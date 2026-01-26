English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
சனியின் உக்கிர பார்வை.. 3 ராசிகளுக்கு நாளை முதல் கஷ்ட காலம்.. ஜாக்கிரதையா இருக்கணும்

Shani Chandran Drishti: ஜனவரி 27ஆம் தேதியான நாளை சனியின் மூன்றாவது பார்வை சந்திரன் மீது விழுகிறது. இதன் காரணமாக, 3 ராசிகள் நாளை முதல்  எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். குறிப்பாக நிதி விஷயத்தில் உஷாராக இருக்க வேண்டும்.   

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Jan 26, 2026, 05:12 PM IST
  • சனியின் மூன்றாவது பார்வை
  • இந்த 3 ராசிகளுக்கு கஷ்ட காலம்
  • பணப் பிரச்னை வரலாம்

சனியின் உக்கிர பார்வை.. 3 ராசிகளுக்கு நாளை முதல் கஷ்ட காலம்.. ஜாக்கிரதையா இருக்கணும்

Shani Chandran Drishtiஜோதிடத்தின்படி ஒவ்வொரு கிரகங்களும் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் தங்கள் ராசியை மாற்றி வருகின்றனர். 12 ராசிகளுக்கும் எதிர்மறையான நேர்மறையான ஆற்றலை கொண்டு வருகிறது. இந்த வகையில், சனிபகவான் பெயர்ச்சியும் அவரின் பார்வையும் குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு எதிர்மறையான ஆற்றலை தான் பெரும்பாலும் கொண்டு வருகிறது. மேலும் பணி மற்றும் சந்திரன் இயற்கையாகவே எதிரிகளாக கருதப்படுகின்றனர். அதுவும் சனி சந்திரனை பார்க்கும் போது நேர்மறை ஆற்றலை கொண்டு வருகிறது.

அந்த வகையில் ஜனவரி 27 ஆம் தேதியான நாளை சனியின் பார்வை சந்திரன் மேல் விழுகிறது. சனி பகவான் மீன ராசியில் இருப்பார் ‌. இதனால் சனி பகவானின் மூன்றாம் பார்வை சந்திரன் மீது விழுகிறது. இந்த நாளில் மாலை 4:45 மணிக்கு சந்திரன் நிமிசத்தை விட்டு வெளியே ரிஷப ராசிக்குள் நுழைகிறார். ஒரு சனி மீனத்தில் இருப்பார் அங்கிருந்து மூன்றாவது பார்வையுடன் சந்திரனை பார்ப்பார். சனியின் மூன்றாம் பார்வை சில ராசிகளுக்கு நேர்மறையான ஆற்றலை கொடுக்கும்.  எனவே இந்த காலத்தில் குறிப்பிட்ட சில ராசிகள் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். குறிப்பாக தொழில் வேலை மின்சாராக இருக்க வேண்டும். நதியாவை எந்தெந்த ராசிகள் என்பது குறித்து பார்ப்போம்.

எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டிய 3 ராசிகள்

ரிஷபம் - சந்திரன் மீது விழும் சனி பகவானின் மூன்றாம் பார்வையால் ரிஷப ராசிக்காரர்கள் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். இவர்களுக்கு எதிர்ப்பாராத மாற்றங்கள் ஏற்படலாம். குறிப்பாக நீதி விஷயங்களை கவனமாக இருக்க வேண்டும். நாளை முதல் முதலீடு விஷயங்களில் அனுபவம் வாய்ந்தவர்களின் ஆலோசனை பெற்று முதலீட்டை செய்ய வேண்டும். பணம் கொடுக்கல் வாங்கலில் உஷாராக இருக்க வேண்டும். குடும்பத்தில் நிலவும் சிறு சிறு கருத்து வேறுபாடுகளால் உங்களது மன நிம்மதி பாதிக்கப்படும். ஜனவரி 30 ஆம் தேதி வரை எந்த ஒரு முக்கியமான முடிவுகளை எடுப்பதை தவிர்க்க வேண்டும். ரொம்ப நல்லது. திடீரென பண செலவுகள் ஏற்படலாம். கவனமாகவும் இருக்க வேண்டும். எந்த ஒரு விஷயத்திலும் அவசரமாக முடிவெடுப்பதை தவிர்க்க வேண்டும்.

கடகம் - சனியின் மூன்றாம் பார்வையால் கடக ராசிக்காரர்களுக்கு மனநிலை பாதிக்கப்படும். குடும்பத்தில் சிறுசிறு பிரச்சனைகள் ஏற்படலாம். இதனால் நீங்கள் மனசோர்வு ஏற்படலாம். கணவன் மனைவியிடையே சிறு சிறு கருத்து வேறுபாடுகள் ஏற்படும்.  சனியின் மூன்றாம் பார்வையில் மனதில் ஆழமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். மொத்தம் அதிகமாக இருக்கும். பணியிடத்தில் ஜாக்கிரதையாக இருப்பதன் நல்லது. குடும்ப பிரச்சனையை தேவையில்லாத வார்த்தைகளை விடுவதை தவிர்க்க வேண்டும். அமைதியை கடைபிடிக்க வேண்டும். திடீர் மருத்துவ செலவுகள் ஏற்படலாம். குடும்பத்தில் உள்ளவர்களின் உடல் நிலையில் சற்று கவனமாக இருப்பது நல்லது.

விருச்சிகம் - விருச்சிக ராசி காரர்களுக்கு சனியின் பார்வையல் மிகவும் சவாலானதாக இருக்கும். தொடர்ந்து செய்யும் வேலைகளை தடைகள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. முடிவெடுப்பதில் குழப்பம் ஏற்படலாம். தொழில் விஷயத்தில் ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும். பணம் விஷயத்தில் மற்றவரிடம் ஏமாறுவதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளது. எனது கொடுக்கல் வாங்கலில் ஜாக்கிரதியாக இருக்க வேண்டும். பணியிடத்தில் பொறுமையுடன் அனைத்து விஷயங்களும் கையாள வேண்டும். உங்கள் வார்த்தைகளில் தவறாக புரிந்து கொள்ளப்படலாம்.  எனவே நீங்கள் பேசும் வார்த்தைகள் கவனமுடன் செயல் படுவது நல்லது. திடீர் நிதி பிரச்சனைகள் ஏற்படலாம். கடன் தொல்லை அதிகம் ஏற்படலாம். இதனால் உங்கள் மனசோர்வு ஏற்படும். எனது ஜனவரி 30 ஆம் தேதி வரை சனி பார்வையில் இருந்து கவனமாக இருக்க வேண்டும்.

(பொறுப்பு துறப்பு: இதில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் பொதுவானவை ஆகும். பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது.)  

மேலும் படிக்க: மேஷத்தில் சனி பகவான்! 3 ராசிகளுக்கு விடிவு காலம் பிறக்கப்போகுது.. பண கஷ்டம் தீரும்

