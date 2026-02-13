ராகு கேது பெயர்ச்சி! இந்த 4 ராசிகளுக்கு மார்ச் முதல் பொற்காலம்.. அதிர்ஷ்டம், வெற்றி குவியும்

Rahu Ketu Peyarchi: ஜோதிடத்தின்படி, 9 கிரகங்களில் மிக முக்கிய கிரகமாக கருதப்படுகிறது ராகு மற்றும் கேது. ராகு மற்றும் கேதுவின் நிலை முக்கியமாக கருதப்படுகிறது. ராகு கேது அசுப கிரகங்களாக கருதப்படுகின்றன. இருப்பினும், அவை பல நேரங்களில் சுப பலன்களைத் தருகின்றன. மார்ச் 29ஆம் தேதி அன்று ராகு கேது பெயர்ச்சி நடக்கிறது. அதாவது, மார்ச் 29ஆம் தேதி கேது மகம் நட்சத்திரத்திலும், ராகு சதய நட்சத்திரம் பெயர்ச்சி அடைகிறார். ராகு கேது பெயர்ச்சியால் நான்கு ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டத்தை கொடுக்கும். அவை என்னென்ன ராசிகள் என்பது குறித்து பார்ப்போம்.
மேஷம் (Aries)
ராகு கேது பெயர்ச்சியால் மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் உண்டாகும். நீங்கள் நினைத்த காரியங்கள் அனைத்து நிறைவேறக் கூடும். குடும்பத்தில் இருந்து வந்த சிறு சிறு பிரச்னைகள் தீரும். செலவுகளை குறையக் கூடும். உங்கள் பேச்சு அனைவரையும் கவரும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி உண்டாகும். வேலையிடத்தில் உங்களுக்கு புதிய பொறுப்புகள் கொடுக்கப்படும். வருமானமும் உயரக் கூடும். மரியாதையும் அதிகரிக்கும். உடன் பிறந்தவர்களின் ஆதரவுகள் உங்களுக்கு கிடைக்கும்.
மிதுனம் (Gemini)
ராகு கேதுவின் பெயர்ச்சியால் நிதி நிலைமை மேம்படும். பழைய கடன்களை அடைப்பீர்கள். சொத்து வாங்க அல்லது விற்பனை செய்ய சாதகமான காலமாக இருக்கிறது. மேலும், சொத்து விஷயங்களில் உங்களுக்கு சாதகமாக உங்களுக்கு உத்தரவுகள் வரும். கடன்களில் இருந்து வெளியே வருவீர்கள். நீண்ட காலமாக கிடப்பில் போடப்பட்ட பணிகளை முடிப்பீர்கள். வாழ்க்கைத் துணையுடன் இருந்து வந்த கருத்து வேறுபாடுகள் மறையும். நீண்ட தூரம் பயணம் மேற்கொள்ள வாய்ப்புள்ளது.
விருச்சிகம் (Scorpio)
விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு ராகு கேது பெயர்ச்சியால் சாதமான சூழல் இருக்கும். கூட்டுத் தொழிலில் இருந்து வந்த பிரச்னைகள் தீரும். புதிய தொழில் தொடங்க வாய்ப்புள்ளது. ஆரோக்கியம் மேம்படும். குடும்ப உறுப்பினர்களின் உடல்நலனில் முன்னேற்றம் ஏற்படும். காதலில் முன்னேற்றம் இருக்கும். உங்கள் காதல் அடுத்த கட்டமான திருமணத்திற்கு செல்ல வாய்ப்புள்ளது.
மீனம் (Pisces)
மீன ராசிக்காரர்கள் ராகு கேது பெயர்ச்சி நல்ல பலன்களை பெறுவார்கள். உங்கள் கைக்கு வராத பணங்கள் வந்து சேரும். வருமானமும் உயரக் கூடும். செலவுகள் குறையக் கூடும். திடீர் நிதி ஆதாயங்கள் உண்டாகும். குடும்பத்தில் இருந்து வந்த கருத்து வேறுபாடுகள் நீங்கும். வெளிநாடு செல்ல வாய்ப்புள்ளது. உயர்க்கல்வி படிக்க வெளிநாட்டிற்கு செல்ல வாய்ப்புள்ளது. திருமண தடைகள் நீங்கும். நகை, வீடு, வாகனம் யோகம் உங்களுக்கு இருக்கிறது. மேலும், நினைத்த காரியங்களை வெற்றிகரமாக முடிப்பீர்கள். மேலும், உடன் பிறந்தவர்கள் உங்களுக்கு தொழில் உதவி செய்வார்கள்.
பொறுப்பு துறப்பு: இதில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் பொதுவானவை ஆகும். பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது.
