பிப்ரவரியில் 3 புதன் பெயர்ச்சி.. இந்த 3 ராசிக்காரர்களுக்கு பொற்காலம்! சொத்து, புகழ் அதிகரிக்கும்

Budhan Peyarchi 2026: ஜோதிடத்தில் புதன் கிரகம் மிகவும் முக்கியமானதாகும். அதனால் இதன் ஒவ்வொரு அசைவுகளும் மனிதர்களின் வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய மாற்றங்களை நிகழ்த்தும். இந்த நிலையில், தற்போது தொடங்கி உள்ள இந்த பிப்ரவரி மாதத்தில் புதன் மூன்று முறை பெயர்ச்சி ஆக உள்ளார்.
ஏற்கனவே பிப்ரவரி 03ஆம் தேதி கும்ப ராசிக்குள் புதன் நுழைத்துள்ளார். இந்த சூழலில், நாளை பிப்ரவரி 07 சனிக்கிழமை சதய நட்சத்திரத்திற்குள் நுழைகிறார். இதனைத் தொடர்ந்து அடுத்த வாரம் பிப்ரவரி 15ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று பூரட்டாதி நட்சத்திரத்திற்குள் நுழைய உள்ளார். இப்படி ஒரே மாதத்தில் மூன்று முறை பெயர்ச்சி ஆகிறார் புதன். இது மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையிலும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். இருப்பினும், சில குறிப்பிட்ட ராசிக்காரர்கள் மட்டும் அதிக நன்மைகளை பெற இருக்கின்றனர். அவர்கள் யார் யார் என்று தெரிந்துக்கொள்வோம்.
ரிஷபம் (Taurus)
புதனின் இந்த மூன்று மாற்றங்கள் ரிஷப ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்த இருக்கிறது. அவர்கள் எதிர்பாராத நன்மைகளை பெற இருக்கிறார்கள். நீண்ட காலமாக கிடப்பில் இருந்த பணிகள் இந்த காலகட்டத்தில் நல்ல படியாக முடிவடையும். கடின உழைப்புக்கு நல்ல பலன் கிடைக்கும். இதுவரை நஷ்டத்தில் சென்றுக்கொண்டிருக்கும் தொழில் லாபமடையும். புதிய வாய்ப்புகள் வரும். அதனை உங்களுக்கு சாதகமாக பயன்படுத்திக்கொள்ளவும். கையில் எடுக்கும் காரியங்கள் வெற்றியில் முடியும். வேலை மாற நினைப்பவர்களுக்கு நினைத்த நல்ல வேலை கிடைக்கும். அதே சமயம் புதிதாக வேலை தேடுபவர்களுக்கும் நல்ல வாய்ப்புகள் வரும்.
தனுசு (Sagittarius)
பிப்ரவரி மாதத்தில் நடக்கும் புதன் பெயர்ச்சிகள், தனுசு ராசிககரர்களுக்கு மகத்தான நன்மைகளை அளிக்க இருக்கிறது. அனைத்து துறைகளிலும் வெற்றி பெற முடியும். வேலை இடத்தில் உங்களுக்கான மரியாதை கிடைக்கும். புதிய பொறுப்புகள் வரலாம். அதனை வெற்றிகரமாக கையாளும் பட்சத்தில் சம்பள உயர்வு அல்லது பதவி உயர்வு கிடைக்கலாம். சொத்து பிரச்சனை இருந்தால் இந்த காலகட்டத்தில் சரியாகும். ஆரோக்கியம் சிறப்பாக இருக்கும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும். நிதி நிலைமை சீரையும். மனநிம்மதி பெறுவீர்கள்.
மகரம் (Capricorn)
புதனின் இந்த மூன்று மாற்றங்கள் மகர ராசிக்காரர்களுக்கு சாதகமாக உள்ளது. அவர்கள் இந்த காலகட்டத்தில் சொத்துக்களை ஈட்ட இருக்கின்றனர். பண வரவு அதிகமாக இருக்கும். பரம்பரை சொத்து பிரச்சனை முடிவுக்கு வரும். மனை அல்லது வாகனம் வாங்க நினைப்பவர்களுக்கு அது கைக்கூடும். சமூகத்தில் மதிப்பும் மரியாதையும் அதிகரிக்கும். தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். கடன் பிரச்சனை இருந்தால் தீரும். உங்களின் திட்டங்கள் அனைத்தும் வெற்றியடையும். மேலும், இந்த காலகட்டத்தில் பணத்தை அதிகம் சேமிக்க முடியும்.
பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.
மேலும் படிக்க: பிப்ரவரி 06 வெள்ளிக்கிழமை ராசிபலன்: இவர்களுக்கெல்லாம் லாபமான நாள்!
மேலும் படிக்க: ராகு-சூரியன்-சுக்கிரன் சேர்க்கை! இந்த 3 ராசிக்காரர்களுக்கு பணமழை.. நகைகளை வாங்கி குவிக்கலாம்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ