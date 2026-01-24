English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Spiritual
  • பிப்ரவரியில் 5 ராசிகளுக்கு சுக்கிர திசை! நகை, சொத்து குவியும்.. பணம் கொட்டும்!

பிப்ரவரியில் 5 ராசிகளுக்கு சுக்கிர திசை! நகை, சொத்து குவியும்.. பணம் கொட்டும்!

Shukra Peyarchi In February: ஜோதிடத்தின்படி, பிப்ரவரி 6ஆம் தேதி சுக்கிரன் கும்ப ராசியில் இடம்பெயர்கிறார். சனியின் ராசியில் சுக்கிரன் நுழைவதால், 5 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டத்தை அள்ளிக் கொடுப்பார்.   

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Jan 24, 2026, 04:54 PM IST
  • சுக்கிரன் பெயர்ச்சி
  • பிப்ரவரியில் இருந்து 5 ராசிகளுக்கு ஜாக்பாட்
  • பணம் பிரச்னை இருக்காது

பிப்ரவரியில் 5 ராசிகளுக்கு சுக்கிர திசை! நகை, சொத்து குவியும்.. பணம் கொட்டும்!

Shukra Peyarchi In February: ஒவ்வொரு ராசியும் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் தங்கள் ராசியை மாற்றி வருகின்றன. இந்த பெயர்ச்சியின்போது 12 ராசிகளுக்கம் ஒருவிதமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். அந்த வகையில், பிப்ரவரி மாதத்தில் சுக்கிரன் கும்ப ராசியில் பெயர்ச்சி அடைகிறார். பிப்ரவரி 6ஆம் தேதி  சுக்கிரன் சனியின் ராசியான கும்ப ராசியில் நுழைகிறார்.  அங்கு ஏற்கனவே புதன் இருக்கிறார். பிப்ரவரி 3ஆம் தேதி புதன் கும்ப ராசியில் பெயர்ச்சி அடைவார். ஜோதிடத்தின்படி, கும்ப ராசியில் புதன், சுக்கிரன் இணைவது லட்சுமி நாராயண யோகத்தை உருவாக்கும். சுக்கிரனின் பெயர்ச்சியால் செல்வம், திருமணம், மகிழ்ச்சி இருக்கும். சுக்கிரன் பெயர்ச்சியால் மேஷம், சிம்மம் உள்ளிட்ட 5 ராசிகளைச் சேர்ந்தவர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் கொட்டும் என ஜோதிடத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது.  இந்த நேரத்தில் தொழில் வாழ்க்கையில் பெரும் வெற்றி கிடைக்கும். மேலும், நிதி  நிலைமை வலுவாக இருக்கும். 

Add Zee News as a Preferred Source

மேஷம் (Aries)

மேஷ ராசியில் சுக்கிரன் 11வது வீட்டில் பெயர்ச்சி அடைகிறார். இதனால் பணியிடத்தில் வருமானம் அதிகரிக்கும். தொழிலில் முன்னேற்றம் அடைவீர்கள்.   தொழிலதிகள் பல வழிகளில் முதலீடுகள் செய்வீர்கள். உங்களது பழைய முதலீடுகள் பிப்ரவரியில் நல்ல வருமானத்தை கொண்டு வரும்.   பணியிடத்தில் வருமானம் உயர்ந்து, உங்களது நிதி நிலைமை மேம்படும். மேலும், குடும்ப பிரச்னை ஏற்படலாம். ஆனால், அது பெரிய அளவில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தாது. உங்கள் குடும்பத்தில் உள்ளவர்களின் உடல்நலனில் முன்னேற்றம் ஏற்படும். 

கடகம் (Cancer)

கடக ராசியில் 8வது வீட்டில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி அடைகிறார். இந்த நேரத்தில் ஆன்மீக விஷயங்களில் நாட்டம் அதிகரிக்கும். குடும்பத்துடன் ஆன்மீக சுற்றுலா செல்ல வாய்ப்புள்ளது. உங்கள் தொழிலில் வெற்றி பெறுவீர்கள்.  தொழிலில் அதிக லாபத்தை ஈட்டுவீர்கள். பங்குச்சந்தையில் முதலீடு செய்பவர்களுக்கு பிப்ரவரியில் சாதகமான நேரமாக இருக்கும்.  தொட்டதெல்லாம் அதிர்ஷ்டத்தை கொடுக்கும்.  இந்த நேரத்தில் உங்களது நிதி நிலையும் நன்றாக இருக்கும்.  உங்களது குடும்ப வாழ்க்கையும் மேம்படும். உங்கள் துணையுடனான அன்பு ஆழமடையும். உங்கள் உடல்நலனில் முன்னேற்றம் ஏற்படும். 

சிம்மம் (Leo)

சிம்ம ராசியில் 7வது வீட்டில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி அடைகிறார். இந்த பெயர்ச்சி வீட்டில் மகிழ்ச்சி, அமைதியை கொடுக்கும். இந்த நேரத்தில் நீங்கள் எடுக்கும் ஒவ்வொரு முடிவும் உங்களுக்கு சாதகமாகவே இருக்கும். தொழிலில் முன்னேற்றம் அடைய அதிக வாய்ப்புகள் உள்ளன. உங்கள் வேலையில் பதிவு உயர்வுகளை பெறுவீர்கள்.  தொழிலில் ஈடுபடுபவர்களுக்கு அதிக லாபம் கிடைக்கும். உங்களது சேமிப்பு அதிகரிக்கும். குடும்ப வாழ்க்கையில் இருந்து வந்த சிறுசிறு பிரச்னைகள் தீரும். கணவன் மனைவி இருவரும் சேர்த்து புதிய தொழில் தொடங்க வாய்ப்புள்ளது.

மகரம் (Capricorn)

மகர ராசியில் இரண்டாவது வீட்டில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி நடக்கிறது. இதனால், மகர ராசிக்காரர்களின் செல்வாக்கு அதிகரிக்கும்.  இந்த காலக்கட்டத்தில் நீங்கள் எடுக்கும் முடிவுகள் வெற்றி அடையும். உங்கள் கடின உழைப்பிற்கு வெற்றியை பெறுவீர்கள். உங்கள் வேளையில் நல்ல செய்திகளை கேட்பீர்கள். உங்களுக்கு பதவி உயர்வு கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. தொழிலில் சிறந்து விளங்குவீர்கள். இந்த காலக்கட்டத்தில் உங்கள் விருப்பங்கள் அனைத்து நிறைவேறும். உங்கள் துணையுடன் வெளியூர் பயணங்கள் மேற்கொள்வீர்கள். இந்த பெயர்ச்சியின்போது உங்கள் உடல்நலனில் முன்னேற்றம் ஏற்படும்.

கும்பம் (Aquarius)

சுக்கிரன் கும்ப ராசியின் முதல் வீட்டில் பெயர்ச்சி அடைகிறார். இதன் காரணமாக, வெற்றி, புகழ் கிடைக்கும். தொட்டதெல்லாம் அதிர்ஷ்டத்தை கொண்டு வரும். புதிய வேலை கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. போட்டித் தேர்வுகளில் வெற்றி பெறுவீர்கள். திடீர் செலவுகளும் ஏற்படலாம். புதிய தொழில் தொடங்கவும் பொன்னான காலமாக இருக்கும். உங்களது வீட்டில் சுப நிகழ்ச்சிகள் நடக்கும். குழந்தை வரம் வேண்டி இருப்பவர்களுக்கு விரைவில் நல்ல செய்தியை கேட்பீர்கள். உங்களது ஆரோக்கியம் நன்றாக இருக்கும். திருமண தடைகள் நீங்கள், விரைவில் நல்ல வரன் உங்களுக்கு கிடைக்கும்.

(பொறுப்பு துறப்பு: இதில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் பொதுவானவை ஆகும். பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது.)  

 

மேலும் படிக்க: மேஷம் முதல் மீனம் வரை.. இன்றைய ராசிபலன் (ஜனவரி 24, 2026) - யார் யாருக்கு எப்படி?

