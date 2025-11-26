English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Spiritual
  • ஒரே ராசியில் கிரகங்கள் கூட்டணி... இந்த 6 ராசிக்காரர்களுக்கு அடிக்கும் ஜாக்பார்ட்!

ஒரே ராசியில் கிரகங்கள் கூட்டணி... இந்த 6 ராசிக்காரர்களுக்கு அடிக்கும் ஜாக்பார்ட்!

விருச்சிக ராசியில் நிகழும் கிரக சேர்க்கை மற்றும் அதனால் 6 ராசிகளுக்கு நன்மைகள் கிடைக்க உள்ளது. என்ன என்ன பலன்கள் கிடைக்கும் என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

Written by - RK Spark | Last Updated : Nov 26, 2025, 02:33 PM IST
ஜோதிட ரீதியாக மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு கிரக மாற்றம் தற்போது நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது. விருச்சிக ராசியில் மூன்று முக்கிய கிரகங்கள் ஒன்று சேர்வதால் உருவாகும் இந்த அபூர்வ சேர்க்கை, குறிப்பிட்ட 6 ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் மிக பெரிய மாற்றங்களையும், செல்வ செழிப்பையும் கொண்டு வரவுள்ளது. அந்த அதிர்ஷ்ட ராசிகள் எவை, அவர்களுக்கு என்னென்ன பலன்கள் கிடைக்கும் என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள். வேத ஜோதிடத்தின்படி, கிரகங்களின் ஒவ்வொரு அசைவும் மனித வாழ்க்கையில் நேரடித் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். அந்த வகையில், நவம்பர் 27 முதல் டிசம்பர் 15 வரையிலான காலகட்டம் மிகவும் முக்கியமானது. விருச்சிக ராசியில் சூரியன், சுக்கிரன் மற்றும் செவ்வாய் ஆகிய கிரகங்கள் ஒரே வீட்டில் சஞ்சரிக்கின்றன. இந்த மும்மூர்த்திகளின் கூட்டணி, சில ராசிக்காரர்களுக்கு ராஜயோகத்தை தரப்போகிறது.

மேலும் படிக்க | எவ்வளவு அடி வாங்கினாலும் மீண்டும் எழுந்து நிற்கும் 4 ராசிகள் இவைதான்!

ரிஷபம் (Taurus)

ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு ஏழாம் வீட்டில் இந்த கிரக சேர்க்கை நிகழ்கிறது. இது கூட்டுத்தொழில் மற்றும் திருமண வாழ்க்கைக்கு மிக சிறந்தது. குறைந்த முயற்சியிலேயே பெரிய வெற்றிகளை குவிப்பீர்கள். குறிப்பாக, வெளிநாடு செல்ல முயற்சிப்பவர்களுக்கு விசா கிடைக்கும் யோகம் உள்ளது. உறவினர்கள் மூலம் நல்ல வரன் அமைந்து திருமணம் கைகூடும். வருமானத்தை உயர்த்துவதற்கான வழிகள் தாமாகவே பிறக்கும்.

கடகம் (Cancer)

உங்கள் ராசிக்கு ஐந்தாம் வீட்டில் இந்த கிரகங்கள் இணைவது பூர்வ புண்ணிய ஸ்தானத்தை வலுப்படுத்துகிறது. வேலையில் இருப்பவர்களுக்கு பதவி உயர்வும், புதிய பொறுப்புகளும் தேடி வரும். பங்குச்சந்தை, டிரேடிங் போன்றவற்றில் ஈடுபடுபவர்களுக்கு எதிர்பாராத தனலாபம் காத்திருக்கிறது. உங்களின் தனித்திறமைகளை வெளிப்படுத்தி, பணியிடத்தில் பாராட்டுகளைப் பெறுவீர்கள்.

கன்னி (Virgo)

கன்னி ராசிக்கு மூன்றாம் வீட்டில் இந்த கிரகங்கள் அமைவதால், அடுத்த 20 நாட்களுக்கு ஓய்வில்லாத உழைப்பு இருக்கும். ஆனால், அந்த உழைப்புக்கான பலன் பன்மடங்காக கிடைக்கும். நீண்ட நாட்களாக இருந்த கடன் மற்றும் நிதி சிக்கல்கள் தீரும். நீங்கள் விரும்பிய வேலை கிடைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் பிரகாசமாக உள்ளன. தகவல் தொடர்புத் துறையில் இருப்பவர்கள் ஜொலிப்பார்கள்.

துலாம் (Libra)

உங்கள் ராசிக்கு இரண்டாம் இடமான தன ஸ்தானத்தில் மூன்று கிரகங்களும் சங்கமிக்கின்றன. இதனால் பணவரவு மளமளவென உயரும். பேச்சில் இனிமையும், வசீகரமும் கூடும். இது வியாபாரிகளுக்கு வாடிக்கையாளர்களைக் கவர உதவும். அதே சமயம், பண விஷயத்தில் யாருக்கும் அவசரப்பட்டு வாக்குறுதி கொடுக்க வேண்டாம். தான தர்மங்கள் செய்வதன் மூலம் செல்வ வளம் மேலும் பெருகும்.

மகரம் (Capricorn)

மகர ராசிக்கு லாப ஸ்தானமான 11-ம் வீட்டில் இந்த கிரக சேர்க்கை நிகழ்வது ஒரு வரப்பிரசாதம். வேலை தேடுபவர்களுக்கு போட்டி தேர்வுகளில் வெற்றி கிடைக்கும். அரசு வேலை அல்லது நல்ல தனியார் நிறுவனத்தில் வேலை வாய்ப்பு அமையும். தொழிலில் லாபம் கொழிக்கும். ஆரோக்கியத்தில் மட்டும் சிறு கவனம் செலுத்தினால் போதும், மற்றபடி இது பொற்காலம் தான்.

கும்பம் (Aquarius)

உங்கள் ராசிக்கு பத்தாம் வீடான தொழில் ஸ்தானத்தில் இந்த கிரகங்கள் இணைகின்றன. இதனால் உங்களின் கரியர் கிராஃப் உச்சத்தை எட்டும். வேலையில் உயர் பதவிகள், ஊதிய உயர்வு நிச்சயம். வெளிநாட்டில் வேலை செய்ய விரும்புபவர்களுக்குச் சாதகமான சூழல் உருவாகும். தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தில் இதுவரை இருந்த மந்த நிலை மாறி, புதிய உச்சத்தைத் தொடுவீர்கள். இந்த காலகட்டத்தை சரியாகப் பயன்படுத்திக்கொண்டு, கடின உழைப்பையும் நம்பிக்கையையும் முதலீடு செய்தால், இந்த 6 ராசிக்காரர்களும் வாழ்க்கையில் அடுத்த நிலைக்கு செல்வது உறுதி.

மேலும் படிக்க | செவ்வாய் பெயர்ச்சி: 5 ராசிகளுக்கு பொற்காலம், 2026 புத்தாண்டின் ஆரம்பமே அமர்க்களமாய் இருக்கும்

