ராகு நட்சத்திர பெயர்ச்சி! இந்த 4 ராசிகளுக்கு பணம் கொட்டபோகுது.. நகை, வீடு வாங்கும் யோகம்

Rahu Nakshatra Transit 2026: ஜோதிடத்தின்படி, நிழல் கிரகமாக ராகு அறியப்படுகிறார். ராகு நட்சத்திரம் மற்றும் ராசியின் நிலை 12 ராசிகளுக்கும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். ராகுவின் நட்சத்திரம் பெயர்ச்சி, ராசி பெயர்ச்சி நேர்மறை மற்றும் எதிர்மறையான ஆற்றலை கொண்டு வரும். அந்த வகையில், மார்ச் மாதத்தில் ராகு பெயர்ச்சி நடக்கிறது. இது ஜோதிட ரீதியாக முக்கியத்துவம் பெறுகிறது. ராகு பகவான் மார்ச் 29ஆம் தேதி ஞாயிற்றுகிழமை அதிகாலை 4.49 மணிக்கு சதயம் நட்சத்திரன் இரண்டாவது பாதத்தில் பெயர்ச்சி அடைகிறார். மே 31ஆம் தேதி சதயம் நட்சத்திரத்தின் மூன்றாவது பாதையில் இருப்பார். கும்ப ராசியில் சதயம் நட்சத்திரம் இருக்கிறது. ராகுவை அதிபதியாக கொண்டு இந்த நட்சத்திரம் இருக்கிறது. எனவே, ராகு சதய நட்சத்திரத்திற்கு பெயர்ச்சி அடைவது 4 ராசிகளுக்கு நேர்மறையான ஆற்றலை கொடுக்கும். அவை என்னென்ன ராசிகள் என்பது குறித்து பார்ப்போம்.
மேஷம் (Aries)
ராகுவின் நட்சத்திர பெயர்ச்சியால், மேண ராசிக்காரர்களுக்கு நல்லதாக இருக்கும். முக்கிய முடிவுகளை எடுப்பீர்கள். தன்னம்பிக்கை, தைரியம் அதிகரிக்கும். மேலும், உங்களது சிந்தனையும் நேர்மறையாக இருக்கும். அனைத்து விஷயங்களில் அதிர்ஷ்டம் இருக்கும். ஆன்மீகத்தில் உங்களது நாட்டம் அதிகரிக்கும். உயர்கல்வி படிப்பதற்கான அதிக வாய்ப்புகள் உள்ளன. வெளிநாடு செல்வதற்கும் அதிக வாய்ப்பு உள்ளது. கல்வியில் மாணவர்கள் சிறந்து விளங்குவார்கள். உங்களுக்கு பிடித்த வேலைகளை செய்வீர்கள். மேலும், காதல் விவகாரத்தில் பெற்றோரின் ஆதரவு உங்களுக்கு கிடைக்கும்.
மிதுனம்
ராகுவின் நட்சத்திர பெயர்ச்சியால் மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் நல்லதாக இருக்கும. உங்கள் சிந்தனையில் தெளிவு இருக்கும். நினைத்த காரியங்கள் அனைத்தும் கைகூடும். உடன் பிறந்தவர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். நிதி நிலைமை மேம்படும். சொத்து விவகாரங்களில் உங்களுக்கு ஆதரவாக சில உத்தரவுகள் கிடைக்கும். கூட்டுத் தொழிலில் எதிர்பார்த்த வெற்றிகளை பெறுவீர்கள். கணவன் மனைவி இடையே இருந்து வந்த மோதல்கள் முடிவுக்கு வரும். செல்வம் பெருகும். நகை, வீடு வாங்கும் யோகம் உள்ளது.
துலாம்
துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு ராகு பெயர்ச்சியால் நன்மைகள் உண்டாகும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி நிறைந்திருக்கும். குடும்பத்திலும், வேலையிலும் மரியாதை, புதிய பொறுப்புகள் இருக்கும். வேலையில்லாதவர்களுக்கு விரைவில் நல்ல செய்தி கிடைக்கும். நிதி ஆதாயத்திற்கான வழிகள் திறக்கப்படும். பணம் சம்பாதிப்பதற்கான பல வழிகள் இருக்கக் கூடும். புதிய நண்பரை சந்திக்க வாய்ப்புள்ளது. நிலுவையில் உள்ள பணிகளை வெற்றிகரமாக முடிப்பீர்கள். வீடு, வாகனம் வாங்குவதற்கான யோகம் உள்ளது.
மகரம்
மகர ராசிக்காரர்களுக்கு ராகுவின் நட்சத்திர பெயர்ச்சியால் வெற்றிகளை குவிப்பீர்கள். நினைத்த காரியங்களை வெற்றிகரமாக முடிப்பீர்கள். நீண்ட காலமாக தடைபட்ட பணிகளை வெற்றிகரமாக முடிப்பீர்கள். உங்களது உழைப்பிற்கான வெற்றியும், புகழும் கிடைக்கும். வீட்டில் உள்ளவர்களின் உடல்நலனில் முன்னேற்றம் இருக்கும். தொழிலில் எதிர்பார்த்த லாபம் கிடைக்கும். கூட்டுத் தொழிலில் இருந்து வந்த பிரச்னை தீரும். உங்கள் தொழிலை விரிவாக்கம் செய்ய உறவினர்கள், நண்பர்கள் உதவி செய்வார். வீட்டில் சுப காரியங்கள் நடக்கும்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
