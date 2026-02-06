English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Spiritual
  • தசாங்க யோகம்: சனி, சுக்கிரன் அருளாள் 4 ராசிகளுக்கு கோடீஸ்வர வாழ்க்கை.. நகை, பணம் சேரும்

தசாங்க யோகம்: சனி, சுக்கிரன் அருளாள் 4 ராசிகளுக்கு கோடீஸ்வர வாழ்க்கை.. நகை, பணம் சேரும்

Dashank Yog 2026: ஜோதிடத்தின்படி, சனி சுக்கிரன் கிரகங்கள் மங்களகரமான தசாங்க யோகத்தை உருவாக்கியுள்ளன. இந்த யோகம் பிப்ரவரி 5ஆம் தேதியான நேற்று உருவானது. இதனால், 4 ராசிகளுக்கு  அதிர்ஷ்டம் கொட்டும் 

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Feb 6, 2026, 10:21 AM IST
  • தசாங்க யோகம்
  • 4 ராசிகளுக்கு பொற்காலம் ஆரம்பம்
  • நகை, பணம் கொட்டும்

Dashank Yog 2026: ஒவ்வொரு கிரகங்களும் சில நாட்கள், ஆண்டுகள் இடைவெளியில் தங்கள் ராசிகளை மாற்றி வருகின்றன. கிரகங்ளின் இயக்கத்தில் மாற்றம் ஏற்பட்டால், அனைத்து ராசிகளுக்கும் ஒருவிதமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். நீதியின் கடவுளாக சனி பகவான் அறியப்படுகிறார். சனியின் மாற்றத்தால், குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு நல்ல மாற்றத்தை கொடுக்கும். இதனால், சனியின் ராசி மாற்றம் முக்கியத்தும் பெறுகிறது. தற்போது சனி பகவான் மீன ராசியில் இருக்கிறார். மறுபுறும், சுக்கிரன் மகர ராசியில் உள்ளார்.  பிப்ரவரி 5ஆம் தேதி அதிகாலை 2.17 மணிக்கு சனியும், சுக்கிரனும் ஒருவருக்கு ஒருவர் 36 டிகிரி கோண நிலையில் அமைந்து, தசாங்க யோகத்தை உருவாக்கியுள்ளன. இந்த காலக்கட்டத்தில் சனி மீன ராசியிலும், சுக்கிரன் மகர ராசியிலும் இருந்து தசாங்க யோகத்தை உருவாக்கியுள்ளன. இதனால், குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு தசாங்க யோகத்தால் நன்மைகளை கொண்டு வருகிறது.  அவை என்னென்ன ராசிகள் என்பது குறித்து பார்ப்போம். 

Add Zee News as a Preferred Source

கடகம் (Cancer)

தசாங்க யோகத்தால் கடக ராசிக்காரர்களுக்கு நன்மைகளை கொண்டு வரும். தசாங்க யோகத்தின்போது கடக ராசிக்காரர்களுககு நல்ல பலன்கள் கிடைக்கும். இந்த காலக்கட்டத்தி நீங்கள் தொழிலில் முன்னேற்றம் அடைவீர்கள்.  உங்கள் முதலீடுகளில் இருந்து நல்ல வருமானம் கிடைக்கும்.  உங்களது வருமானம் அதிகரிக்கும. தொழிலதிபரக்ள் எதிர்பார்த்ததை விட அதிக நன்மைகளை பெறுவீர்கள்.  வேலையில்லாதவர்களுக்கு விரும்பிய வேலை கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. அலுவலகத்தில் கடின உழைப்பிற்கு ஏற்ப உங்களுக்கு அங்கீகாரம் கிடைக்கும்.  வெளிநாடு தொடர்பான தொழில்களை செய்பவர்களுக்கு நல்ல லாபம் கிடைக்கும்.  தசாங்க யோகத்தால் வீட்டில் சுப நிகழ்வுகள் நடக்கும். திருமண வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியாக இருக்கும். 

மகரம் (Capricorn)

தசாங்க யோகத்தால் மகர ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் அதிகமாக இருக்கும். நீங்கள் நினைத்த காரியங்களை வெற்றிகரமாக முடிப்பீர்கள். உங்களுக்கு நல்ல பலன்கள் கிடைக்கும். இந்த காலக்கட்டத்தில் உங்களுக்கு தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். தொழில் ரீதியாக நல்ல முன்னேற்றத்தை அடைவீர்கள். உங்கள் முதலீடுகள் அதிகரிக்கும். அதிகமான பணத்தை சேமிக்கும் வாய்ப்பு கிடைக்கும்.  தொழிலதிபர்களுக்கு உங்கள் தொழிலை  விரிவாக்கம் செய்வதற்கான அதிக வாய்ப்புள்ளது. உயர் அதிகாரிகளின் ஆதரவு கிடைக்கும். தொழிலதிபர்கள் எதிர்பார்த்ததை விட சிறந்த பலன்களை பெறுவீர்கள். மாணவர்கள் போட்டித் தேர்வுகளில் வெற்றி பெறுவீர்கள். 

கும்பம் (Aquarius)

தசாங்க யோகத்தால் கும்ப ராசிக்காரர்கள் பல நன்மைகள் கிடைக்கும்.  இந்த காலக்கட்டத்தில் உங்களுக்கு நிலுவையில் உள்ள அனைத்து வேலைகளும் நிறைவடையும். ராகு மற்றும் சுக்கிரன் இணைவதால், அதிக பலன்களை கிடைக்கும். கும்ப ராசிக்கு தொழில், வேலையில் எதிர்பாராத லாபம் கிடைக்கும்.  வீட்டில் செல்வம் அதிகரிக்கும். உடன் பிறந்தவர்களிடம் இருந்து உங்களுக்கு ஆதரவு கிடைக்கும். சனி பகவானின் அருளாள் எதிர்பாராத நிதி ஆதாயங்கள் கிடைக்கும். கடின உழைப்பிறகு அதிக பலன்கள் கிடைக்கும். 

மீனம் (Pisces)

மீன  ராசியில் இருந்து லக்னத்தில் சனியும், மீன ராசிக்கு 11வது வீட்டிலும் சுக்கிரன் சஞ்சரிப்பதால், தசாங்க யோகம் உருவாகிறது. இந்த சுப யோகத்தின்போது, உங்கள் தொழில் வாழ்க்கையில் முன்னேற்றம் ஏற்படும். வேலையில்லாதவர்களுககு புதிய வேலை குறித்த நல்ல செய்தியை கேட்பீர்கள். உங்கள் குடும்ப வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி ஏற்படும். உங்கள் நிதி நிலைமை மேம்படும்.  நண்பர்களுடன் மகிழ்ச்சியான நேரத்தை செலவிடுவீர்கள். தசாங்க யோகத்தால் செல்வம், புகழ், நகை வாங்கும் யோகம் உங்களுக்கு இருக்கிறது. 

(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

About the Author
