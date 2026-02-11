English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • சனி நட்சத்திர பெயர்ச்சி! இந்த 3 ராசிகளுக்கு பண மழை கொட்டும்.. தகரம் கூட தங்கமாகும்

Shani Nakshatra Transit 2026: சனி பகவான் மே 17 ஆம் தேதி ரேவதி நட்சத்திரத்தில் பெயர்ச்சி அடைவார். இந்த நேரத்தில், மூன்று ராசிக்காரர்கள் சனியின் அருளால் சிறப்புப் பலன்களை பெறலாம். அவை என்னென்ன ராசிகள் என்பது குறித்து பார்ப்போம்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Feb 11, 2026, 02:50 PM IST
Shani Nakshatra Transit 2026: நீதிக் கடவுளான சனி, கூடிய விரைவில் தனது நட்சத்திரத்தை மாற்றப் போகிறார். வரும் மே 17 ஆம் தேதி, சனி ரேவதி நட்சத்திரத்திற்குப் பெயர்ச்சி அடைவார். அதன் பிறகு, அக்டோபர் 17 ஆம் தேதி வரை சனி இந்த நட்சத்திரத்தில் தான் பயணிப்பார். சனி ரேவதி நட்சத்திரத்தில் நுழைந்த பிறகு, மூன்று ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டத்தை தரும். இந்த ராசிக்காரர்கள் சுமார் ஐந்து மாதங்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு நன்மைகளை பெறலாம். வருமானம் எதிர்பாராத விதமாக அதிகரிக்கும், மேலும் குடும்ப சூழ்நிலை மகிழ்ச்சியாக இருக்கும். எனவே, சனி ரேவதி நட்சத்திரத்திற்கு பெயர்ச்சி அடைவது எந்த ராசிகளுக்கு நேர்மறையான ஆற்றலை கொடுக்கும் என்பதை இந்த பதிவில் பார்ப்போம். 

Add Zee News as a Preferred Source

சிம்மம்

சனி நட்சத்திர பெயற்சியால் உங்கள் வருமானம் தொடர்பான பிரச்சினைகள் முடிவுக்கு வரவிருக்கின்றன. நீண்ட காலமாக நிலுவையில் உள்ள பணிகள் நிறைவடைய வாய்ப்புள்ளது. வணிக லாபம் அதிகரிக்கும். நீங்கள் ஒரு பெரிய ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திடலாம். நீங்கள் மிகப்பெரிய நிதி நன்மைகளைப் பெறுவீர்கள். புதிய உத்திகள் மற்றும் திட்டங்கள் வெற்றிக்கான புதிய வழிகளைத் திறக்கும். ஏதோ ஒரு காரணத்தால் தடைபட்டிருந்த அரசுப் பணிகள் இப்போது வேகமெடுத்து முடிவடையும். தொடர்புத் திறன் மேம்படும். உங்கள் பேச்சு மற்றும் நடத்தையில் ஏற்படும் முன்னேற்றங்கள் மக்களை விரைவாக ஈர்க்கும். உங்கள் கடின உழைப்பின் முழு பலனையும் பெறுவீர்கள். உங்கள் ஆரோக்கியம் மேம்படும்.

தனுசு

சனியின் நட்சத்திர மாற்றம் தனுசு ராசிக்காரர்களின் அதிர்ஷ்டத்தை பிரகாசமாக்க வைக்கும். தொடர்ச்சியான மன அழுத்தத்திலிருந்து நீங்கள் நிவாரணம் பெறுவீர்கள். உங்கள் நிதி நிலைமை மேம்படும். நிதி சிக்கல்கள் குறையும். புதிய வேலைக்கான உங்கள் தேடல் வெற்றி அடையலாம். புதிய தொழில் அல்லது முயற்சியைத் தொடங்க இது ஒரு நல்ல நேரம். உங்கள் நம்பிக்கை அதிகமாக இருக்கும். நிதி பரிவர்த்தனைகளில் நீங்கள் மிகவும் கவனமாக இருப்பீர்கள். வெளிநாட்டில் படிக்க வேண்டும் என்கிற உங்களின் கனவு இந்த நேரத்தில் நிறைவடையும். நிதி ஆதாயத்திற்கான வழிகள் திறக்கப்படும். பணம் சம்பாதிப்பதற்கான பல வழிகள் இருக்கக் கூடும்.

மகரம்

சனி பகவான் ரேவதி நட்சத்திரத்தில் பெயர்ச்சி அடைவது மகர ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் நன்மை தரும். இந்த நேரத்தில், உங்கள் வாழ்க்கையில் பல சாதகமான மாற்றங்களை அனுபவிப்பீர்கள். உங்கள் குழந்தைகள் அல்லது பெற்றோர்கள் தொடர்பான இருந்த பெரிய கவலைகள் இப்போது முழுமையாக குணமடையும். மூதாதையர் சொத்து தொடர்பான நீண்டகால தகராறு இப்போது தேர்வு பெற்று சாதகமாக முடிவுகளை பெறுவீர்கள். பழைய நண்பரிடமிருந்து உங்களுக்கு நல்ல செய்தி கிடைக்கலாம். திருமண அழைப்பிதழ் வரலாம். பழைய நண்பர்களின் உதவியுடன் ஒரு முக்கியமான பணி நிறைவேறும்.

(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா (Zee Media) இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

Shani TransitShani peyarchiShani Peyarchi 2026Zodiac Signs

