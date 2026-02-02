English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Spiritual
  • 18 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ராகு சுக்கிரன் சேர்க்கை.. 3 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம், பணம் கொட்டும்

18 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ராகு சுக்கிரன் சேர்க்கை.. 3 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம், பணம் கொட்டும்

Rahu Venus Conjunction: ஜோதிடத்தின்படி, ராகு சுக்கிரன் சேர்க்கை பிப்ரவரி 6ஆம் தேதி நடக்கிறது. 18 ஆண்டுகள் கழித்து ராகு சுக்கிரன் சேர்க்கை நடக்கிறது. இதனால், மூன்று ராசிகளுக்கு  அதிர்ஷ்டத்தை கொடுக்கும்.   

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Feb 2, 2026, 12:34 PM IST
  • ராகு சுக்கிரன் சேர்க்கை
  • 3 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம் மேல் அதிர்ஷ்டம்
  • பிப்ரவரி 6ஆம் தேதியில் இருந்து பொற்காலம்

Trending Photos

CSK தவறவிட்ட தங்கம்... பதிரானாவை கழட்டிவிட்டது பெரிய தவறு - ஏன் தெரியுமா?
camera icon8
CSK
CSK தவறவிட்ட தங்கம்... பதிரானாவை கழட்டிவிட்டது பெரிய தவறு - ஏன் தெரியுமா?
தளபதி விஜய்யின் ஜனநாயகன் ரீலீஸ் தேதி! முக்கிய அப்டேட் இதோ!
camera icon6
vijay
தளபதி விஜய்யின் ஜனநாயகன் ரீலீஸ் தேதி! முக்கிய அப்டேட் இதோ!
Parasakthi OTT : அதுக்குள்ள ஓடிடியில் ரிலீஸ் ஆகும் பராசக்தி! எந்த தளத்தில், எப்போது பார்ப்பது?
camera icon7
Parasakthi OTT
Parasakthi OTT : அதுக்குள்ள ஓடிடியில் ரிலீஸ் ஆகும் பராசக்தி! எந்த தளத்தில், எப்போது பார்ப்பது?
தை 19 திங்கட்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
camera icon12
Rasipalan
தை 19 திங்கட்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
18 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ராகு சுக்கிரன் சேர்க்கை.. 3 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம், பணம் கொட்டும்

Rahu Venus Conjunction:  ஜோதிடத்தின்படி, குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு பிறகு அனைத்து கிரகங்களும் ஒரு ராசியை விட்டு, மற்றொரு ராசிக்குள் நுழைகின்றன.  ஒரு கிரகம் ஒரு ராசியில் இருந்து மற்றொரு ராசியில் நுழையும்போது,  கிரகங்களுக்கு இடையே சேர்க்கையும் ஏற்படுகிறது.  இதன் காரணமாக, 12 ராசிகளின் வாழ்க்கையில் எதிர்பாராத திருப்பங்கள் நடக்கும். அந்த வகையில், 18 ஆண்களுககு கழித்து, ராகு சுக்கிரன் சேர்க்கை நடக்கிறது. கும்ப ராசியில் இந்த சேர்க்கை நடக்கிறது. சுக்கிரன் பிப்ரவரி 6ஆம் தேதி கும்ப ராசிக்குள் நுழைய உள்ளார். இதனால், பிப்ரவரி  6ஆம் தேதி கும்பத்தில் ராகு சுக்கிரன் சேர்க்கை நடைபெற உள்ளது. இந்த சேர்க்கையின் தாக்கம் குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு பலனை அளிக்கிறது.  18 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு கும்பத்தில் ஒன்றிணையும் ராகு சுக்கிரன் சேர்க்கையால்  3 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம் கொடுக்கும் என கூறப்பட்டுள்ளது. எனவே, அவை என்னென்ன ராசிகள் என்பது குறித்து பார்ப்போம். 

Add Zee News as a Preferred Source

மேஷம் (Aries)

மேஷ ராசியின் 11வது வீட்டில் ராகு சுக்கிரன் சேர்க்கை நடக்கிறது. இதனால், மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் கொட்டும். மேலும், நினைத்த காரியங்கள் அனைத்தும் கைகூடும். நிதி நிலைமையை மேம்படுத்தி கொள்ளும் வாய்ப்பு உங்களுக்கு இருக்கிறது. வியாபாரத்தில் வருமானம் கிடைக்கும். பழைய முதலீடுகளில் இருந்து  உங்களுக்கு எதிர்பார்த்த லாபம் கிடைக்கும். குடும்ப உறவினர்களின் அனுமதியுடன் பிடித்த தொழிலை செய்வீர்கள். புதிய தொழில் தொடக்க அதிக வாய்ப்புள்ளது. உங்கள் தொழிலையும் விரிவுப்படுத்துவீர்கள்.  பணியிடத்தில் மேலதிகாரிகளின் ஆதவு உங்களுக்கு கிடைக்கும்.  குறிப்பாக, உங்களுக்கு பணியிடத்தில் புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. 

விருச்சிகம் (Scorpio)

விருச்சிகி ராசியின் 4வது வீட்டில் ராகு சுக்கிரன் சேர்க்கை நடக்கிறது. இதனால், இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு நன்மை உண்டாகும்.   உங்களுக்கு விருப்பமான பணிகளை எடுத்து செய்யும் வாய்ப்பும் கிடைக்கும். உங்களது உழைப்பிற்கு ஏற்ற லாபத்தை பெறுவீர்கள். கூட்டுத் தொழிலில் இருந்து வந்த சிறுசிறு பிரச்னைகள் தீரும். மேலும், புதிய தொழில் தொடங்கவும் வாய்ப்புள்ளது. தங்கள் வருமானத்தை பல மடங்கு அதிகரிக்கும் வாய்ப்பு உங்களுக்கு கிடைக்கும்.  பணியிடத்தில் சக ஊழியர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். உங்கள் தொழிலை விரிவாக்கம் செய்ய வாய்ப்புள்ளது. மேலும், நகை, வீடு, வாகனம் வாங்கும் யோகம் இருக்கிறது. 

மகரம் (Capricorn)

மகர ராசியின் 2வது வீட்டில் ராகு சுக்கிரன் சேர்க்கை நடைபெற உள்ளது. இதனால், இந்த ராசிக்காரர்களுககு எதர்பாராத அளவில் செல்வத்தை பெறுவார்கள். பல வழிகளில் பணம் உங்களை தேடி வரும். கொடுக்கல் வாங்கல் பிரச்னை முடிவுக்கு வரும். எதிர்பாராத நிதி ஆதாயங்களை பெறுவீர்கள்.  பழைய கடன்களை அடைக்க வாய்ப்புள்ளது. குடும்ப உறுப்பினர்கள் வெளியூர் பயணம் செல்வீர்கள். திருமண தடைகள் நீங்கும். பிப்ரவரிக்கு பிறகு நல்ல வரன் அமைய வாய்ப்புள்ளது. குடும்பத்தில் சுப நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறும்.  காதல் வாழ்க்கையில் இருந்து வந்த சிறுசிறு பிரச்னைகள் தீரும்.  உங்கள் காதலுக்கு பெற்றோர் அனுமதி கிடைக்கும். 

(பொறுப்பு துறப்பு: இதில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் பொதுவானவை ஆகும். பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது.)

மேலும் படிக்க: 138 நாட்கள் சனி வக்ர பெயர்ச்சி: 3 ராசிகளுக்கு தங்க நகை கொட்டும், தலைவிதி மாறும்

மேலும் படிக்க: பிப்ரவரியில் 3 முறை சூரிய பெயர்ச்சி.. பணம், நகை குவியும் - 3 ராசிகளுக்கு பொற்காலம் ஆரம்பம்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

 

About the Author
Rahu Venus Conjunctionrahu lucky zodiac signsRahu Venus Conjunction Lucky Zodiac SignsAstrology

Trending News