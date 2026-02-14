மகா சிவராத்திரி: சனியின் பிடியில் இருந்து விலகும் 4 ராசிகள்.. நாளை முதல் விடிவுகாலம்

Maha Shivratri Lucky Zodiac Signs: 2026ஆம் ஆண்டு மகா சிவராத்திரி பிப்ரவரி 15ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக் கிழமை கொண்டாடப்படுகீறது. மகா சிவராத்திரி ஜோதிட ரிதீயாக முக்கியத்துவம் பெறுகிறது. மகா சிவராத்திரியில் சனி மற்றும் சுக்கிரனின் நிலைகள் சில ராசிகளின் நீண்ட பிரச்னைகளில் இருந்து விடுபட உதவும். குறிப்பாக, சனியின் தாக்கமும் குறையும் என ஜோதிடத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது.
தற்போது சனி பகவான் மீன ராசியில் அமர்ந்துள்ளார். சிவபெருமான சனியின் அதிபதியாக கருதப்படுகிறார். இதனால், மகா சிவராத்திரி அன்று சனி பகவானின் தாக்கம் குறையக் கூடும் என ஜோதிடத்தில் கூறப்படுகிறது. எனவே, அந்த நாளில் சனியின் தாக்கம் குறைந்து காணப்படுவதோடு, 4 ராசிகள் சனியில் பிடியில் இருந்து சற்று விலகுவார்கள் என கூறப்படுகிறது. எனவே, அவை என்னென்ன ராசிகள் என்பது பார்ப்போம்.
மகரம்
மகா சிவராத்திரி முதல் மகர ராசிக்காரர்களுக்கு சனியின் பிடியில் இருந்து சற்று விலகுவார்கள். இதன் மூலம் அவர்களுக்கு நேர்மறையான விஷயங்கள் நடக்கும். மேலும், அவர்களுக்கு இதுவரை இருந்து வந்த பிரச்னைகள் தீரும். மன குழப்பங்கள் தீரும். குடும்பத்தில் இருந்து வந்த பிரச்னைகள் தீரும். அதே நேரத்தில், கூட்டு தொழிலில் சிறந்து விளங்குவீர்கள். தொழிலில் போட்டி, பொறாமைகள் குறையும். உங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் முன்னேறலாம். பதவி உயர்வு கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. அரசு வேலைக்காக முயற்சி செய்பவர்களுக்கு நல்ல செய்திகள் வரலாம். பழைய கடன் பிரச்னைகள் சற்று சீராகும். குடும்பத்தில் சுப நிகழ்ச்சிகள் நடக்கும்.
கும்பம்
மகா சிவராத்திரி முதல் கும்ப ராசிக்காரர்கள் தெளிவான முடிவுகளை எடுப்பார்கள். உங்களுக்கு இருந்து வந்த மனக் குழப்பங்களளுக்கு விடை கிடைக்கும். மேலும், உங்கள் பிள்ளைகளிடம் இருந்து நல்ல செய்தியை கேட்பீர்கள். நீண்ட காலமாக திட்டமிட்டிருந்த பணிகளை வெற்றிகரமாக முடிப்பீர்கள். தொழிலில் எதிர்பார்த்த முன்னேற்றம் கிடைக்கும். உங்களுக்கு இருந்து வந்த சிறுசிறு பிரச்னைகள் முடிவடையும். நீண்ட காலம் இருந்து வந்த மனச் சோர்வு நீங்கும். உங்களுடைய பழைய நண்பர்களை சந்திக்க வாய்ப்புள்ளது. உறவினர்களிடம் இருந்து வந்த கருத்து மோதல்கள் முடிவுக்கு வந்துவிடும். கடன் கொடுத்தவர்களிடம் இருந்து பணம் கைக்கு வரும். பழைய முதலீடுகளில் இருந்து உங்களுக்கு எதிர்பாராத லாபம் கிடைக்கும். நிதி நிலைமை மேம்படும்.
ரிஷபம்
மகா சிவராத்திரி முதல் ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு நேர்முறையான விஷயங்கள் நடக்கும். உங்களுக்கு இருந்து வந்த பல பிரச்னைகள் தீரும். பல வழிகளில் இருந்து உங்களுக்கு வருமானம் கிடைக்கும். மேலும், தொழிலில் சிறந்து விளங்குவீர்கள். கூட்டுத் தொழிலில் இருந்து வந்த பிரச்னைகள் தீரும். மாணவர்கள் உயர்கல்விக்காக வெளிநாடுகளுக்கு செல்ல வாய்ப்புள்ளது. நல்ல திருமண வரன் அமையும். உங்களுக்கு இருந்து வந்த பல பிரச்னைகளுக்கு தீர்வு காணுவீர்கள். பல்வேறு விஷயங்களில் தெளிவான முடிவுகளை எடுப்பீர்கள். மற்றவர்களின் பேச்சை கேட்டு நடப்பீர்கள். உயர் அதிகாரிகளிடம் இருந்து பாராட்டுகளை பெறுவீர்கள்.
துலாம்
துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு நிதி ரீதியாக முன்னேற்றம் அடைவீர்கள். உங்களுக்கு பல வழிகளில் இருந்து வருமானமும் கிடைக்கும். மேலும், அரசு வேலை தொடர்பாக நல்ல செய்திகளை கேட்பீர்கள். உறவினர்கள் உங்களுக்கு உதவி செய்வார்கள். மேலும், அவர்களுடன் இருந்து வந்த மனஸ்தாபங்கள் நீங்கும். பணியிடத்தில் இருந்து சக ஊரியர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். உடல்நலனில் முன்னேற்றம் காணுவீர்கள். வீடு, நகை வாங்கும் யோகம் உண்டாகும்.
பொறுப்பு துறப்பு: இதில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் பொதுவானவை ஆகும். பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது.
மேலும் படிக்க: சூரியன் சுக்கிரன் சேர்க்கை: 4 ராசிகளுக்கு பொற்காலம் ஆரம்பம்.. தொட்டதெல்லாம் வெற்றி, அதிர்ஷ்டம்
மேலும் படிக்க: உருவாகும் இரட்டை ராஜயோகம்! இந்த 3 ராசிக்காரர்களுக்கு ராஜ வாழ்க்கை.. பணம், நகையை குவிக்க முடியும்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ