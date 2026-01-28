English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Spiritual
  • சனி நட்சத்திர பெயர்ச்சி! மார்ச் முதல் 4 ராசிகளுக்கு விடிவு காலம்.. பணம் கொட்டப்போகுது

சனி நட்சத்திர பெயர்ச்சி! மார்ச் முதல் 4 ராசிகளுக்கு விடிவு காலம்.. பணம் கொட்டப்போகுது

Shani Transit 2026: ஜோதிடத்தின்படி, சனி பகவான் உத்திரட்டாதி நட்சத்திரத்திற்கு பெயர்ச்சி அடைகிறார். இதனால், நான்கு ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம் இருக்கும். இதுவரை பட்ட கஷ்டங்களில் இருந்து விடுபடுவீர்கள்.

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Jan 28, 2026, 12:28 PM IST

Trending Photos

ரயிலை மிஸ் பண்ணிட்டீங்களா? பணம் Refund கிடைக்க ஈஸியான வழி இதோ!
camera icon7
IRCTC
ரயிலை மிஸ் பண்ணிட்டீங்களா? பணம் Refund கிடைக்க ஈஸியான வழி இதோ!
உழவர் பாதுகாப்பு திட்டத்தில் ரூ. 2 லட்சம் உதவித்தொகை யாருக்கெல்லாம் கிடைக்கும்?
camera icon10
Uzhavar Padhukappu Thittam
உழவர் பாதுகாப்பு திட்டத்தில் ரூ. 2 லட்சம் உதவித்தொகை யாருக்கெல்லாம் கிடைக்கும்?
ரேஷன் கார்டு வச்சிருக்கீங்களா? 25 லட்சம் கடனுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம் - முழு விவரம்
camera icon10
Ration Card
ரேஷன் கார்டு வச்சிருக்கீங்களா? 25 லட்சம் கடனுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம் - முழு விவரம்
ஒய்.எஸ்.ஆர் to அஜித் பவார்.. விமான விபத்தில் பலியான அரசியல்வாதிகள்!
camera icon9
Plane Crash
ஒய்.எஸ்.ஆர் to அஜித் பவார்.. விமான விபத்தில் பலியான அரசியல்வாதிகள்!
சனி நட்சத்திர பெயர்ச்சி! மார்ச் முதல் 4 ராசிகளுக்கு விடிவு காலம்.. பணம் கொட்டப்போகுது

Shani Nakshatra Transit: ஜோதிடத்தின்படி, ஒவ்வொரு கிரகங்களும் குறிப்பிட்ட காலஇடைவெளியில் தங்கள் ராசியை மாற்றி வருகின்றன. இதனால், 12 ராசிகளுக்கு நேர்மறையான அற்றலை கொண்டு வரும். அந்த வகையில்,  நவக்கிரகங்களின் தலைமை நீதிபதியாக கருதப்படும் சனி பகவான் தற்போது நட்சத்திரத்தை மாற்ற உள்ளார்.  மார்ச்  21ஆம் தேதி மாலை 4 மணிக்கு உத்திரட்டாதி நட்சத்திரத்தில் பெயர்ச்சி அடைகிறார்.  சனி மூன்றாவது பாதத்தில் தனது சொந்த நட்சத்திரமான உத்திரட்டாதி நட்சத்திரத்தில் பெயர்ச்சி அடையுள்ளார். சனி பகவானின் நட்சத்திர பெயர்ச்சி, நான்கு ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டத்தை கொடுக்கிறார். எனவே, அவை எந்தெந்த ராசிகள் குறித்து பார்ப்போம். 

Add Zee News as a Preferred Source

மிதுனம்

மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு சனிப்பெயர்ச்சி பல நன்மைகளை அள்ளி தருகிறது. அவர்கள் தங்கள் வாழ்க்கையில் நல்ல வளர்ச்சியை காண்பார்கள். தொழிலிலும் மகத்தான முன்னேற்றம் ஏற்படும். மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு நிதி நிலைமை மேம்படும். பணியிடத்தில் உங்களுக்கான அங்கீகாரம் கிடைக்கும். உயர் அதிகாரிகளின் பாராட்டுகளை பெறுவீர்கள். உங்கள் பிடித்த விஷயத்தை செய்வீர்கள். குடும்பத்தில் இருந்து வந்த சிறுசிறு பிரச்னைகள் முடிவடையும். இதுவரை காணப்பட்ட கஷ்டங்களில் இருந்து விடுபடுவீர்கள். குறிப்பாக, நிதி சார்ந்த விஷயங்களில் முன்னேற்றம் ஏற்படும். பழைய கடன்களை அடைப்பீர்கள்.  வேலை இல்லாதவர்களுக்கு மார்ச் மாதத்தில் நல்ல செய்திகளை கேட்பீர்கள். மொத்தத்தில் மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு  சனி நட்சத்திர பெயர்ச்சியால் அதிர்ஷ்டம் கொட்டும்.

துலாம்

துலாம் ராசிக்காரர்களுககு சனிப் பெயர்ச்சி மிகவும் மங்களகரமாக இருக்கும்.வீட்டில் சுப நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறும். உடன் பிறந்தவர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். திருமண தடைகள் நீங்கள், விரைவில் நல்ல வரன் அமையும். குழந்தை வரன் வேண்டி இருப்பவர்களுக்கு விரைவில் நல்ல செய்திகளை கேட்பீர்கள்.  மேலும், பல வழிகளில் இருந்து வருமானம் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. புதிய  வருமான ஆதாரங்களும் கிடைக்கும். அதிகமாக பணம் சம்பாதிக்க வாய்ப்புள்ளது.   தங்கள் உழைப்பிற்கு ஏற்ற வெற்றியை பெறுவீர்கள். பதவி உயர்வுக்கு வாய்ப்புள்ளது. தொழில் செய்பவர்கள் முன்னேற்றத்தை காண்பீர்கள். குடும்பத்தில் உள்ளவர்களின் உடல்நலனில் முன்னேற்றம்  இருக்கும். 

மகரம்

சனி பகவான் உத்திரட்டாதி நட்சத்திரத்தின் மூன்றாவது வீட்டில் நுழைவது மகர ராசிக்கு பல நல்ல பலன்களை கொடுக்கம். அவர்கள் அனைத்து விதமான நன்மைகள் நடக்கும். வாகனங்கள், வீடு, சொத்து வாங்கும் வாய்ப்புள்ளது. உங்களது நீண்ட கால கனவு நினைவேறும். ரொம்ப நாளாக கிடப்பில் இருந்து பணிகளை முடிப்பீர்கள். போட்டித் தேர்வுகளில் வெற்றி பெறுவீர்கள். குடும்ப வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி அதிகரிடக்கும். தொழிலில் அசுர வளர்ச்சி அடைவீர்கள். சிறிய பயணங்கள் செல்ல வேண்டியிருக்கும். மாணவர்கள் படிப்பில் சிறந்து விளங்குவார்கள். 

கும்பம்

கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு சனியின் பெயர்ச்சி மிகுந்த அதிர்ஷ்டத்தைத் தரும். உத்திரட்டாதி நட்சத்திரத்தில் சனியின் பெயர்ச்சி கும்ப ராசியினருக்கு நன்மைகளை தருகிறது. அவர்கள் தங்கள் கடின உழைப்புக்கு முழு பலனையும் பெறுவார்கள். உடன்பிறந்தவர்களுடனான அனைத்து மோதல்களும் இப்போது முடிவுக்கு வரும். நீண்ட காலமாக ஆசைப்பட்ட சில விஷயங்களை முடிப்பீர்கள். காதல் வாழ்க்கையில் இருந்து பிரச்னைகள் தீரும். உங்களது காதல் அடுத்த கட்டமான திருமணத்திற்கு செல்ல வாய்ப்புள்ளது. தம்பதிகளிடையே மகிழ்ச்சி நிலைத்திருக்கும். திருமண தடைகள் நீங்கும். தொலைதூர பயணம் மேற்கொள்ள வாய்ப்புள்ளது. புதிய வேலை கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. நிதி நிலைமை மேம்படும். நகை, செல்வம் குவியும்.

மேலும் படிக்க: ஜனவரி 28 புதன்கிழமை ராசிபலன்: இன்று லாபம் நிறைந்த நாள்! யாருக்கெல்லாம்?

மேலும் படிக்க: 2 நாட்களில் புதன் நட்சத்திர பெயர்ச்சி.. 3 ராசிகளுக்கு ராஜயோகம்? காத்திருக்கும் பல மாற்றங்கள்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

 

 

About the Author
Shani TransitShani peyarchiShani Nakshatra PeyarchiZodiac SignsLucky zodiac signs

Trending News