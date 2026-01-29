English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • 2 வாரத்தில் சூரிய பெயர்ச்சி! 5 ராசிகளுக்கு தொட்டதெல்லாம் அதிர்ஷ்டம்.. பண ஆதாயம் கிடைக்கும்

2 வாரத்தில் சூரிய பெயர்ச்சி! 5 ராசிகளுக்கு தொட்டதெல்லாம் அதிர்ஷ்டம்.. பண ஆதாயம் கிடைக்கும்

Surya Peyarchi On February: சூரிய பெயர்ச்சி பிப்ரவரி 13ஆம் தேதி நடக்கிறது. இதனால், 5 ராசிகளுக்கு பொற்காலமாக இருக்கம் என கூறப்பட்டுள்ளது. 

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Jan 29, 2026, 05:09 PM IST

Surya Peyarchi On February: ஜோதிடத்தின்படி, ஒவ்வொரு கிரகங்களும் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் தங்கள் ராசியை மாற்றி வருகின்றனர். இதனால், 12 ராசிகளுக்கு நேர்மறையான ஆற்றலையும், எதிர்மறையான ஆற்றலையும் கொடுக்கும் என கூறப்பட்டுள்ளது. அந்த வகையில், பிப்ரவரி மாதத்தில் முதல் சூரிய பெயர்ச்சி நடக்கிறது. அதாவது,  பிப்ரவரி 13ம் தேதி  அதிகாலை 4.14 மணிக்கு கும்ப ராசியில் சூரிய பகவான் பெயர்ச்சி அடைகிறார். மார்ச் 15ஆம் தேதி அதிகாலை 1.08  மணி வரை சூரியன் கும்ப ராசியில் இருப்பார். சூரியன் பெயர்ச்சி பிப்ரவரி மாதத்தில் மட்டும் மூன்று முறை நடக்கும். அதில், முதல் சூரிய பெயர்ச்சி பிப்ரவரி 13ஆம் தேதி நடக்கிறது. இதனால், 5 ராசிகளுக்கு நன்மையை அள்ளிக் கொடுக்கும் என கூறப்பட்டுள்ளது. அவை என்னென்ன ராசிகள் என்பது குறித்து பார்ப்போம். 

மேஷம் (Aries)

மேஷ ராசியில் 11வது வீட்டில் கும்ப ராசியில் சூரியன் பெயர்ச்சி அடைகிறார். இதனால், மேஷ ராசிகளுக்கு எதிர்பாராத வெற்றி, புகழ் கிடைக்கும். நீங்கள் எடுக்கும் ஒவ்வொரு முடிவுகளும் உங்களுக் வெற்றியை மட்டுமே கொடுக்கும். மேலும், நிதி ரீதியாக இருந்து வந்த பிரச்னைகள் முடிவடையும். சூரிய பகவானின் அருளாள் உங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள எதிர்பார்த்த மாற்றங்கள் நடக்கும். பணி, தொழிலில் முன்னேற்றம் அடைவீர்கள். பணியிடத்தில் உங்களுக்கு புதிய பொறுப்புகளும், பாராட்டுகளும் கிடைக்கும்.  புதிய தொழில் தொடங்க அற்புதமான காலமாக இருக்கிறது.  குடும்பத்தில் மங்களகரமான நிகழ்ச்சிகள் நடக்க வாய்ப்புள்ளது. 

மிதுனம் (Gemini)

சூரிய பெயர்ச்சி மிதுன ராசியின் 9வது வீட்டில் நடக்கிறது. இதனால், குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும். வீட்டிற்கு உறவினர்கள் வருவார்கள்.  உயர்க்கல்வி படிப்பதற்காக அதிக வாய்ப்புள்ளது. இதற்காக நீங்கள் வெளிநாடுகளுக்கு கூட செல்லலாம். பிப்ரவரி மாதத்தில் நீங்கள் எதிர்பார்த்த விஷயங்கள் நடக்கும். உங்களின் பிள்ளைகளின் ஆசைகளை நிறைவேற்றுவீர்கள்.  மேலும், வருமானம் உயரக் கூடும். இதனால்,  உங்களுக்கு இருந்த பழைய கடன்களை அடைபீர்கள். மேலும், பணியிடத்தில் உங்களுக்கான  அங்கீகாரம் கிடைக்கும். தொழிலில் போட்டிகள் குறையும். 

துலாம் (Libra)

சூரிய பெயர்ச்சி துலாம் ராசியின் ஐந்தாவது வீட்டில் நடக்கிறது. இதனால், துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு தொட்டதெல்லாம் அதிர்ஷ்டத்தை கொடுக்கும். மேலும், வீட்டில் தேவையான பொருட்களை வாங்கி குவிப்பீர்கள்.  நீண்ட மாதங்களாக கிடப்பில் இருந்த வேலைகளை வெற்றிகரமாக முடிப்பீரர்கள். மேலும், திருமண தடைகள் நீங்கும். பிப்ரவரிக்கு பிறகு வரன் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. மேலும், தொழிலில் இருந்து வந்த போட்டி, பொறாமை குறைய வாய்ப்புள்ளது.  கூட்டுத் தொழிலில் இருந்து வந்த பிரச்னைகளும் தீரும்.  

தனுசு (Sagittarius)

சூரிய பெயர்ச்சி  தனுசு ராசியின் மூன்றாவது வீட்டில் நடக்கிறது. தனுசு ராசிகளுக்கு தொட்டதெல்லாம் வெற்றி, புகழ் கிடைக்கும். அதோடு, இல்லாமல் நீங்கள் எதிர்பார்த்த வழியில் பணம் கிடைக்கும். கொடுக்கல் வாங்கல் பிரச்னை முடிவடையும். சொத்து விவகாரத்தில் உங்களுக்கு சாதகமாக நீதிமன்றத்தில் உத்தரவு கிடைக்கும். குடும்பத்தில் இருந்து வந்த சிறுசிறு பிரச்னைகள் முடிவடையும். தொழிலில் உடன் பிறந்தவர்கள் ஆதரவு தெரிவிப்பார்கள். நிதி ரீதியாகவும் உதவி செய்வார்கள். மாணவர்கள் படிப்பல் முன்னேற்றம் அடைவார்கள். படிப்பு சம்பந்தமான வெளிநாடுகளுக்கு செல்லவும் வாய்ப்புள்ளது.

கும்பம் (Aquarius)

கும்பத்தில் சனி பெயர்ச்சி முதல் வீட்டில் நடக்கிறது. இதனால், மிகுந்த நம்பிக்கை மற்றும் தெளிவு ஏற்படும். முக்கிய விஷயங்களில் நிதானமாக முடிவு எடுப்பார்கள். வீட்டில் சுப நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறும்.  திருமண தடைகள் நீங்கி, பிப்ரவரிக்கு பிறகு திருமண நடக்க வாய்ப்புள்ளது. பணியில் முன்னேற்றம் அடைவீர்கள். நிதி நிலைமை மேம்படும். தொழிலில் எதிர்பார்த்த லாபத்தை பெறுவீர்கள்.   மேலும், பழைய முதலீடுகளில் இருந்து வருமானம் கிடைக்கும். இதனால், பழைய கடன்களை கூட அடைபீர்கள்.

பொறுப்பு துறப்பு: இதில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் பொதுவானவை ஆகும். பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது.

Surya Peyarchi Surya Peyarchi 2026 Surya Peyarchi february Aquarius

