/குரு பகவானின் செல்லப் பிள்ளைகள் இந்த 4 ராசிக்காரர்கள்: வாழ்நாள் முழுதும் கோடீஸ்வர யோகம்!

Favourite Zodiac Signs of Lord Guru:
Favourite Zodiac Signs of Lord Guru: ஜோதிட சாஸ்திரத்தின் படி, குரு பகவான் அறிவு, மகிழ்ச்சி, குடும்ப வாழ்க்கை, செல்வம், குழந்தைகள், கல்வி, அதிர்ஷ்டம் ஆகியவற்றின் காரணி கிரகமாக கருதப்படுகிறார். ஒருவரது ஜாதகத்தில் குரு சுபமான இடத்திலும், உச்சத்திலும் இருந்தால், அவர் தொழில் முன்னேற்றம் மற்றும் நிதிச் செழிப்பு போன்ற பல நன்மைகளை அனுபவிக்கிறார். வாழ்வில் அவர் பல உச்சங்களை தொடுகிறார். மாறாக, ஜாதகத்தில் குரு பகவான் ஏதேனும் ஒரு அசுப கிரகத்தால் பாதிக்கப்பட்டு, அதாவது வலுவற்ற நிலையில் இருந்தால், அந்த நபர் நிதி இழப்புகள், குடும்பத்தில் சச்சரவுகள் மற்றும் தொழில் வாழ்க்கையில் சிரமங்களைச் சந்திக்க நேரிடும்.
குரு பகவான் சுப கிரகம் ஆவார். 'குரு பார்வை கோடி நன்மை' என்று கூறுவதுண்டு. ஒருவர் மீது குரு பார்வை இருந்துவிட்டால் போதும், அவர் தன் வாழ்வில் அனைத்து வித செல்வங்களையும் அனுபவிக்கிறார். குரு, தனுசு மற்றும் மீனம் ஆகிய ராசிகளுக்கு அதிபதி கிரகமாக உள்ளார்.
குரு பகவான் ஒரு ராசியிலிருந்து மற்றொரு ராசிக்கு மாறுவது குரு பெயர்ச்சி எனப்படுகின்றது. இது மிகப்பெரிய ஜோதிட நிகழ்வாக பார்க்கப்படுகின்றது. ராசி மாற்றம் மட்டுமல்லாமல், குருவின் நட்சத்திர மாற்றம், உதயம், அஸ்தமனம், வக்கிர பெயர்ச்சி என அனைத்திற்குமே ஜோதிட ரீதியாக அதிக முக்கியத்துவம் உள்ளது.
குரு பகவான் எந்த வித பாரபட்சமுமின்றி அனைத்து ராசிக்காரர்கள் மீதும் சமமான அருளை பொழிகிறார். எனினும், ஜோதிட சாஸ்திரப்படி சில ராசிகள் அவருக்கு மிகவும் பிடித்த ராசிகளாக உள்ளன. இவர்கள் வாழ்நாள் முழுதும் குரு பகவானின் சிறப்பு அருளை அனுபவிக்கிறார்கள். இவர்கள் மீது குரு பகவான் தனது தனித்துவமான கருணையைப் பொழிகிறார். இந்த ராசிகளில் பிறந்தவர்கள் செல்வம், வெற்றி மற்றும் மன அமைதியை மிக எளிதாகப் பெறுகிறார்கள். குருவின் அருளால், இவர்கள் தங்கள் தொழில், வியாபாரம் மற்றும் தனிப்பட்ட வாழ்க்கை என வாழ்வின் ஒவ்வொரு துறையிலும் வெற்றியை அடைகிறார்கள். குரு பகவானுக்கு பிடித்த அந்த அதிர்ஷ்ட ராசிகளை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
குரு பகவானுக்கு பிடித்த ராசிகள்
|முக்கிய பலன்கள்
|சிம்மம்
|குருவின் பரிபூரண அருளால் வாழ்வில் வெற்றி
|கடகம்
|குழந்தைகள் மூலமாக மகிழ்ச்சி
|தனுசு
|புதிய முயற்சிகளில் வெற்றி
|மீனம்
|மேன்மையான உடல் ஆரோக்கியம்
சிம்ம ராசியின் அதிபதி சூரியன் ஆவார். சூரியனுக்கும் குருவுக்கும் இடையே இயல்பான இணக்கம் நிலவுகிறது. இதன் விளைவாக, சிம்ம ராசியில் பிறந்தவர்களும் குருவின் பரிபூரண அருளைப் பெறுகிறார்கள். இவர்கள் இயல்பாகவே சிறந்த தலைமைப் பண்புகளைக் கொண்டவர்களாகவும், மிகுந்த தன்னம்பிக்கை, வலுவான நீதி உணர்வு மற்றும் வசீகரமான ஆளுமைத் திறன் ஆகியவற்றைப் பெற்றவர்களாகவும் திகழ்கிறார்கள். குருவின் அருளால், இவர்கள் கல்வி, தொழில் மற்றும் சமூகம் ஆகிய துறைகளில் உயர்ந்த அந்தஸ்தை அடைகிறார்கள். சிம்ம ராசியினர் தங்கள் வாழ்நாள் முழுவதும் நற்பெயர், புகழ் மற்றும் செல்வத்தை ஈட்டுகிறார்கள். இவர்களின் வாழ்க்கை பெரும்பாலும் மற்றவர்களுக்கு ஒரு உத்வேகமாக அமைகிறது.
ஜோதிட சாஸ்திரத்தின்படி, கடக ராசியில் குரு உச்ச நிலையில் (அதன் மிகுந்த வலிமையான நிலையில்) இருப்பதாகக் கருதப்படுகிறது. இந்த காரணத்தினால், கடக ராசியில் பிறந்தவர்களும் குருவின் அருளைப் பெறுகிறார்கள். இவர்களின் வாழ்க்கையில் எத்தகைய கடினமான சூழல்கள் ஏற்பட்டாலும், குரு அவற்றிலிருந்து அவர்களை காக்கிறார். அவர்களுக்கு குரு அருளால் அலுவலகங்களில் எளிதாகப் பதவி உயர்வு கிடைக்கிறது. புதிய பொறுப்புகளை லாவகமாக ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள். மேலும் தங்கள் குடும்பத்திலும் தங்கள் குழந்தைகள் மூலமாகவும் மகிழ்ச்சியை அனுபவிக்கிறார்கள். முதலீட்டு விஷயங்களிலும் அதிர்ஷ்டம் அவர்களுக்குச் சாதகமாக இருப்பதால், அவர்களின் வருமானம் சீராக அதிகரிக்கிறது.
குரு பகவான் தனுசு ராசிக்கு அதிபதியாக இருக்கிறார். ஆகையால், இந்த ராசியில் பிறந்தவர்கள் மீது இவருக்கு அதிக அன்பு உண்டு. தனுசு ராசிக்காரர்கள் கொள்கைகள், நீதி மற்றும் ஞானத்தின் பாதையைப் பின்பற்றுகிறார்கள். அவர்கள் படைப்பாற்றல் மிக்கவர்களாகவும், சுதந்திரமாகச் சிந்திப்பவர்களாகவும் இருக்கிறார்கள். குரு அருளால், அவர்கள் தங்கள் நிதி நிலையை வலுப்படுத்துகிறார்கள், சொத்துக்களைப் பெறுகிறார்கள், மேலும் தங்கள் திருமண வாழ்வில் மகிழ்ச்சியையும் அமைதியையும் அனுபவிக்கிறார்கள். தனுசு ராசிக்காரர்கள் இயல்பிலேயே உற்சாகமானவர்கள் மற்றும் புதிய முயற்சிகளில் வெற்றிபெறத் தொடர்ந்து பாடுபடுகிறார்கள்.
மீனம், குருவின் விருப்பமான ராசியாகக் கருதப்படுகிறது. இந்த ராசியில் பிறந்தவர்கள் இயல்பாகவே உணர்ச்சிவசப்படக்கூடியவர்கள், கலைத்திறன் மிக்கவர்கள் மற்றும் ஆன்மீகவாதிகள். குருவின் ஆசீர்வாதங்கள் அவர்களுக்கு மன அமைதி, ஆன்மீக சமநிலை மற்றும் பொருள் வளத்தை அளிக்கின்றன. இந்த நபர்கள் தங்கள் தொழில் வாழ்க்கையில் எதிர்பாராத வாய்ப்புகளைப் பெறுகிறார்கள், நல்ல ஆரோக்கியத்தைப் பேணுகிறார்கள், மேலும் வாழ்க்கையில் ஆழ்ந்த மனநிறைவைக் காண்கிறார்கள். அவர்கள் தங்கள் ஆன்மீகப் பயணத்திலும் குறிப்பிடத்தக்க முன்னேற்றம் அடைந்து, வாழ்க்கையில் உண்மையான மகிழ்ச்சியை அடைகிறார்கள்.
(பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.