18 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ராகு சுக்கிரன் சேர்க்கை.. 3 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம், பணம் கொட்டும்

Rahu Venus Conjunction: ஜோதிடத்தின்படி, குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு பிறகு அனைத்து கிரகங்களும் ஒரு ராசியை விட்டு, மற்றொரு ராசிக்குள் நுழைகின்றன. ஒரு கிரகம் ஒரு ராசியில் இருந்து மற்றொரு ராசியில் நுழையும்போது, கிரகங்களுக்கு இடையே சேர்க்கையும் ஏற்படுகிறது. இதன் காரணமாக, 12 ராசிகளின் வாழ்க்கையில் எதிர்பாராத திருப்பங்கள் நடக்கும். அந்த வகையில், 18 ஆண்களுககு கழித்து, ராகு சுக்கிரன் சேர்க்கை நடக்கிறது. கும்ப ராசியில் இந்த சேர்க்கை நடக்கிறது. சுக்கிரன் பிப்ரவரி 6ஆம் தேதி கும்ப ராசிக்குள் நுழைய உள்ளார். இதனால், பிப்ரவரி 6ஆம் தேதி கும்பத்தில் ராகு சுக்கிரன் சேர்க்கை நடைபெற உள்ளது. இந்த சேர்க்கையின் தாக்கம் குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு பலனை அளிக்கிறது. 18 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு கும்பத்தில் ஒன்றிணையும் ராகு சுக்கிரன் சேர்க்கையால் 3 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம் கொடுக்கும் என கூறப்பட்டுள்ளது. எனவே, அவை என்னென்ன ராசிகள் என்பது குறித்து பார்ப்போம்.
மேஷம் (Aries)
மேஷ ராசியின் 11வது வீட்டில் ராகு சுக்கிரன் சேர்க்கை நடக்கிறது. இதனால், மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் கொட்டும். மேலும், நினைத்த காரியங்கள் அனைத்தும் கைகூடும். நிதி நிலைமையை மேம்படுத்தி கொள்ளும் வாய்ப்பு உங்களுக்கு இருக்கிறது. வியாபாரத்தில் வருமானம் கிடைக்கும். பழைய முதலீடுகளில் இருந்து உங்களுக்கு எதிர்பார்த்த லாபம் கிடைக்கும். குடும்ப உறவினர்களின் அனுமதியுடன் பிடித்த தொழிலை செய்வீர்கள். புதிய தொழில் தொடக்க அதிக வாய்ப்புள்ளது. உங்கள் தொழிலையும் விரிவுப்படுத்துவீர்கள். பணியிடத்தில் மேலதிகாரிகளின் ஆதவு உங்களுக்கு கிடைக்கும். குறிப்பாக, உங்களுக்கு பணியிடத்தில் புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது.
விருச்சிகம் (Scorpio)
விருச்சிகி ராசியின் 4வது வீட்டில் ராகு சுக்கிரன் சேர்க்கை நடக்கிறது. இதனால், இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு நன்மை உண்டாகும். உங்களுக்கு விருப்பமான பணிகளை எடுத்து செய்யும் வாய்ப்பும் கிடைக்கும். உங்களது உழைப்பிற்கு ஏற்ற லாபத்தை பெறுவீர்கள். கூட்டுத் தொழிலில் இருந்து வந்த சிறுசிறு பிரச்னைகள் தீரும். மேலும், புதிய தொழில் தொடங்கவும் வாய்ப்புள்ளது. தங்கள் வருமானத்தை பல மடங்கு அதிகரிக்கும் வாய்ப்பு உங்களுக்கு கிடைக்கும். பணியிடத்தில் சக ஊழியர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். உங்கள் தொழிலை விரிவாக்கம் செய்ய வாய்ப்புள்ளது. மேலும், நகை, வீடு, வாகனம் வாங்கும் யோகம் இருக்கிறது.
மகரம் (Capricorn)
மகர ராசியின் 2வது வீட்டில் ராகு சுக்கிரன் சேர்க்கை நடைபெற உள்ளது. இதனால், இந்த ராசிக்காரர்களுககு எதர்பாராத அளவில் செல்வத்தை பெறுவார்கள். பல வழிகளில் பணம் உங்களை தேடி வரும். கொடுக்கல் வாங்கல் பிரச்னை முடிவுக்கு வரும். எதிர்பாராத நிதி ஆதாயங்களை பெறுவீர்கள். பழைய கடன்களை அடைக்க வாய்ப்புள்ளது. குடும்ப உறுப்பினர்கள் வெளியூர் பயணம் செல்வீர்கள். திருமண தடைகள் நீங்கும். பிப்ரவரிக்கு பிறகு நல்ல வரன் அமைய வாய்ப்புள்ளது. குடும்பத்தில் சுப நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறும். காதல் வாழ்க்கையில் இருந்து வந்த சிறுசிறு பிரச்னைகள் தீரும். உங்கள் காதலுக்கு பெற்றோர் அனுமதி கிடைக்கும்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இதில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் பொதுவானவை ஆகும். பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது.)
