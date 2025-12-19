ஷடாஷ்டக யோகம்: இன்று முதல் கொடிகட்டி பறக்கும் 3 ராசிகள்.. நீங்க இருக்கீங்களா?

Jupiter And Venus Formed Shadashtak Yog On 19 December 2025: ஜோதிடத்தின்படி, குரு பகவான் ஆண்டுக்கு ஒருமுறை தனது ராசியை மாற்றிக்கொள்வார். தற்போது மிதுன ராசியில் பயணிக்கும் அவர், அந்த ராசியில் இருக்கும் காலகட்டத்தில் மற்ற கிரகங்களுடன் சேர்ந்து யோகங்களை உருவாக்குவார். இந்த யோகங்களால் மனித வாழ்க்கையில் கூடுதல் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறார். அந்த வகையில், சுக்கிரனுடன் சேர்ந்து இன்று (டிசம்பர் 19) ஷடாஷ்டக யோகத்தை உருவாக்குகிறார். இது சில குறிப்பிட்ட ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் சிறந்த பலன்களை கொடுக்கிறது. தற்போது அந்த ராசிக்காரர்கள் யார் யார் என்பதை இங்கு பார்க்கலாம்.
மேஷம் (Aries)
மேஷ ராசியின் 3வது வீட்டில் குருவும், 8வது வீட்டில் சுக்கிரனும் இருந்து ஷடாஷ்டக யோகத்தை உருவாக்கி உள்ளனர். இதன் காரணமாக மேஷ ராசிக்காரர்கள் பல நன்மைகள் பெற இருக்கிறார்கள். நீண்ட காலமாக இருந்த பிரச்சனைகள் முடிவுக்கு வரும். நிதி நிலைமையில் மேம்படுவீர்கள். கூடுதல் வருமாணத்திற்கு வழிகள் பிறக்கும். தொழில் செய்பவர்களுக்கு நிறைய நன்மைகள் கிடைக்கும். கடின உழைப்பிற்கு பலன் இருக்கும். நல்லமுன்னேற்றம் காண்பீர்கள். போட்டி தேர்வுக்கு முயற்சிப்பவர்களுக்கு நல்ல செய்தி கிடைக்கும். திருமணமானவர்களின் வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி பிறக்கும்.
கடகம் ((Cancer)
குருவும் சுக்கிரனும் கடக ராசியின் 12வது மற்றும் 5வது வீட்டில் இருந்து ஷடாஷ்டக யோகத்தை உருவாக்கி உள்ளனர். இந்த யோகம் கடக ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் பல நல்ல பலன்களை கொடுக்கிறது. இதுவரை இருந்த பிரச்சனைகள் தீரும். இதனால் மன அழுத்தம் இல்லாமல் வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சியாக இருக்க தொடங்குவீர்கள். எதிர்பாராத பண வரவு இருக்கும். வருமாணத்தில் உயர்வு இருக்கும். இதனால் பணத்தை சேமிக்க முடியும். தொழில் செய்பவர்களுக்கு நல்ல லாபம் இருக்கும். வணிகத்தில் ஈடுபட்டிருப்பவர்கள் அதனை விரிவு செய்ய வாய்ப்புகள் அமையும். அதனை சரியான முறையில் பயன்படுத்திக்கொண்டால் லாபம் இருக்கும். மொத்தத்தில் இந்த ஷடாஷ்டக யோகம் கடக ராசிக்காரர்களுக்கு உயர்வை தர இருக்கிறது.
தனுசு (Sagittarius)
தனுசு ராசியின் 7வது வீட்டில் குருவும் 12வது வீட்டில் சுக்கிரனும் இருந்து ஷடாஷ்டக யோகத்தை உருவாக்கி உள்ளனர். இந்த யோகம் தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு நன்மைகளை தர இருக்கிறது. பண பிரச்சனைகள் இருக்காது. இருந்தால் முடிவுக்கு வரும். குடும்ப பிரச்சனைகள் இருந்தால் முடிவுக்கு வரும். இதனால் குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி பிறக்கும். வணிகம் செய்பவர்களுக்கு இரட்டிப்பு லாபம் இருக்கும். வியாபாரிகளுக்கு புதிய ஒப்பந்தம் கிடைக்கும். சமூகத்தில் உங்கள் அந்தஸ்து மற்றும் மரியாதை அதிகரிக்கும். மொத்தத்தில் இந்த யோகம் உங்களுக்கு அதிர்ஷ்டம், பணம் என அனைத்தையும் தர இருக்கிறது.
பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்தூள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.
