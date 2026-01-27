10 ஆண்டுக்கு பின் சனி உருவாக்கும் சாலிசா யோகம்: 3 ராசிகளுக்கு தங்கம், பணம், புதையல், செழிப்பு

சனி சுக்கிரன் சேர்க்கை, சாலிசா யோகம்: சில ஜோதிடர்களின் படி, வருகிற பிப்ரவரி 2026 மாதம் முதல் பல சிறப்பு கிரக மாற்றங்கள் நிகழப்போகின்றனது. இந்த மாற்றங்கள் அனைத்தும் மனித வாழ்க்கையில் நேர்மறையான மாற்றங்களை ஏற்படுத்தும். அந்த வகையில் சுக்கிரனும் சனியும் மிகவும் செல்வாக்கு மிக்க கிரகங்களாகக் கருதப்படுகின்றன. செல்வாக்கு மிகுந்த இந்த இரண்டு கிரகங்களுக்கிடையில் உருவாகும் சேர்க்கையால், மனித வாழ்க்கையில் நேரடி பாதிப்பை ஏற்படுத்தும்.
இந்நிலையில் வருகிற பிப்ரவரி 1ஆம் தேதி சுக்கிர பகவானும், சனி பகவானும் ஒருவருக்கொருவர் 40 டிகிரி சிறப்பு தொடர்பை உண்டாக்கி சிறப்பு யோகத்தை உருவாக்குவார்கள். சனியால் உருவாகும் இந்த யோகம் சாலிசா யோகம் (சதுர்விஞ்சதி யோகம்) ஆகும். இந்த இணைப்பு நீடித்த நல்வாழ்வுக்கான ஒழுக்கத்தையும் புரிதலையும் குறிக்கிறது. இதன் தாக்கம் அனைத்து ராசிகளையும் பாதிக்கும்.
எனினும் இந்த யோகம் 3 ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் நேர்மறையான தாக்கத்தை கொண்டு வரும். இந்த ராசிக்காரர்கள் தங்கம், பணம், புதையல், செழிப்பு பெறுவார்கள். திடீர் நிதி ஆதாயம் உண்டாகும். தொழில் வளர்ச்சி ஏற்படும். நினைத்து பார்க்காத பலன்களை இந்த ராசிக்காரர்கள் பெறுவார்கள். எனவே அந்த அதிர்ஷ்ட ராசிகள் யார் என்பதை இப்போது தெரிந்துக்கொள்வோம்.
துலாம் (Libra)
சுக்கிரன் சனியால் உருவாகும் சாலிசா யோகத்தால் துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு, இந்த நேரம் முன்னேற்றத்தை தரும். தொழில் மற்றும் வணிகத்தில் புதிய வாய்ப்புகளை பெறலாம். நீண்ட காலமாக நிலுவையில் இருந்த பணிகள் இப்போது நிறைவடைய தொடங்கும். உறவுகள் மேம்படும், வீட்டில் இனிமையான சூழ்நிலை இருக்கும். நிதி விஷயங்கள் சாதகமாக இருக்கும். பொறுமை மற்றும் கடின உழைப்பால், உங்கள் இலக்குகளை எளிதாக அடைய முடியும். புதிய வருமான ஆதாரங்கள் கிடைக்கக்கூடும். வீட்டில் அமைதியான சூழ்நிலை இருக்கும். பழைய முதலீடுகள் லாபத்தைத் தரக்கூடும். குடும்ப உறுப்பினர்களுடனான தொடர்பு அதிகரிக்கும். உங்களுக்கு நெருக்கமானவர்களுக்கு இந்த நேரம் நன்மை பயக்கும். புதிய வேலை தேடுபவர்கள் வெற்றி பெறுவார்கள். நீண்ட காலமாக நிலுவையில் இருந்த பணிகள் பிப்ரவரியில் நிறைவடையும். கடின உழைப்புக்கு பலன் கிடைக்கும். நிதி நிலைமை முன்பை விட மிகவும் வலுவாக மாறும்.
மகரம் (Capricorn)
சுக்கிரன் சனியால் உருவாகும் சாலிசா யோகம் மகர ராசிக்காரர்களுக்கு ஒழுக்கத்தையும் ஸ்திரத்தன்மையையும் தரும். உங்கள் கடின உழைப்பு உங்கள் வேலையில் பலனளிக்கும். நீண்டகால மன அழுத்தம் குறையக்கூடும். குடும்பம் மற்றும் காதல் உறவுகளில் சிறந்த புரிதல் வளரும். சரியான சிந்தனையும் ஞானமான உங்களை முன்னோக்கி நகர்த்தும். பொறுமை செல்வத்தையும் கௌரவத்தையும் அதிகரிக்கும். வாழ்க்கை மிகவும் இனிமையானதாக மாறக்கூடும். வேலையில் இருப்பவர்கள் பல புதிய வாய்ப்புகளைப் பெறுவார்கள். சமூக மரியாதை அதிகரிக்கும். தொழிலதிபர்கள் புதிய ஒப்பந்தங்களைப் பெற வாய்ப்பு கிடைக்கும். நிதி நிலைமை பல மடங்கு வலுவாக மாறும். பணப் பற்றாக்குறை இருக்காது. நல்ல சிந்தனையுடனும் விவேகத்துடனும் எடுக்கப்படும் முடிவுகள் உங்களுக்கு நன்மைகளைத் தரும்.
கும்பம் (Aquarius)
கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு, பிப்ரவரி 2026 இல் விரும்பிய புதிய வாய்ப்புகளை பெறலாம். வேலையில் புதிய பொறுப்புகளைப் பெறுவீர்கள், உங்கள் முயற்சிகள் அங்கீகரிக்கப்படும். உறவுகள் சமநிலையைக் காணும், உங்கள் காதல் மற்றும் திருமண வாழ்க்கை மேம்படும். நிதி ஸ்திரத்தன்மை மேலோங்கும், செலவுகள் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கும். புத்திசாலித்தனமான முயற்சிகள் உங்களை வெற்றி பக்கம் இழுத்துச் செல்ல உதவும். வாழ்க்கையில் காணப்பட்ட பிரச்சனைகள் முடிவுக்கு வரும். முக்கிய பொறுப்புகளை எடுக்கும் இடத்தில் இருப்பீர்கள். அமைதியான வாழ்க்கையை பெறுவீர்கள், இதனால் மனம் மகிழ்ச்சி அடையும். புதிய வாய்ப்புகள் உருவாகும், வேலையில் புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கலாம். காதல் மற்றும் திருமண வாழ்க்கை மேம்படும். நிதி நிலைமை வலுவாக இருக்கும். வெளிநாடு செல்ல வாய்ப்பு கிடைக்கும்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இதில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் பொதுவானவை ஆகும். பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது.)
