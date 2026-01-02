சனி பெயர்ச்சி! 2026ல் கோடிகளை அள்ளும் ராசிகள்.. பண கஷ்டமே இருக்காதாம்

2026 Astrology Prediction: ஜோதிடத்தின்படி, ஒவ்வொரு கிரகமும் முக்கியமானதாக பார்க்கப்படுகிறது. அதிலும் சனி பகவானின் பங்கு என்பது மிகவும் அதிகம். சனி பகவானே அனைத்து கிரகங்களால் ஏற்படும் பலன்களை தீர்மானிக்கிறார். தற்போது தொடங்கி இருக்கும் 2026ல் சனி பகவான் மீன ராசியில் நிலை கொண்டுள்ளார். இதனால் சில ராசிக்காரர்கள் நேர்மறையான பலன்களை பெற இருக்கின்றனர். அவர்களது வாழ்க்கையில் எதிர்பார்த்திடாத முன்னேற்றங்களை ஏற்படுத்த இருக்கிறார்.
இந்த ஆண்டின் தொடங்கத்திலேயே குரு, சனி, சுக்கிரன் போன்ற சக்திவாய்ந்த கிரகங்கள் தங்கள் ராசிகள் மற்றும் நட்சத்திரங்களை மாற்றுகின்றன. இது நிதிநிலை, குடும்பம் உள்ளிட்டவற்றில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்.
கடகம் (Cancer)
2026ஆம் ஆண்டில் சனி பகவானால் கடக ராசிக்காரர்கள் பல நன்மைகளை பெற இருக்கிறார்கள். இந்த காலகட்டட்தில் அவர்களின் ஆளுமை திறன் வலிமை பெறும். தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். இதனால் பொறுப்புகளை தைரியத்துடன் ஏற்றுக்கொள்வார்கள். வேலை தேடுபவர்களுக்கு இந்த காலகட்டத்தில் விரும்பிய வேலை கிடைக்கும். தொழிலில் அதிக லாபம் இருக்கும். கூடுதல் வருமானத்திற்கு வழிகள் பிறக்கும். கடன்கள் இருக்கும் பட்சத்தில் அதனை இந்த காலகட்டத்தில் அடைத்து விடுவீர்கள்.
சிம்மம் (சிம்மம்)
சனிபகவனால் சிம்ம ராசிக்காரர்கள் பல பிரச்சனைகளை தீர்க்க இருக்கின்றனர். இந்த காலகட்டத்தில் இந்த ராசிக்காரர்களின் கடின உழைப்பு பலன் கிடைக்கும். சமூகத்தில் மதிப்பு மரியாதையும் அதிகரிக்கும் நிலையில், உங்களின் பேச்சுக்கு மதிப்பிருக்கும். வேலை மற்றும் வணிகத்தின் வெற்றிகள் இருக்க வாய்ப்புள்ளது. நம்பிக்கை அதிகரிக்கும். குடும்பத்தில் நிலவி வரும் பிரச்சனைகளை தீர்க்க இது சிறந்த காலகட்டமாக இருக்கும். இதனால் மன அமைதி ஏற்பட்டு வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி இருக்கும்.
மீனம் (Pisces)
சனிபகவானால் மீன ராசிக்காரர்களுக்கு 2026 ஒரு சிறந்த ஆண்டாக இருக்கும். இந்த வருடத்தில் சொத்து அல்லது வாகனம் வாங்கும் யோகம் இருக்கிறது. நிதி ஆதாயங்கள் கிடைக்கும். தொழிலில் நல்ல முன்னேற்றம் காணப்படும். வேலை பார்ப்பவர்களுக்கு பதவி உயர்வு, சம்பள உயர்வு கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. நிலுவையில் இருக்கும் பணிகளை இந்த ஆண்டில் நீங்கள் முடிப்பீர்கள். குடும்பத்தினருடன் அதிக நேரம் செலவிடுவீர்கள். இதன் மூலம் மகிழ்ச்சி பெருகும். சமூகத்தில் மரியாதை பல மடங்கு அதிகரிக்கும்.
பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.
மேலும் படிக்க: இன்றைய ராசிபலன் ஜனவரி 2, வெள்ளிக்கிழமை : எந்த ராசிக்கு அதிர்ஷ்டம், யாருக்கு சோதனை?
மேலும் படிக்க: கேந்திர திருஷ்டி யோகம்: இந்த 4 ராசிக்காரர்கள் ஜெயிக்கிற குதிரையா இருப்பார்கள்!
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ