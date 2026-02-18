30 ஆண்டுகளுக்கு பின் சனி அஸ்தமனம்: 3 ராசிகளுக்கு கஷ்டங்கள் தீரும்.. விடிவுகாலம் பிறக்கும்

Shani Asta 2026: ஜோதிடத்தின் ஒவ்வொரு கிரகங்களும் ஒரு காலக்கட்டத்தில் தங்கள் ராசி மற்றும் நட்சத்திரத்தை மாற்றி வருகின்றன. 9 கிரகங்களில் மிகவும் முக்கிய கிரகமாக சனி பகவான் கருதப்படுகிறார். சனி பகவான் பாரபட்சமின்றி, சுப பலன்களையும், கெடு பலன்களையும் கொடுக்கக் கூடியதாகும். 9 கிரகங்களின் மிகவும் மெதுவாக நகரக்குவடிய கிரகமாகவும் சனி இருக்கிறது.
Shani Asta: சனி அஸ்தமனம்
இரண்டரை ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை மட்டுமே ஒரு ராசியில் இருந்து மற்றொரு ராசிக்கு மாறுகிறார். இவர் பெயர்ச்சி அடையக்கூடிய ராசிக்கு அருகில் சூரிய பகவான் வரும்போது, சனி பகவான் அஸ்தனம் ஆகுகிறார். இதனால், சனி அஸ்தமனத்தின்போது, சில ராசியை சேர்ந்தவர்களுக்கு செல்வாக்கு அதிகரிக்கும். அந்த வகையில், மார்ச் 13ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை மீன ராசியில் சனி அஸ்தமனம் ஆகுகிறார். இதன்பிறகு, சனி 41 நாட்கள் அஸ்தமிப்பில் இருந்து பின்னர், ஏப்ரல் 22ஆம் தேதி மீண்டும் உதயமாகுகிறார். சனியின் அஸ்தமனத்தால் குறிப்பிட்ட சில ராசிகளுக்கு அதர்ஷ்டம், செல்வத்தை கொடுக்கும் என ஜோதிடத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. அவை என்னென்ன ராசிகள் என்பது குறித்து பார்ப்போம்.
ரிஷபம் (Taurus)
ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு சனி அஸ்தமனம் மிகவும் நன்மை பயக்கும. இந்த நேரத்தில் வணிக ரீதியாக சிறப்பான பலன்களை பெறுவார்கள். முதலீடு செய்பவர்களுக்கு இந்த நேரத்தில் மிகவும் சாதகமாக இருக்கும். பணியிடத்திலும், குடும்பத்திலும் உங்களுக்கு மரியாதை அதிகரிக்கும். உங்கள் உடன்பிறந்தவர்கள் தொழில், வேலையில் ஆதரவு கொடுப்பார்கள். மேலும், உங்கள் குடும்பத்தில் அமைதியான மகிழ்ச்சியான சூழல் இருக்கும். மேலும், பணியிடத்தில் உங்களுக்கான புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கும். வருமானமும் உயரக் கூடும். தொழிலில் இருந்து வந்த பிரச்னைகள் சரியாகும்.
மிதுனம் (Gemini)
சனி அஸ்தமனம் காலத்தில் மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் மங்களகரமானதாக கருதப்படுகிறது. இந்த காலக்கட்டத்தில் வேலை, தொழிலில் இருப்பவர்களுக்கு சிறப்பாக இருக்கும். இந்த காலக்கட்டத்தில் நீங்கள் எடுக்கும அனைத்து முடிவுகளும் உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும். அனைத்து விஷயங்களையும் நீங்கள் பொறுமையாக கையாளுவீர்க்ள். திருமண தடைகள் நீங்கி, நல்ல வரன் அமையக் கூடும். மாணவர்கள் படிப்பில் சிறந்து விளங்குவீர்கள். உயர்கல்விக்காக வெளிநாடுகளுக்கு செல்ல அதிக வாய்ப்புள்ளது. குடும்பத்தில் இருந்து வந்த சிறுசிறு பிரச்னைகளும் தீரும். உங்களுக்கு மன அமைதி கிடைக்கும்.
மகரம் (Capricorn)
சனி அஸ்தமனம் காரணமாக, மகர ராசிக்காரர்களுக்கு குறிப்பிடத்தக்க முன்னேற்றத்தை பெறுவீர்கள். உங்களுக்கு வருமானம் அதிகரிக்கும். செலவுகளை குறைய வாய்ப்புள்ளது. புதிய வருமான வழிகள் கிடைக்குமு. உங்களது கடின உழைப்பிற்கு ஏற்ற ஊதியத்தை பெறுவீர்கள். இந்த நேரத்தில் ரியல் எஸ்டேட் முதலீடுகள் சாதகமாக இருக்கும். நீங்கள் வாகனம், வீடு, நிலம் வாங்க அதிக வாய்ப்புள்ளது. நிதி நிலைமை மேம்படும். பழைய கடன்களை அடைப்பீர்கள். உங்களுக்கு இருந்து கடன் தொல்லையில் இருந்து சிறிது விடுபவீர்கள். உறவினர்கள் வீட்டிற்கு வருவார்கள். பணியிடத்தில் சக ஊழியர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். குடும்பத்தில் சுப நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறும்.
பொறுப்பு துறப்பு: இதில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் பொதுவானவை ஆகும். பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது.
