பொங்கலுக்கு பின் உருவாகும் அரிய யோகம்! 4 ராசிகளுக்கு பொற்காலம் ஆரம்பம் - பணவரவு, அதிர்ஷ்டம்

Trigrahi Yoga Lucky Zodiac Signs : 2026ஆம் ஆண்டு தொடங்கியது முதலே, பல கிரகங்களின் பெயர்ச்சி நடந்துள்ளது. இதனால், 12 ராசிகளுக்கு ஒருவிதமான தாக்கத்தை ஏறப்டுத்தி வருகிறது. இந்த நிலையில், பொங்கலுக்கு பிறகு திரிகிரஹி யோகம் உருவாகிறது. அதாவது, சுக்கிரன், செவ்வாய், சனி ஆகிய கிரகங்களின் சேர்க்கையால் இந்த யோகம் உருவாகிறது. ஜனவரி 13ஆம் தேதி சுக்கிரன் மகர ராசிக்குள் நுழைந்தார். தொடர்ந்து, ஜனவரி 14ஆம் தேதி சூரியன் மகர ராசிக்குள் நுழைகிறார். தொடர்ந்து, ஜனவரி 16ஆம் தேதி செவ்வாள் மகர ராசிக்குள் நுழைகிறார். இந்த கிரகங்களும் மகர ராசிகளுக்குள் நுழைவதால், அரிய திரிகிரஹி யோகம் உருவாகிறது. இந்த யோகம் 200 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு உருவாகுவதாக ஜோதிடத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. இந்த திரிகிரிஹி யோகம் நான்கு ராசிகளுக்கு முன்னேற்றத்தை கொண்டு வருகிறது. பொங்கலுக்கு பிறகு இந்த ராசிகளுக்கு பொற்காலம் தொடங்கும்.
ரிஷபம் (Taurus)
இந்த திரிகிரஹி யோகத்தால் ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு சாதகமான மாற்றங்களை கொண்டு வருகிறது. சூரியனின் நேரடி பார்வை தொழில் வாழ்க்கையில் பெரிய மாற்றத்தை கொண்டு வர உள்ளது. தொழிலில் சிறந்து விளங்குவீர்கள். பெரிய ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாக வாய்ப்புள்ளது. தொழில் வாழ்க்கையில் காணப்படும் நிதி பிரச்னைகள் தீரும். பழைய கடன்களை அடைப்பீர்கள். ஏற்கனவே செய்து வரும் பணிகளில் வருமானம் அதிகரிக்கும். திருமண வாழ்க்கையில் காணப்பட்ட பிரச்னைகளுக்கு தீர்வு கிடைக்கும். பொங்கலுக்கு பிறகு, உங்களுக்கு சாதகமாக அனைத்தும் நடக்கும். குடும்பத்தில் இருந்து வந்த பிரச்னைகளும் தீரும். குடும்பத்தில் செல்வம், அதிர்ஷ்டம் உண்டாகும்.
விருச்சிகம் (Scorpio)
திரிகிரஹி யோகம் விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு தன்னம்பிக்கையையும் தைரியத்தையும் கொண்டு வரும். நினைத்த காரியங்களை திட்டமிட்டப்படி முடிப்பீர்கள். புதிய வருமானம் ஆதாயங்கள் கிடைக்கும். தொழில் வாழ்க்கையில் தடையாக இருந்த விஷயங்கள் விலகும். கூட்டுத் தொழில் மூலம் எதிர்பாராத லாபத்தை பெறுவீர்கள். பணியிடத்தில் உயர் அதிகாரிகளின் பாராட்டு அனைத்தும் கிடைக்கும். சக ஊழியர்களின் ஆதரவுடன் தங்களுக்கு விருப்பமான பணிகளை மேற்கொள்வீர்கள். வெளிநாடுகளுக்கு செல்ல அதிக வாய்ப்புள்ளது. போட்டித் தேர்வுகளில் வெற்றி பெறுவீர்கள். திருமண தடைகள் நீங்கி, பொங்கலுக்கு திருண வரன் அமையும்.
தனுசு (Sagittarius)
தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு திரிகிரஹி யோகம் நல்ல பலன்களை தரும். இந்த ராசிக்கு இரண்டாம் இடத்தில் இந்த சுப யோகம் உருவாகும். இந்த சுப நேரத்தில் எதிர்பாராத நிதி ஆதாயங்களைப் பெறுவீர்கள். தொழில் ரீதியாக முன்னேற்றம் அடைவீர்கள். மாணவர்களுக்கு நல்ல வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். உங்கள் நிதி நிலைமை மேம்படும். தொழிலதிபர்களுக்கு நல்ல லாபம் கிடைக்கும் வாய்ப்புகள் உள்ளன. உங்கள் குடும்ப வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியாக இருக்கும்.
மகரம் (Capricorn)
மகர ராசிக்காரர்கள் திரிகிரஹி யோகத்தால் சிறந்த பலன்களைப் பெறுவார்கள். திருமணமாகாதவர்களுக்கு இந்த காலகட்டத்தில் நல்ல திருமண உறவுகள் இருக்கும். தொழில் ரீதியாக முன்னேற்றம் கிடைக்கும். வேலையில்லாதவர்களுக்கு புதிய வேலை கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. புதிதாக திருமணமானவர்களுக்கு குழந்தைகள் பற்றிய நல்ல செய்திகளை கேட்பீர்கள்.
