  சுக்கிரன் பெயர்ச்சி.. அதிர்ஷ்டம் ஆரம்பம், மேஷம், மிதுனம், கடகத்திற்கு மாளவ்ய ராஜயோகம்: பண மழை பொழிyயும்!

சுக்கிரன் பெயர்ச்சி.. அதிர்ஷ்டம் ஆரம்பம், மேஷம், மிதுனம், கடகத்திற்கு மாளவ்ய ராஜயோகம்: பண மழை பொழிyயும்!

Malavya Yog 2026: ஜோதிடத்தின்படி, இன்னம் சரியாக நான்கு நாட்களில் சுக்கிரன் மீன ராசிக்குள் பெயர்ச்சி அடையப் போகிறார், இதன் காரணமாக லட்சுமி யோகம் உருவாக்கும், இதன் காரணமாக மூன்று ராசிக்காரர்கள் சிறப்பு பலன்களைப் பெறலாம்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Feb 26, 2026, 02:42 PM IST
  • லட்சுமி யோகம் எவ்வாறு உருவாகிறது?
  • மாளவ்ய ராஜ யோகத்தால் எந்த ராசிக்கு நன்மை

சுக்கிரன் பெயர்ச்சி.. அதிர்ஷ்டம் ஆரம்பம், மேஷம், மிதுனம், கடகத்திற்கு மாளவ்ய ராஜயோகம்: பண மழை பொழிyயும்!

Shukra Peyarchi Malavya Yog 2026: ஜோதிடத்தில், ஒன்பது கிரகங்களில் சுக்கிரன் மிக முக்கியமான கிரகமாகக் கருதப்படுகிறது. அசுரர்களின் குருவான சுக்கிரன், செல்வம், செழிப்பு, திருமணம், காதல், ஆடம்பரங்கள் மற்றும் பொருள் வசதிகளுக்கு முதன்மையான காரணியாகக் கருதப்படுகிறார். எனவே, சுக்கிரனின் நிலையில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் 12 ராசிகளின் வாழ்க்கையிலும் காணப்படும். குறிப்பாக ஒருவரின் ஜாதகத்தில் சுக்கிரனின் நிலை வலுவாகவும், சுபமாகவும் இருந்தால், குபேரன் சிறப்பு ஆசிகளை வழங்குவார் என்று நம்பப்படுகிறது. 

பஞ்சாங்கத்தின் படி, சுக்கிரன் ஒவ்வொரு 26 நாட்களுக்கு ஒருமுறை தனது ராசியை மாற்றுவார். தற்போது, ​​சுக்கிரன் கும்பத்தில் பயணித்து வருகிறார். இதனிடையே வருகிற மார்ச் 2 ஆம் தேதி, ஹோலி பண்டிகைக்கு முன்னதாக, சுக்கிரன் மீன ராசிக்குள் நுழைவார். மீனம் சுக்கிரனின் உச்ச ராசிகளில் ஒன்றாகும். எனவே, இந்த ராசியில் நுழைவதன் மூலம், சுக்கிரன் லட்சுமி ராஜ யோகம் என்றும் அழைக்கப்படும் மாளவ்ய ராஜ யோகத்தை உருவாக்கும். இந்த பஞ்ச மகாபுருஷ ராஜ யோகத்தின் உருவாக்கம் சில ராசிகளுக்கு மகிழ்ச்சி, செழிப்பு மற்றும் செல்வத்தைக் கொண்டுவரக்கூடும். சுக்கிரனின் லட்சுமி யோகத்தால் எந்த ராசிக்காரர்கள் பயனடையப் போகிறார்கள் என்பதை தெரிந்துக்கொள்வோம்.

லட்சுமி யோகம் எனப்படும் மாளவ்ய ராஜ யோகmம் எவ்வாறு உருவாகிறது?

ஜோதிடத்தின்படி, செல்வத்தை அளிக்கும் சுக்கிரன், அதன் உச்ச ராசியான மீனம் அல்லது ரிஷபம் அல்லது துலாம் ராசியிலும், மைய வீடுகளிலும் (1, 4, 7 அல்லது 10 வது வீடு) இருக்கும்போது, ​​லட்சுமி யோகம் எனப்படும் மாளவ்ய ராஜ யோகத்தை உருவாகும். இது ஐந்து மகாபுருஷ ராஜ யோகங்களில் ஒன்றாகக் கருதப்படுகிறது.

இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு லட்சுமி யோகம் எனப்படும் மாளவ்ய ராஜ யோகத்தால் நன்மை பயக்கும்

மேஷம் (Aries) :  மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு லட்சுமி யோகம் லட்சுமி யோகம் எனப்படும் மாளவ்ய ராஜயோகம் நன்மை பயக்கும். இந்த ராசிக்காரர்கள் லட்சுமி தேவியின் மகத்தான ஆசிகளைப் பெறலாம். இதன் விளைவாக, நிதி நிலைமை முன்பை விட பல மடங்கு மேம்படக்கூடும். நீண்ட காலமாக நிலுவையில் உள்ள பணிகள் இப்போது தீர்வு பெரும். வேலையில் செய்து வரும் மேஷ ராசியினர் நன்மைகளை பெறலாம். பதவி உயர்வு அல்லது சம்பள உயர்வு கிடைக்கூடும். காதல் மற்றும் திருமண வாழ்க்கையிலும் நேர்மறையான விளைவுகளைக் காணலாம்.

மிதுனம் (Gemini): மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு இந்தக் காலம் மிகவும் சிறப்பாக இருக்கும். இந்த ராசிக்காரர்களின் தொழில் வாழ்க்கை வேகமாக முன்னேறக்கூடும். அதிகரித்த தலைமைத்துவ திறன்கள் அதிக பொறுப்புகளுக்கு வழிவகுக்கும். உயர் கல்விக்கான வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். வெளிநாட்டில் படிக்க விரும்புவோர் பயனடையலாம். இந்தக் காலகட்டத்தில் முதலீடு செய்வது நன்மை பயக்கும்.

கடகம் (Cancer): கடக ராசிக்காரர்களுக்கு திடீர் நிதி ஆதாயம் ஏற்படக்கூடும். சொத்து வாங்கலாம். இதனால் உங்களுக்கு ஆதாயம் உண்டாகும். ஆன்மீகத்தில் அதிக நாட்டம் அதிகரிக்கும். எனவே, நீங்கள் மத நிகழ்ச்சிகளில் தீவிரமாக பங்கேற்கலாம். குடும்பத்தினருடனும் நண்பர்களுடனும் தரமான நேரத்தை செலவிட வாய்ப்பு கிடைக்கும். திருமண முன்மொழிவு பெறுவதற்கான வாய்ப்பும் உள்ளது.

(பொறுப்பு துறப்பு: இதில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் பொதுவானவை ஆகும். பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது. )

மேலும் படிக்க: செவ்வாய் பெயர்ச்சி.. 3 ராசிக்காரர்களுக்கு பணமழை! தொழிலில் சிறந்து விளங்கலாம்

மேலும் படிக்க: சனியின் அஸ்தமனம்.. கோடீஸ்வர யோகம் பெறும் 3 ராசிகள்! உங்க ராசி இருக்கா?

