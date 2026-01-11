English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Spiritual
  • 4 நாளில் சூரிய பெயர்ச்சி! 4 ராசிகளுக்கு தொட்டதெல்லாம் வெற்றி... நகை, வாகனம் வாங்கும் யோகம்

4 நாளில் சூரிய பெயர்ச்சி! 4 ராசிகளுக்கு தொட்டதெல்லாம் வெற்றி... நகை, வாகனம் வாங்கும் யோகம்

surya Peyarchi 2026: ஜோதிடத்தின்படி, ஜனவரி 14, 2026 அன்று சூரியன் தனுசு ராசியில் இருந்து மகர ராசிக்குள் நுழைகிறார். இதனால், குறிப்பிட்ட சில ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டத்தை கொடுக்கிறது.   

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Jan 11, 2026, 06:38 PM IST
  • பொங்கலன்று சூரிய பெயர்ச்சி
  • 4 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம் மேல் அதிர்ஷ்டம்
  • பணப் பிரச்னை தீரும்

Trending Photos

Samsung Galaxy F07: பிளிப்கார்ட்டில் பொங்கல் பம்பர் தள்ளுபடி.. ரூ.1,499க்கு Samsung Galaxy F07 மொபைல்
camera icon6
Galaxy F07
Samsung Galaxy F07: பிளிப்கார்ட்டில் பொங்கல் பம்பர் தள்ளுபடி.. ரூ.1,499க்கு Samsung Galaxy F07 மொபைல்
மெல்லிய இடையை பெற டாப் 5 உடற்பயிற்சிகள்! 15 நாளில் செம மாற்றம்.. ட்ரை பண்ணுங்க
camera icon7
Side Fat
மெல்லிய இடையை பெற டாப் 5 உடற்பயிற்சிகள்! 15 நாளில் செம மாற்றம்.. ட்ரை பண்ணுங்க
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை திங்கட்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
camera icon6
Shutdown
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை திங்கட்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
அரசு ஊழியர்களுக்கு குட் நியூஸ்! ஓய்வூதிய திட்டம் குறித்து தமிழக அரசு முக்கிய அறிவிப்பு
camera icon7
Pension Scheme
அரசு ஊழியர்களுக்கு குட் நியூஸ்! ஓய்வூதிய திட்டம் குறித்து தமிழக அரசு முக்கிய அறிவிப்பு
4 நாளில் சூரிய பெயர்ச்சி! 4 ராசிகளுக்கு தொட்டதெல்லாம் வெற்றி... நகை, வாகனம் வாங்கும் யோகம்

Surya Peyarchi 2026: ஜோதிடத்தின்படி, குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் ஒவ்வொரு கிரகங்களும் தங்கள் ராசியை மாற்றுகின்றன. இதனால், 12 ராசிகளுக்கும் ஒருவிதமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். அந்த வகையில், ஜனவரி 14ஆம் தேதி சூரிய பெயர்ச்சி நடக்கிறது. அதாவது, ஜனவரி 14ஆம் தேதி பொங்கலன்று சூரிய பகவான் தனுசு ராசியில் இருந்து மகர ராசிக்குள் நுழைகிறார். 

Add Zee News as a Preferred Source

ஜனவரி 14ஆம் தேதி பிற்பகல் 2.50 மணி முதல் பிற்பகல் 3.07 மணி வரை சூரியன் மகர ராசிக்குள் நுழைவார் என ஜோதிடத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. சூரிய பெயர்ச்சியால் குறிப்பிட்ட சில ராசிகளுக்கு நேர்மறையான தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது.  அதாவது, கும்பம், மீனம், மேஷம், ரிஷபம், மிதுனம் ஆகிய ராசிகளுக்கு நேர்மறையான ஆற்றலை தரும் என ஜோதிடத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. இது குறித்து விரிவாக இங்கு பார்ப்போம். 

ரிஷபம்

சூரியன் ஒன்பதாவது வீட்டில் ரிஷப ராசியில் பெயர்ச்சி அடைகிறார். அனைத்து காரியங்களும் வெற்றி அடைவீர்கள். நீங்கள் நினைத்த காரியம் கைகூடும். ஆன்மீகத்தில் ஆர்வம் அதிகரிக்கும். குடும்பத்தில் சுப நிகழ்ச்சிகள் நடக்க வாய்ப்புள்ளது. பொங்கல் அன்று ரிஷப ராசிக்காரர்கள் நகை வாங்குவதற்கு அதிக வாய்ப்புள்ளது. அதற்கான சாதகமான நேரம் உங்களுக்கு இருக்கிறது. உங்களுக்கான சேமிப்பு தொகை உயரக் கூடும். வருமானத்தில் எதிர்பாராத உயர்வை பெறுவீர்கள். கணவன் மனைவி இடையே இருந்து வந்த கருத்து மோதல்கள் முடிவுக்கு வரும். காதல் திருமணம் நடக்கும்.

சிம்மம்

சிம்ம ராசியை ஆளும் சூரியன், ஆறாவது வீட்டில் பெயர்ச்சி அடைகிறார்.  இது உங்களுக்கு அனைத்து விஷயத்திலும் சாதகமாக இருக்கும். உங்களது பழைய கடன்களை அடைப்பீர்கள். சொத்து தொடர்பான நீதிமன்றத்தில் வழக்கு நிலுவையில் இருந்தால் அது சம்பந்தமான உத்தரவுகள் உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும். உங்கள் உடல்நலத்தில் முன்னேற்றம் ஏற்படும். போட்டித் தேர்வுகளில் வெற்றி பெற அதிக வாய்ப்புள்ளது. மாணவர்கள் படிப்பில் ஆர்வம் அதிகம் காட்டுவார்கள். வேலை நிமித்தமான வெளிநாடுகளுக்கு செல்ல வாய்ப்புள்ளது. புதிய தொழில் தொடங்குவதற்கும் வாய்ப்புள்ளது. 

விருச்சிகம்

சூரியன் விருச்சிக ராசியின் மூன்றாவது வீட்டில் பெயர்ச்சி அடைகிறார்.  இந்த ராசியில் பிறந்தவர்கள் தைரியத்திலும் தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். உடன்பிறந்தவர்களிடமிருந்து உங்களுக்கு ஆதரவு கிடைக்கும். சினிமா, ஊடகத்துறையில் இருப்பவர்களுக்கு பொற்காலமாக இருக்கும். தொழிலில் எதிர்பாராத பலன்களை பெறுவீர்கள். கூட்டுத் தொழில் மூலம் அதிக லாபத்தை பெறுவீர்கள். உறவினர்கள் வீட்டிற்கு வர வாய்ப்புள்ளது. நகை, வீடு, வாகனம் வாங்கும் யோகம் உங்களுக்கு இருக்கிறது. உறவினர்களிடம் இருந்து வந்த சிறுசிறு பிரச்னைகள் முடிவுக்கு வரும். தந்தையும் அன்யோன்யம் அதிகரிக்கும். 

மகரம் 

சூரியன் 11வது வீட்டில் பெயர்ச்சி அடைகிறார். சூரிய பெயர்ச்சியால் நிதி நிலைமை உயரும். வருமானம் உயரக் கூடும். பழைய கடன் அடைய வாய்ப்புள்ளது. தொழில் ரீதியாக  இருந்து வந்த போட்டிகள் குறையம. தொழிலில் நல்ல முன்னேற்றம் ஏற்படும். மாணவர்கள் படிப்பில் சிறந்து விளங்குவார்கள். வெளிநாடுகளில் உயர்கல்வி படிப்பதற்கான அதிக வாய்ப்புகள் உள்ளன. மேலும், கணவர் மனைவி இடையே இருந்து வந்த கருத்து மோதல் முடிவுக்கு வரும்.

(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

 

மேலும் படிக்க: பொங்கல் மறுநாள் சிறப்பு பெயர்ச்சி: 4 ராசிகளுக்கு எதிர்பாராத பணவரவு, மெகா ராஜயோகம் ஆரம்பம்

 

மேலும் படிக்க: குரு நட்சத்திர பெயர்ச்சி: 4 ராசிகளுக்கு பணமழை, அதிர்ஷ்டம் கதவைத் தட்டும்

 

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Surya Peyarchi 2026Surya PeyarchiLucky zodiac signs2026 Lucky Zodiac Signs2026 puthandu rasipalan

Trending News