138 நாட்கள் சனி வக்ர பெயர்ச்சி: இந்த 3 ராசிகளுக்கு தலைவிதி மாறும்.. பொன், பொருள் சேரும்

Shani Vakra 2026: ஜோதிட ரீதியாக, சனி பகவான் 9 கிரகங்களில் முக்கியமானதாக கருதப்படுகிறார். சனி பகவான் நீதியின் கடவுள் என்று அழைக்கப்படுகிறார். சனி பகவான் ஒவ்வொரு இரண்டரை ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை பெயர்ச்சி அடைகிறார். சனியின் நிலை 12 ராசிகளுக்கும் சுப பலன்களையும், அசுப பலன்களையும் கொடுக்கும்.
வக்ர நிலையில் சனி பகவான்
சனியின் நிலையால் 12 ராசிகளுக்கும் செல்வம், அதிர்ஷ்டம் போன்றவற்றை கொடுக்கும். அந்த வகையில், சனி பகவான் வக்ர நிலைக்கு செல்கிறார். அதாவது, 2026 ஜூலை 27ஆம் தேதி சனி பகவான் மீன ராசியில் வக்ர நிலைக்கு செல்கிறார். அதாவது, சனி நேரடி பாதையை கைவிட்டு, வக்ராக மாறத் தொடங்குவார். சனியின் வக்ர நிலை டிசம்பர் 11ஆம் தேதி வரை நீடிக்கும். சனி பகவான் தோராயமாக 138 நாட்கள் வக்ர நிலையில் இருப்பார். இதனால், குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு சுப பலன்களை சனி பகவான் வழங்குகிறது. அவை என்னென்ன ராசிகள் என்பது குறித்து பார்ப்போம்.
மேஷம் (Aries)
சனி மேஷ ராசியின் 12ஆம் வீட்டில் வக்ரமாக இருப்பார். சனி பகவானின் வக்ர நிலையால் மேஷ ராசிகளுக்கு சுப பலன்களை பெறுவீர்கள். தொழிலில் இருந்து வந்த பிரச்னைகள் தீரும். வேலை மற்றும் தொழிலில் சாதகமான பலன்களை பெறுவீகள். பல வழிகளில் இருந்து வருமானத்தை பெறுவீர்கள். பணியிடத்தில் உங்களக்கு புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. செலவுகள் கட்டுக்குள் இருக்கும். சக ஊழியர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். வேலையில் இருப்பவர்களுக்கு சம்பள உயர்வு கிடைக்கும். நிதி நிலைமை மேம்படும். இந்த காலக்கட்டத்தில் கடன் தொல்லைகள் நீங்கும். குடும்பத்துடன் மகிழ்ச்சியுடன் செலவிடுவீர்கள். குடும்பத்துடன் வெளியூர்களுக்கு பயணம் மேற்கொள்ளவும் வாய்ப்புள்ளது.
கடகம் (Cancer)
கடக ராசியின் 9வது வீட்டில் சனி வக்ர நிலை அடைகிறார். சனியின் வக்ர நிலையால் தொழிலதிபர்களுக்கு அதிக லாபத்தை பார்ப்பீர்க்ள. மேலும், புதிய ஒப்பந்தங்கள் மேற்கொள்வீர்க்ள். புதிய தொழில் தொடங்க வாய்புள்ளது. பழைய தொழிலை விரிவாக்கம் செய்யக் கூடும். தொழிலில் சனியின் வக்ர நிலை உங்களுக்கு சாதமாக இருக்கும். குடும்ப தொழிலில் ஈடுபடுபவர்களுக்கு முன்னேற்றம் அடைவீர்கள். வேலையில் புதிய பொறுப்புகள் வந்து சேரும். உயர் அதிகாரிகளிடம் பாராட்டுகளை பெறுவீர்கள். உறவினர்கள் வீட்டிற்கு வருவார்கள். சுப காரியங்கள் நடக்கும். உங்கள் பிள்ளைகளிடம் இருந்து நல்ல செய்தியை கேட்பீர்கள். உடன் பிறந்தவர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். மன அழுத்தம், பதட்டத்தில் இருந்து விடுபடுவீர்கள். குடும்பத்தினரின் ஆரோக்கியத்தில் முன்னேற்றம் இருக்கும்.
மகரம் (Capricorn)
சனி பகவான் மூன்றாம் வீட்டில் மகரத்தில் வக்ர நிலையில் இருப்பார். இது மகர ராசிக்காரர்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும். புதிய வேலை கிடைக்க வாய்ப்புள்து. ஒரு பெரிய நிறுவனத்தில் பணிபுரியும் கனவு நனவாகும். நிதி நிலைமையில் முன்னேற்றம் இருக்கும். தன்னம்பிக்கை, தைரியம் அதிகரிக்கும். வீடு, நிலம், சொத்து வாங்கும் யோகம் உங்களுக்கு இருக்கும். தொழில் விரிவாக்கம் செய்ய வாய்ப்புள்ளது. பழைய கடன்களை அடைக்க வாய்ப்புள்ளது. திருமணமாகதவர்களுக்கு விரைவில் திருமணம் நடக்கும். நல்ல வரன் அமைய வாய்ப்புள்ளது. உங்கள் காதலுக்கு பெற்றோர் சம்மதம் தெரிவிப்பார்கள்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இதில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் பொதுவானவை ஆகும். பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது.)
மேலும் படிக்க: கோடீஸ்வர யோகம் தரும் குரு பகவான்: அதிர்ஷ்ட மழையில் நனையப்போகும் 3 ராசிகள்!
மேலும் படிக்க: மாசி 17 ஞாயிற்றுக்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ