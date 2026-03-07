English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
மேஷத்தில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி: 4 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்ட காலம்.. செல்வம், நகை சேரும்

Shukra Peyarchi On March 26:  சுக்கிரன் பெயர்ச்சி மார்ச் 26ஆம் தேதி காலை 5.13 மணிக்கு சுக்கிரன் மேஷ ராசியில் பெயர்ச்சி அடைகிறார். இதனால், குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டத்தை அள்ளிக் கொடுக்கும்.   

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Mar 7, 2026, 12:44 PM IST
Shukra Peyarchi On March 26:  ஜோதிட ரீதியாக, ஒவ்வொரு கிரகங்களும் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் தங்கள் ராசியை மாற்றி வருகின்றன.  இதனால், 12 ராசிகளுக்கும் தாக்ககத்தை ஏற்படுத்தும். அந்த வகையில், மார்ச் 26ஆம் தேதி காலை 5.13 மணிக்கு சுக்கிரன் மேஷ ராசியில் பெயர்ச்சி அடைகிறார். இவர் ஏப்ரல் 19ஆம் தேதி பிற்பகல் 3.51 மணி வரை சுக்கிரன் மேஷ ராசியில் இருப்பார். சுக்கிரனின் பெய்ர்ச்சி குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு நேர்மறையான பலன்களை கொடுக்கும். குறிப்பாக, பணம், செல்வம், அதிர்ஷ்டத்தை அள்ளிக் கொடுக்கும். எனவே, சுக்கிரன் பெயர்ச்சி எந்தெந்த ராசிகள் நேர்மறையான பலன்களை பெறுவார்கள் என்று பார்ப்போம். 

மேஷம் (Aries)

சுக்கிரன் பெயர்ச்சி மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் சாதகமாக இருக்கும். நீங்கள் எடுக்கும் ஒவ்வொரு முடிவும் உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும். அனைத்து காரியங்களையும் வெற்றிகரமாக முடிப்பீர்கள். நீண்ட காலமாக கிடப்பில் போடப்பட் பணிகளை முடிப்பீர்கள். அரசு வேலைக்காக காத்திருப்பவர்களுக்கு மார்ச் இறுதியில் முதல் நல்ல செய்திகளை கேட்பீர்கள். வேலையில்லாதவர்களுக்கு தனியார் துறையில் வேலை கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. மேலும், வருமானம் உயரக் கூடும். பணியிடத்தில் உங்களுக்கான அங்கீகாரம் கிடைக்கும்.  கூட்டுத் தொழிலில் உங்களுக்கு இருந்த ந்த பிரச்னைகள் தீரும்.  உடன் பிறந்தவர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். 

துலாம் (Libra)

சுக்கிரன் பெயர்ச்சி துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல பலன்களை கொடுக்கும். தொழில், வேலையில் முன்னேற்றம்  அடைவீர்கள். உங்களுக்கு இருந்து பிரச்னைகள் தீரும். உடன் பிறந்தவர்களின் ஆதரவுகள் கிடைக்கும். புதிய தொழில் தொடங்க அதிக வாய்ப்புள்ளது. இந்த காலக்கட்டத்தில் தைரியம், தன்னம்பிக்கை உயரும்.  பல்வேறு இடங்களில் தொழில் விரிவாக்கம் மேற்கொள்வீர்கள். பணியிடத்தில் சக ஊழியர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். உயர் அதிகாரிகளிடம் பாராட்டுகளை பெறுவீர்கள். தந்தை,  சகோதரருடன் இருந்த வந்த பிரச்னைகள் தீரும்.  நிதி நிலைமை மேம்படும். பல வழிகளில் இருந்து வருமானம் வர வாய்ப்புள்ளது. பழைய முதலீடுகளில்  இருந்து எதிர்பார்த்த லாபத்தை பெறுவீர்கள். 

தனுசு (Sagittarius)

சுக்கிரன் பெயர்ச்சியால் தனுசு ராசிக்காரர்கள் தொழிலில் முன்னேற்றம் அடைவார்கள். கூட்டுத் தொழிலிலும் அமோக வெற்றியை பெறுவீர்கள். உறவினர்களுடன் இருந்து வந்த பிரச்னைகள் தீரும். உடன் பிறந்தவர்களின் ஆதரவு தொழில் மற்றும் பண விஷயத்தில் இருக்கும். மேலும்,  வருமானம் உயரக் கூடும். பழைய கடன்களை அடைப்பீர்கள்.  குடும்பத்துடன் வெளியூர்களுக்கு பயணம் மேற்கொள்ள அதிக வாய்ப்புள்ளது. தொழில் ரீதியாக இருந்து வந்த போட்டி பொறாமைகள் குறையும். சக ஊழியர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும்.  பணியிடத்தில் உங்களுக்கான அங்கீகாரம் கட்டாயம் கிடைக்கும். மாணவர்கள் படிப்பில் முன்னேற்றம் அடைவார்கள்.  அதோடு,  மேற்படிப்பிற்காக வெளிநாடுகளுக்கு செல்ல அதிக வாய்ப்புள்ளது. 

கும்பம் (Aquarius)

சுக்கிரன் பெயர்ச்சியால் கும்ப ராசிக்காரர்கள் அமோக வெற்றி பெறுவார்கள்.  உங்களது கடின உழைப்பிற்கு ஏற்ற வெற்றிகள் கிடைக்கும். தொழிலில் இருந்து வந்த பிரச்னைகள் தீரும். போட்டிகள் குறையக் கூடும். இந்த காலக்கட்டத்தில் உங்களுக்கு நிலுவையில் இருந்து பணத் தொகைகள் கைக்கு வந்து சேரும். தனிப்பட்ட பிரச்னைகள் தீரும். மன அழுத்தம், மன ரீதியாக இருந்த வந்த பிரச்னைகள் முடிவுக்கு வரும். சொத்து விஷயங்களில் உங்களுக்கான சாதகமாக முடிவுகள் வரும். உறவினர்கள் வீட்டிற்கு  வருவார்கள். சுப காரியங்கள் நடக்கும். திருமண தடைகள் நீங்கி விரைவில் நல்ல வரன் அமைய வாய்ப்புள்ளது.  மேலும், உங்களது காதல் வாழ்க்கையில் நேர்மறையான பலன்களை பெறுவீர்கள். உங்கள் காதல், அடுத்த கட்டமான திருமணத்திற்கு செல்ல வாய்ப்புள்ளது.

பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.    

மேலும் படிக்க: அஸ்தமனமாகும் சனி: இந்த 3 ராசிகளுக்கு 40 நாட்கள் ராஜயோகம்.. பணம், அதிர்ஷ்டம் குவியும்

 

மேலும் படிக்க: திருநள்ளாறு சனிப் பெயர்ச்சி 2026: தோஷம் நீங்க வேண்டுமா? 12 ராசிகளுக்கான எளிய வழிபாட்டு முறைகள்!

 

மேலும் படிக்க:  சனியின் பிடியில் சிக்கும் ராசிகள்.. தப்பிக்க உச்சரிக்க வேண்டிய மந்திரம் இதோ!

