனம் வரை... யாருக்கு சூப்பர், யாருக்கு சுமார்?

 

மேலும் படிக்க: ஏப்ரல் 30ல் மேஷ ராசிக்கு மாறும் புதன்! கவனமாக இருக்க வேண்டிய 5 ராசிகள்!

 

மேலும் படிக்க: புதாதித்ய ராஜயோகம்: இந்த 3 ராசிகளுக்கு மே முதல் கோடீஸ்வர யோகம்.. டபுள் ஜாக்பாட், டபுள் வெற்றி

