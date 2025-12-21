டபுள் ராஜயோகம்! 2026 தொடகத்திலேயே கலக்கப்போகும் 5 ராசிகள்.. பணம், புகழ் கொட்டும்

இன்னும் சில நாட்களில் நாம் 2026ஆம் ஆண்டில் காலடி எடுத்து வைக்க இருக்கிறோம். வரும் புது ஆண்டு ஜோதிடத்தில் பல மாற்றங்களை ஏற்படுத்த இருக்கிறது. ஆண்டின் தொடக்கத்திலேயே ஒரு சக்தி வாய்ந்த யோகத்தை உருவாக்க இருக்கிறது. அதாவது சுக்கிரன் மற்றும் புதனால் லட்சுமி நாராயண யோகம் உருவாக இருக்கிறது. இது பல மாற்றங்களை ஏற்படுத்த உள்ளது.
2026 பிப்ரவரி மாதம் 4ஆம் தேதி கும்ப ராசிக்குள் புதன் நுழைக்கிறார். அதன்பின் 6ஆம் தேதி அதே ராசியில் சுக்கிரன் நுழைகிறார். ஏற்கனவே கும்ப ராசியில் ராகு இருக்கிறார். இந்த நிலையில், மூன்று கிரகங்களும் இணைவதன் மூலம் திரிகிரஹி யோகமும் உருவாகிறது, அதோடு லட்சுமி நாராயண ராஜ யோகம் உருவாகிறது. இந்த இரண்டு சக்திவாய்ந்த யோகங்களும் குறிப்பிட்ட 5 ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்த இருக்கிறது. அந்த ராசிக்காரர்கள் யார் யார்? எந்த மாதிரியான பலன்களை பெற இருக்கிறார்கள் என்பது குறித்து இங்கு பார்க்கலாம்.
ரிஷபம் (Taurus)
திரிகிரஹி மற்றும் லட்சுமி நாராயண யோகத்தால் 2026ல் ரிஷப ராசிக்காரர்கள் பல நன்மைகளை பெற இருக்கின்றனர். தொழில் செய்பவர்களுக்கு லாபம் அதிகம் இருக்கும். நிறுவனத்தில் வேலை பார்ப்பவர்களுக்கு கூடுதல் வருமாணத்திற்கான வழிகள் பிறக்கும். இதுவரை இருக்கும் பிரச்சனைகள் நீங்கி மகிழ்ச்சி காண்பீர்கள். வெளிநாடு அல்லது வெளி மாநிலத்திற்கு பயணிக்கு வாய்ப்புகள் உண்டாகும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி இருக்கும்.
மிதுனம் (Gemini)
இந்த இரட்டை ராஜ யோகத்தால் மிதுன ராசிக்காரர்கள் பல நன்மைகளை பெற இருக்கின்றனர். வாழ்க்கையில் வளர்ச்சி காண்பீர்கள். நிதி நிலைமை மேம்படும். நீண்ட கால எதிர்பார்ப்புகள் நிறைவேறும். கிடப்பில் இருந்த பணி நிறைவடையும். உங்களின் கடின உழைப்பிற்கு ஏற்ற பலன் கிடைக்கும். பதவி உயர்வு கிடைக்கும். குடும்பத்தில் இருந்த பிரச்சனைகள் தீர்ந்து மகிழ்ச்சி பிறக்கும். நீங்கள் கையில் எடுக்கும் பணி அனைத்தும் வெற்றி அடையும்.
கடகம் (Cancer)
திரிகிரக யோகம் மற்றும் லட்சுமி நாராயண யோகம் கடக ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டத்தை தர இருக்கிறது. இந்த சக்தி வாய்ந்த யோகங்கள் தொழில் வளர்ச்சி, பதவி உயர்வுகள் ஆகியவற்றை தரும். சமூகத்தில் உங்களின் மதிப்பு அதிகரிக்கும். வணிகம் செய்பவர்களுக்கு ஈரட்டிப்பு லாபம் இருக்கும். மேலும், வாழ்க்கையில் பல வெற்றிகளை தேடி தரும். மொத்தத்தில் இந்த காலகட்டம் கடக ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் சாதகமானதாக இருக்கும்.
துலாம் (Libra)
திரிகிரக யோகம் மற்றும் லட்சுமி நாராயண யோகம் துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு ஒரு பொற்காலத்தை தர இருக்கிறது. இது புதிய தொழில் தொடங்க முதலீடு செய்ய நல்ல நேரமாக இருக்கும். கூடுதல் வருமானத்திற்கு வழிகள் கிடைக்கும். நிலுவையில் இருக்கும் உங்கள் பணம் கைக்கு வரும். நிதி நிலைமை மேம்படும். சேமிப்பு அதிகரிக்கும். துலாம் ராசிக்காரர்கள் நினைத்தபடி அனைத்து காரியங்களிலும் வெற்றி கிடைக்கும். வேலை பார்க்க்கும் இடத்தில் பாராட்டுகள் கிடைக்கும். புதிய வேலை தேடுபவர்களுக்கு இது சிறந்த காலகட்டமாக இருக்கும்.
மகரம் (Capricorn)
இந்த இரட்டை யோகம் மகர ராசிக்காரர்களுக்கு வாழ்க்கையில் பல மகிழ்ச்சியான மாற்றங்களை ஏற்படுத்த இருக்கிறது. வணிகம் செய்ய தொழில் தொடங்க இது ஏற்ற காலகட்டம் ஆகும். பல்வேறு ஒப்பந்தங்களில் இருந்து பெரிய அளவில் பணம் ஈட்ட முடியும். வீடு, நிலம், வாகனம் வாங்கும் யோகம் உள்ளது. துணையுடன் இருக்கும் மனக்கசப்பு நீங்கி மகிழ்ச்சி உண்டாகும். உடல் நலம் ஆரோக்கியமாக இருக்கும். மொத்தத்தில் இந்த திரிகிரக யோகம் மற்றும் லட்சுமி நாராயண யோகம் 5 ராசிக்காரர்களுக்கு சிறந்த காலகட்டத்தை கொடுக்க இருக்கிறது.
பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்தூள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை
