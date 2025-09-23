குரு பகவானுக்கு பிடித்த ராசிகள்: எப்போதும் பணம், புகழ், வெற்றியை கொட்டிக்கொடுப்பார் குரு

Favourite Zodiac Signs of Lord Guru: ஜோதிட சாஸ்திரத்தின் படி, குரு பகவான், அறிவு, கல்வி, மகிழ்ச்சி மற்றும் செழிப்புக்குக் காரணி கிரகமாக கருதப்படுகிறார். ஒருவரது ஜாதகத்தில் குரு வலுவான நிலையில் இருந்தால், அவருக்கு தொழில் முன்னேற்றம், நிதி வளம் போன்ற பல நன்மைகள் கிடைக்கும். மறுபுறம், ஜாதகத்தில் குரு ஏதேனும் ஒரு தீய கிரகத்தால் பாதிக்கப்பட்டால், அவர் நிலை பலவீனமானமாகிறது. அந்த நிலையில், பண இழப்பு, வீட்டுப் பிரச்சனைகள், தொழில் வாழ்க்கையில் சிரமங்கள் போன்றவற்றை எதிர்கொள்ள வேண்டியிருக்கும்.
குரு பெயர்ச்சி 2025
குரு பகவான் மே மாதம் மிதுன ராசியில் பெயர்ச்சி அடைந்தார். குரு பெயர்ச்சி மிக முக்கியமான ஜோதிட நிகழ்வாக பார்க்கப்படுகின்றது. குரு பகவானின் அருளால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள் புத்திசாலித்தனம், பொருளாதாரம் மற்றும் திருமண வாழ்க்கையில் வெற்றி பெறுகிறார்கள். அகையால், குரு மிகவும் மங்களகரமான கிரகமாகக் கருதப்படுகிறார். ஒருவரது ராசியில் குரு வலுவான இடத்தில் இருந்தால், அவர்ளுக்கு எதிர்பாராத பலன்கள் கிடைக்கும். குருகவான் தனுசு மற்றும் மீன ராசிகளின் அதிபதியாக உள்ளார்.
குரு பகவானுக்கு பிடித்த ராசிகள்
குரு பகவான் பாரபட்சம் இல்லாமல் அனைவருக்கும் சமமாக அருள் புரிபவர். எனினும், ஜோதிட ரீதியாக சில ராசிகள் இவருக்கு மிகவும் பிடித்த ராசிகளாக இருக்கின்றன. 12 ராசிகளில் சில ராசிக்காரர்களுக்கு குரு குருவின் சிறப்பு ஆசிகள் உள்ளன. இந்த ராசிக்காரர்கள் செல்வம், வெற்றி மற்றும் மன அமைதியை எளிதில் பெறுகிறார்கள். குருவின் ஆசியுடன், இந்த ராசிக்காரர்கள் தொழில், வணிகம் அல்லது தனிப்பட்ட வாழ்க்கை என வாழ்க்கையின் அனைத்து அம்சங்களிலும் வெற்றி அடைகிறார்கள்.
கடகம் (Cancer)
கடகத்தின் அதிபதி சந்திரன். இந்த ராசியில் குரு அதிக சக்திபெற்றிருக்கிறார். ஆகையால், கடகத்தில் பிறந்தவர்கள் எப்போதும் குருவின் சிறப்பு ஆசிகளைப் பெறுகிறார்கள். இந்த ராசியில் பிறந்தவர்கள் வேலையில் பதவி உயர்வு, புதிய பொறுப்புகளை ஏற்றுக்கொள்வது, குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி மற்றும் குழந்தைகள் மூலம் மகிழ்ச்சி போன்ற நன்மைகளை எளிதாகப் பெறுகிறார்கள். இவர்களுக்கு நிதி நெருக்கடியே ஏற்படுவதில்லை.
சிம்மம் (Leo)
சிம்ம ராசிக்காரர்கள் சூரியனால் ஆளப்படுகிறார்கள். இதனால், அவர்களுக்கு மிகுந்த தைரியமும் தன்னம்பிக்கையும் இருப்பதுண்டு. சூரியனின் செல்வாக்கின் கீழ், அவர்கள் இயல்பாகவே தலைமைத்துவ குணங்களையும் வளர்த்துக் கொள்கிறார்கள். இந்த குணங்களை அதிகரிக்க அவர்களுக்கு குருவின் ஆதரவு எப்போதும் கிடைக்கிறது. இந்த சிறப்பு குணங்கள் காரணமாக, சிம்மத்தில் பிறந்தவர்கள் சமூகத்தில் நல்ல மரியாதையைப் பெறுகிறார்கள். தொழிலதிபர்கள் நல்ல லாபத்தைப் பெறுகிறார்கள். குரு அருளால் இவர்கள் வாழ்க்கையில் அதிக வெற்றிகளை பெறுகிறார்கள்.
தனுசு (Sagittarius)
தனுசு ராசிக்காரர்கள் குருவால் ஆளப்படுவதால், இவர்கள் மீது குருவின் அதிக அருள் இருக்கின்றது. தனுசு ராசிக்காரர்கள் நெறிமுறைகள், மதம் மற்றும் அறிவு சார்ந்த பாதையைப் பின்பற்றுகிறார்கள். இவர்கள் படைப்பாற்றல் மிக்கவர்கள் மற்றும் சுதந்திரமான சிந்தனையாளர்கள். குருவின் அருளால், அவர்கல் தங்கள் நிதி நிலையை வலுப்படுத்துகிறார்கள், பல சொத்துகளை வாங்கிக் குவிக்கிறார்கள். இவர்கள் எப்போதும் திருமண வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சியையும் அமைதியையும் அனுபவிக்கிறார்கள். தனுசு ராசிக்காரர்கள் உற்சாகமானவர்கள், எப்போதும் புதிய முயற்சிகளில் வெற்றி அடைகிறார்கள்.
மீனம் (Pisces)
மீன ராசிக்காரர்கள் படைப்பாற்றல் மிக்கவர்கள், கற்பனைத்திறன் கொண்டவர்கள். அவர்கள் இரக்கம் நிறைந்தவர்கள், பல்வேறு துறைகளில் சிறந்த பங்களிப்பை வழங்குகிறார்கள். இவர்களுக்கு எப்போதும் குரு பகவானின் சிறப்பு ஆசிகள் கிடைக்கின்றன. குருவின் செல்வாக்கின் கீழ், அவர்கள் ஆன்மீகத் துறைகளில் அதிக ஆர்வம் காட்டுகிறார்கள். அவர்கள் தங்கள் வேலைகளிலும் சிறந்து விளங்குகிறார்கள். புதிய வாய்ப்புகளைப் பெறுவதில் விதி அவர்களுக்கு முழுமையாக உதவுகிறது. உடல்நலம் தொடர்பான பிரச்சினைகளை சமாளிப்பதில் அவர்கள் வெற்றி பெறுகிறார்கள். குருவின் அருள் இவர்களது ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்கு முழுமையாக பங்களிக்கிறது. மீன ராசிக்காரர்கள் மன அமைதி மற்றும் நம்பிக்கை நிறைந்தவர்கள்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
