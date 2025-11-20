சனி-குரு சேர்க்கையால் சிக்கலை சந்திக்கும் இந்த 3 ராசிகள்! தொடர் பிரச்சனை தான்!

வேத ஜோதிடத்தின்படி, கர்மா கிரகம் என்று அழைக்கப்படும் சனியும், தேவகுருவான வியாழனும் தற்போது மீன ராசியில் இணைந்துள்ளனர். மெதுவாக நகரக்கூடிய கிரகமான சனி, வரும் 2026ம் ஆண்டு வரை மீன ராசியிலேயே சஞ்சரிக்க உள்ளார். இந்த காலகட்டத்தில், குருவும் இதே ராசியில் இருப்பதால், இந்த இரண்டு சக்திவாய்ந்த கிரகங்களின் கூட்டணி, சில ராசிக்காரர்களுக்குத் தொடர்ச்சியான சவால்களையும், சோதனைகளையும் அளிக்கக்கூடும் என்று ஜோதிட வல்லுநர்கள் கணித்துள்ளனர். இந்த எதிர்மறை தாக்கங்களை அனுபவிக்க போகும் ராசிகள் எவை என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
கிரகங்களின் கூட்டணி என்ன செய்யும்?
வேத ஜோதிடத்தில், சனி பகவான் ஒருவரின் கர்ம வினைகளுக்கு ஏற்ப பலன்களை வழங்குபவராக கருதப்படுகிறார். குரு பகவான், ஞானம், வளர்ச்சி மற்றும் பாக்யம் ஆகியவற்றை அருள்பவர். இந்த இரு கிரகங்களும் ஒரே ராசியில் இணைவது ஒரு அபூர்வ நிகழ்வாகும். இந்த சேர்க்கை, ஒருவரின் வாழ்வில் திடீர் மாற்றங்களையும், கடந்தகால வினைகளுக்கு ஏற்ப படிப்பினைகளையும் வழங்கும் வல்லமை கொண்டது. அந்த வகையில், தற்போது மீன ராசியில் உருவாகியுள்ள இந்த சேர்க்கை, சில ராசியினருக்கு ஒரு சோதனைக் காலமாக அமையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
மேஷம்
மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு தற்போது ஏழரை சனியின் ஆரம்ப கட்டம் தொடங்கியுள்ளது. இதன் தாக்கம், வரும் 2026-ம் ஆண்டு வரையிலும் நீடிக்கும். இந்த காலகட்டத்தில், உங்கள் தொழில் மற்றும் வேலையில் ஒரு நிலையற்ற தன்மையை உணரக்கூடும். நிதி நிலையில் ஏற்ற இறக்கங்கள் காணப்படும், குடும்பத்தில் சிறு சிறு சண்டை, சச்சரவுகள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. முக்கிய முடிவுகளை எடுக்கும்போது மனதில் தேவையற்ற குழப்பங்கள் உண்டாகலாம். எனவே, இந்தக் காலகட்டத்தை மிகவும் நிதானத்துடனும், பொறுமையுடனும் கடப்பது அவசியம். எந்தவொரு செயலிலும் இறங்கும் முன், ஒருமுறைக்கு இருமுறை சிந்தித்து செயல்படுவது, தேவையற்ற சிக்கல்களில் இருந்து உங்களைக் காக்கும்.
கும்பம்
கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு தற்போது ஏழரை சனியின் இறுதி கட்டம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. இதனால், கடந்த காலங்களில் நீங்கள் அனுபவித்த துயரங்களின் தீவிரம் படிப்படியாக குறையத் தொடங்கும். நீண்ட நாட்களாக தீர்க்க முடியாமல் இருந்த பழைய பிரச்சினைகளை தீர்ப்பதற்கான வாய்ப்புகள் உருவாகும். நீங்கள் பட்ட கஷ்டங்களுக்கு பலன் கிடைக்க தொடங்கும் நேரமிது. இந்த ராசியில் ஏழரை சனியின் தாக்கம் ஒப்பீட்டளவில் குறைவாகவே இருந்தாலும், உங்கள் கடமைகளில் இருந்து தவறாமல், நேர்மையுடனும், பொறுமையுடனும் இருப்பது மிகவும் முக்கியம். இது, வரவிருக்கும் நல்ல மாற்றங்களை முழுமையாகப் பயன்படுத்திக் கொள்ள உதவும்.
மீனம்
ஏழரை சனியின் மைய பகுதியில் தற்போது பயணித்து கொண்டிருக்கும் மீன ராசியினர், வரும் 2026-ம் ஆண்டு வரை மிகவும் எச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டும் என ஜோதிடர்கள் அறிவுறுத்துகின்றனர். இந்த காலகட்டத்தில், அவர்கள் வாழ்வில் எதிர்பாராத திடீர் பிரச்சினைகள் தலைதூக்கலாம். குறிப்பாக, உடல்நலத்தில் அதிக அக்கறை காட்டுவது அவசியம். மேலும், தொழில் மற்றும் பணிபுரியும் இடத்தில் அதிகப்படியான அழுத்தம் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. இது, தேவையற்ற மன உளைச்சலுக்கு வழிவகுக்கும் என்பதால், வேலைச் சுமையைச் சமநிலையுடன் கையாள்வதும், மன அமைதிக்கு தியானம் போன்ற பயிற்சிகளை மேற்கொள்வதும் நன்மை பயக்கும். இந்தச் சோதனையான காலகட்டத்தைக் கடக்க, பொறுமையும், நிதானமும் மீன ராசியினருக்குப் பேருதவியாக இருக்கும்.
(பொறுப்புத் துறப்பு: இந்தக் கட்டுரையில் உள்ள தகவல்கள் பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், உபதேசங்கள், நம்பிக்கைகள், ஆன்மீக நூல்கள் ஆகியவற்றிலிருந்து சேகரிக்கப்பட்டு உங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. எங்கள் நோக்கம் தகவலை வழங்குவது மட்டுமே. ZEE NEWS இதற்கு பொறுப்பேற்காது.)
