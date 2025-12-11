English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Spiritual
  • 2026ல் நடக்கும் ராகு பெயர்ச்சி: பிரச்சனைக்கு மேல் பிரச்சனையை சந்திக்கும் 3 ராசிகள்!

2026ல் நடக்கும் ராகு பெயர்ச்சி: பிரச்சனைக்கு மேல் பிரச்சனையை சந்திக்கும் 3 ராசிகள்!

Rahu Peyarchi Palangal: 2026ஆம் ஆண்டில் ராகு தனது ராசியை மாற்ற இருப்பதால், குறிப்பிட்ட 3 ராசிக்காரர்களுக்கு பிரச்சனை ஏற்படும் வாய்ப்பு அதிகம் உள்ளது. அந்த ராசிகள் என்னென்ன என்பதை இங்கு தெரிந்துக்கொள்வோம்.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Dec 11, 2025, 08:49 AM IST
  • 2026ல் ராகு பெயர்ச்சி இரண்டு முறை ராசிகளை மாற்ற உள்ளார்
  • இதனால் 3 ராசிக்காரர்களுக்கு பிரச்சனைகள் ஏற்படும்
  • எந்தெந்த ராசிகள்?

2026ல் நடக்கும் ராகு பெயர்ச்சி: பிரச்சனைக்கு மேல் பிரச்சனையை சந்திக்கும் 3 ராசிகள்!

3 Zodiac Signs With Problems: ராகு பெயர்ச்சி 2026: இன்னும் சில வாரங்களில் 2026 ஆம் ஆண்டில் கால் அடி எடுத்து வைக்க உள்ளோம். இந்த புதிய ஆண்டில் சனி பகவானை தவிர மற்ற கிரகங்கள் ராசிகளில் மாற்றம் ஏற்படுத்த இருக்கின்றன. இதில் முக்கியமாக நிழல் கிரகமாகக் கருதப்படும் ராகு 2026 இல் ராசியை மாற்ற இருக்கிறார். 

Add Zee News as a Preferred Source

ஜோதிடத்தில் ராகு என்பவர் அச்சுறுத்தல்கள், குழப்பங்கள், தாமதங்கள் மற்றும் அசம்பாவித மாற்றங்களை ஏற்படுத்தும் கிரகமாகவும், எப்போதும் வக்ர நிலையில் பயணிக்கும் கிரகமாகவும் கருதப்படுகிறார். ராகு ஒரே ராசியில் சுமார் 18 மாதங்கள் இருப்பார். சனிக்கு பிறகு மிக நீண்ட காலம் ஒரு ராசியில் இருப்பவர் இவர்தான். எனவே, ராகுவின் ராசி மாற்றம் அனைத்து ராசிச் ராசிகளிலும் பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்துவார். 

வரும் 2026 ஆம் ஆண்டில் ராகு இரண்டு முறை பெயர்ச்சி அடைய உள்ளார். வருடத் தொடக்கத்தில் கும்ப ராசியில் இருந்த ராகு, ஆகஸ்ட் மாதத்தில் அவிட்டம் நட்சத்திரத்திற்குள் நுழைய உள்ளார். பின்னர் 2026 டிசம்பர் 5 ஆம் தேதி கும்ப ராசியை விட்டு மகர ராசிக்கு மாற உள்ளார். இப்படி ராகுவின் மாறுதலால் மூன்று ராசிகள் பெரும் சிரமங்களை எதிர்கொள்ள உள்ளனர். 2026 இல் ராகு பெயர்ச்சியால் பிரச்சினைகள் எதிர்கொள்ளும் ராசிகள் யார் என்பதைப் பார்ப்போம்.

ரிஷபம் (Taurus)

ராகு பெயர்ச்சியால் ரிஷப ராசிக்காரர்களின் வாழ்வில் பதட்டங்கள் அதிகரிக்கும். குடும்பத்தில் கருத்து வேறுபாடுகள் அதிகமாகி மகிழ்ச்சி குறைய வாய்ப்புள்ளது. வேலைப்பளு கூடும். இலக்குகளை அடைய வேண்டிய அச்சத்தால் மன அழுத்தம் ஏற்படும். குடும்பத்தினரின் ஆரோக்கியம் குறித்து கவலை இருக்கும். அதிக செலவுகள் ஏற்பட்டு ஆபத்தான முதலீடுகளை தவிர்க்க வேண்டும் இல்லையெனில் நிதி சிக்கலில் சிக்கும் சூழ்நிலை ஏற்படும். மற்றவர்களுடன் பேசும் போது பொறுமை மற்றும் பணிவை பின்பற்ற வேண்டும். வேலைவாய்ப்பு தேடும் அல்லது பணியிலிருப்பவர்கள் சிறிது காலம் பொறுமையாக இருக்க வேண்டும். எந்த முடிவும் எடுக்கும்போது மனதில் நன்கு ஆராய்ந்து எடுத்துக்கொண்டால் சிறப்பாக இருக்கும்.

சிம்மம் (Leo)

இந்த ராகு பெயர்ச்சியால் சிம்ம ராசிக்காரர்கள் தனிப்பட்ட மற்றும் தொழில் வாழ்க்கையில் பல சவால்களை சந்திப்பார்கள். வேலைப்பளு அதிகரிக்கும். திறனுடன் திட்டமிட்டு செயலாற்ற வேண்டியிருக்கும். வியாபாரிகள் சிறிய நிதி இழப்புகளை எதிர்கொள்ளலாம். ஆரோக்கியப் பிரச்சினைகள் அதிகமாகும். உறவுகளில் அதிகமான கருத்து முரண்பாடுகள் மன அமைதியை பாதிக்கும். வீட்டில் பிரச்சினைகள் ஏற்படத்தக்கவை. கவனமாக நேர்த்தியாக சமாளிப்பது அவசியம். பரம்பரை சொத்துக்களில் இருந்த பிரச்சினைகள் முன்னிலையில் நல்ல மாற்றங்கள் காணப்படும்.

கன்னி (Virgo)

2026ல் நடக்கும் ராகு பெயர்ச்சியால் கன்னி ராசிக்காரர்கள் மனஉளைச்சலையும் அனுபவிக்கலாம். அலுவலகப் பணிச்சுமை உடல் மனதை சோர்வடையச் செய்யும். பழைய நண்பர்களோடு நீண்ட கால பிரிவும் வர வாய்ப்பு உள்ளது. ஆரோக்கியத்தில் கவனம் தேவை. வேலைவாய்ப்பை தள்ளுவதைத் தவிர்க்க வேண்டும், இல்லையெனில் சூழல் கையை மீறி போகும் வாய்ப்பு உள்ளது. சவால்களை திறம்பட சமாளிப்பது முக்கியம். காதல் திருமண நினைப்பவர்கள் குடும்பத்தின் ஒப்புதலை பெற சில தடைகள் எதிர்கொள்ளலாம். பணியிடத்தில் மரியாதையாக நடந்து கொபதன் மூலம் பதட்டம் குறையலாம். 

மொத்தத்தில் இந்த காலத்தில் ரிஷபம், சிம்மம் மற்றும் கன்னி ராசிக்காரர்கள் 2026ஆம் ஆண்டில் மிகுந்த கவனத்துடன் இருக்க வேண்டும். 

(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

மேலும் படிக்க: ராசிபலன்: கார்த்திகை 25 - இன்று இந்த 2 ராசிகளுக்கு பிரச்னைகள் குறையும்?

மேலும் படிக்க: புதன் நட்சத்திர பெயர்ச்சி: இன்று முதல் 3 ராசிகளின் தலைவிதி மாறும், அதிர்ஷ்டம் அதிகரிக்கும்

About the Author
Rahu peyarchi 2026AstrologyZodiac Signsrahu peyarchi palangal

