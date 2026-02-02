138 நாட்கள் சனி வக்ர பெயர்ச்சி! 5 ராசிகளுக்கு கஷ்ட காலம்.. பணம், தொழிலில் ஜாக்கிரதை

Shani Vakra Peyarchi: ஜோதிடத்தின்படி, ஒவ்வொரு கிரகங்களின் மாற்றமும் ஒவ்வொரு ராசிகளுக்கு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். நீதி பகவானாக அறியப்படும் சனி பகவான் மாற்றம் 12 ராசிகளுக்கும் பெரிய அளவில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்றே கூறலாம். ஒவ்வொரு இரண்டரை ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறையும் சனியின் பெயர்ச்சி நடைபெறும். அதனால், சனி பகவானின் பெயர்ச்சி பலரையும் அச்சத்தில் கொண்டு செல்கிறது. குறிப்பாக, சனி வக்ர நிலையை அடையும், குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு எதிர்மறையான ஆற்றலை கொண்டு சேர்க்கும். இந்த நிலையில், சனி பகவான் வக்ர நிலைக்கு பெயர்ச்சி அடைகிறார். அதாவது, ஜூலை 13ஆம் தேதி அன்று சனி மீன ராசியில் வக்ர பெயர்ச்சி அடைகிறார். பின்னர், நவம்பர் 28ஆம் தேதி வரை வக்ர நிலையிலேயே சனி இருப்பார். கிட்டதட்ட 138 நாட்கள் வக்ர நிலையில் இருப்பார். இதனால், குறிப்பிட்ட சில ராசிகள் பல பிரச்னைகளை சந்திக்கலாம். எனவே, 5 ராசிகள் உஷாராக இருக்க வேண்டும் என ஜோதிடத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது.
கன்னி (Virgo)
கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு சனி பகவான் வக்ர பெயர்ச்சியில் இருப்பது சுப பலன்களை தராது. எதிர்மறையான ஆற்றலை பெறுவீர்கள். வேலை, தொழிலில் பல்வேறு தடைகள் ஏற்படலாம். போட்டித் தேர்வுகளில் தயாராகி வருபவர்களுக்கு சில சிக்கல்கள் ஏற்படலாம். மன அழுத்தம் அதிகரிக்கலாம். குடும்பத்தில் வாக்குவாதம், சண்டைகள் அதிகரிக்கும். உடல்நலம் தொடர்பான சில பிரச்சைகள் நீங்கள் சந்திக்கலாம்.
சிம்மம் (Leo)
சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு சனியின் வக்ர நிலை நல்ல பலனை தராது. 138 நாட்கள் சனி வக்ர பெயர்ச்சியால் மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும். குறிப்பாக, பண விஷயத்தில் நிதானத்தை கடைபிடிப்பது அவசியம். தொழிலில் போட்டி அதிகரிக்கும். லாபம் குறையவும் வாய்ப்புள்ளது. குடும்பத்தில் சண்டைகள் ஏற்படலாம். நீதிமன்ற வழக்குகளில் சிக்கிக் கொள்ளலாம். வேலையிடத்தில் உங்களுக்கு பிடிக்காத சில விஷயங்கள் நடக்கலாம்.
தனுசு (Sagittarius)
தனுசு ராசிக்காரர்கள் சனியின் வக்ர நிலையால் சில பிரச்னைகளை சந்திக்கலாம். வார்த்தைகளில் கவனமாக இருக்க வேண்டும். பணம், தொழில் விஷயத்தில் எந்தவித உத்தரவாதமும் கொடுக்க வேண்டாம். எனவே, உங்கள் பேச்சில் நீங்கள் கவனமாக இருக்க வேண்டும். தொலைதூர பயணங்களில் கவனமாக இருப்பது நல்லது. யாரையும் நம்பி பெரிய பொறுப்புகளை கொடுக்க வேண்டாம்.
கும்பம் (Aquarius)
கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு சனியின் வக்ர நிலையால் பல பிரச்னைகளை சந்திப்பீர்கள். செலவுகள் அதிகரிக்கும். திடீர் செலவுகள் வரும். உடல்நலனில் கவனமாக இருக்க வேண்டும். கல்வி, வேலை தொடர்பான விஷயங்களில் தாமதம் ஏற்படலாம். இந்த காலக்கட்டத்தில் மற்றொரு வேலைக்கு மாறுவதை தவிர்க்கலாம். மன அழுத்தம் அதிகரிக்கும். குடும்பத்தில் உள்ளவர்களின் நலனிலும் கவனமாக இருக்க வேண்டும். தொழிலில் போட்டி, பொறாமைகள் அதிகரிக்கும். கூட்டுத் தொழிலில் மனஸ்தாபங்கள் ஏற்படும்.
மீனம் (Pisces)
மீன ராசிக்காரர்களுக்கு சனியின் வக்ர பெயர்ச்சியால் 134 நாட்கள் கவனமாக இருக்க வேண்டும். கடின உழைப்பு போட்டாலும், நீங்கள் அதற்கான பலன்களை பெறுவதில் சிரமம் உண்டாகும். குடும்ப பொறுப்புகள் அதிகரிக்கும். முதலீடு செய்யும் போது, நிபுணரிடம் கலந்து ஆலோசிப்பது சிறந்தது. பணம் கொடுக்கல் வாங்கலில் கவனமுடன் இருக்க வேண்டும். கடன் விஷயத்தில் எந்த ஒரு உத்தரவாதமும் கொடுக்க வேண்டாம். கடன் சுமை அதிகரிக்கலாம். சொத்து விற்பனையில் தாமதம் ஏற்படலாம். பணி மற்றும் தொழிலில் நஷ்டம் ஏற்படலாம்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இதில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் பொதுவானவை ஆகும். பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது.)
மேலும் படிக்க: 138 நாட்கள் சனி வக்ர பெயர்ச்சி: 3 ராசிகளுக்கு தங்க நகை கொட்டும், தலைவிதி மாறும்
மேலும் படிக்க: பிப்ரவரியில் 3 முறை சூரிய பெயர்ச்சி.. பணம், நகை குவியும் - 3 ராசிகளுக்கு பொற்காலம் ஆரம்பம்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ