/குபேரருக்கு பிடித்த ராசிகள்: வாழ்நாள் முழுதும் கோடிகளில் புழக்கம், கோடீஸ்வர யோகம்

Favourite Zodiac Signs of Lord Kuber: பொன், பொருள், செல்வம் ஆகியவற்றின் அதிபதியான குபேர பகவானின் சிறப்பு ஆசியைப் பெற்ற ரிஷபம், கடகம், துலாம் மற்றும் தனுசு ஆகிய 4 ராசிகளைப் பற்றிய ஜோதிடத் தகவல்கள் இக்கட்டுரையில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
Favourite Zodiac Signs of Lord Kuber: ஜோதிட சாஸ்திரத்தின் படி, குபேரர் பொன், பொருள், செல்வம் ஆகியவற்றின் அதிபதியாகவும், வீட்டில் உள்ள தங்கம் மற்றும் வெள்ளி போன்ற விலைமதிப்பற்ற பொக்கிஷங்களின் பாதுகாவலராகவும் போற்றப்படுகிறார். அவர் தேவர்களின் கருவூலக் காப்பாளராகப் பணியாற்றுகிறார். அன்னை மகாலட்சுமியை போலவே யக்ஷர்களின் அரசரான குபேரரும் செல்வச் செழிப்பின் கடவுளாக உள்ளார்.
பணம் சேர, செல்வம் கொழிக்க, வசதிகள் அதிகரிக்க குபேரரை வழிபடலாம். இவரது கடைக்கண் பார்வை பட்டால்கூட சாதாரண மனிதனும் செல்வந்தராகிறார். உலகில் பிறந்த அனைவர் மீதும் குபேரர் சமமான அருளை பொழிகிறார். எனினும், ஜோதிட ரீதியாக சில ராசிக்காரர்களை குபேரருக்கு மிகவும் பிடிக்கும். இந்த ராசிகளுக்கு பெரும்பாலும், வாழ்நாள் முழுதும் பணப்பற்றாக்குறையே இருப்பதில்லை. அந்த அதிர்ஷ்ட ராசிகளை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
|ராசி
|பலன்கள்
|ரிஷபம்
|பொருள்சார் வசதிகளை அடைவார்கள்
|கடகம்
|நிதிப் பற்றாக்குறையே ஏற்படாது
|துலாம்
|வெற்றி அடைவதற்கான ஆற்றல்
|தனுசு
|உழைப்பிற்கு ஈடான நற்பலன்கள்
குபேரரின் அதிகமான அருளைப் பெற்ற ராசிகளில் ரிஷப ராசியும் ஒன்றாகும். ரிஷப ராசியின் அதிபதி சுக்கிரன். இவர் செல்வம், பெருமை மற்றும் புகழுக்கு காரணி கிரகமாக உள்ளார். ரிஷப ராசியில் பிறந்தவர்கள் பெரும்பாலும் மன அமைதியுடன் வாழ்க்கையை நடத்துவார்கள். மேலும், இவர்கள் அசையாச் சொத்துக்களைப் பெறும் வாய்ப்புகள் அதிகம் உள்ளன. இந்த ராசியை சுக்கிர கிரகம் ஆட்சி செய்கிறது; இதன் விளைவாக, செல்வத்துடன் சேர்த்து, இவர்கள் மகிழ்ச்சியையும் பொருள்சார் வசதிகளையும் அடைவதற்கான அளவற்ற வாய்ப்புகளைப் பெறுவார்கள்.
குறிப்பாக, இந்த ராசியில் பிறந்தவர்களின் அறிவுத்திறன் வெகுவாகக் கூர்மையாக இருக்கும். மேலும், நிதி சார்ந்த விஷயங்களில் தங்களை ஏமாற்ற முயலும் நபர்களை இவர்களால் எளிதில் அடையாளம் கண்டுகொள்ள முடியும். அத்துடன், தங்கள் சேமிப்பை அதிகரிக்க உதவும் உத்திகளை மேற்கொள்வதில் இவர்கள் மிகுந்த ஆர்வத்துடன் ஈடுபடுவார்கள். ரிஷப ராசியினர் தொடர்ந்து பணம் ஈட்டிக்கொண்டே இருப்பதால், அடிக்கடி பொருட்களை வாங்கும் வாய்ப்பு இவர்களுக்கு அமைகிறது. மேலும், இவர்கள் ஆடம்பரமான வாழ்க்கை முறையை வாழ்வது மட்டுமல்லாமல், ஆரோக்கியமான வாழ்க்கையைத் தக்கவைத்துக்கொள்வதிலும் வெற்றி பெறுவார்கள்.
கடக ராசியில் பிறந்தவர்களும் பகவான் குபேரரின் அருளால் வாழ்வில் மிகப்பெரிய வாய்ப்புகள் எளிதில் கிடைக்கும். இவர்கள் தங்கள் குடும்பத்தின் மீது அன்பு செலுத்துவதோடு மட்டுமல்லாமல், தங்கள் குடும்பத்தினரின் மகிழ்ச்சியை உறுதி செய்வதற்காகத் தொடர்ந்து பாடுபடுவார்கள். மேலும், இந்த ராசியினர் ஒருபோதும் நிதிப் பற்றாக்குறையையோ அல்லது பணத் தேவையையோ சந்திக்க மாட்டார்கள் என்று ஜோதிடர்கள் குறிப்பிடுகின்றனர். குடும்பச் செலவுகளை ஈடுகட்டுவதற்காகவே இவர்கள் பல்வேறு முயற்சிகளை மேற்கொள்வார்கள் என்றும், அந்த முயற்சிகள் இவர்களுக்குச் சமூகத்தில் ஒரு மரியாதைக்குரிய அந்தஸ்தைப் பெற்றுத்தரும் என்றும் கூறப்படுகின்றது. அன்னை மகாலட்சுமி மற்றும் குபேரரின் செல்லப்பிள்ளைகளாக இவர்கள் பார்க்கப்படுகிறார்கள்.
சமூக சேவைகளில் ஈடுபடுவதற்கான வாய்ப்புகளும் இவர்களுக்குக் கைகூடி வரும். இவர்களின் சுயமரியாதையும் எதிர்பாராத அளவிற்கு உயரும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது. இவர்களின் நிதி நிலைமை எப்போதும் நன்றாக இருக்கும். இவர்களது வாழ்வில் என்றும் பணத்துக்கும் அமைதிக்கும் குறை இருக்காது. இதன் விளைவாக, இவர்கள் தங்கள் வாழ்க்கையில் தொடர்ந்து முன்னேறிக்கொண்டே இருக்கிறார்கள்.
துலாம் ராசியில் பிறந்தவர்கள் பகவான் குபேரரின் நிரந்தர அருளைப் பெறுவதற்குப் பாக்கியம் பெற்றவர்கள். குறிப்பாக, இவர்கள் தங்கள் கடின உழைப்பிற்கு ஏற்ற பலன்களைப் பெறுவார்கள். பொதுவாக, இவர்களின் தனிப்பட்ட வாழ்க்கை மிகவும் அற்புதமாக அமையும். மேலும், வருமானம் ஈட்டுவதும் இவர்களுக்கு மிகவும் எளிதான ஒரு விஷயமாக இருக்கும். உறுதியான மனதுடன் இவர்கள் நினைக்கும் எந்தவொரு வெற்றியையும் அடைவதற்கான ஆற்றலை இவர்கள் கொண்டுள்ளனர்.
குபேரரின் அருளால், இவர்களின் வருமான வழிகள் பன்மடங்கு விரிவடையும். மேலும், இவர்கள் ஆடம்பரமான வாழ்க்கை முறையை வாழ்வதற்கு விதிக்கப்பட்டவர்கள். எனவே, தங்கள் கடின உழைப்பின் மூலம் பணம் ஈட்டிக்கொண்டே, இவர்கள் வசதி நிறைந்த வாழ்க்கையை அனுபவிப்பார்கள். வாழ்வில் இவர்களுக்கு குழந்தைகள் மூலம் பல நல்ல செய்திகள் வந்து சேரும்.
தனுசு ராசியில் பிறந்தவர்கள் அசைக்க முடியாத துணிச்சலைப் பெற்றிருப்பார்கள். ஏனெனில், குபேர பகவானின் சிறப்பு அருளைப் பெற்ற ராசிகளில் தனுசு ராசியும் ஒன்றாகும். இவர்கள் இறைவனிடம் ஆழ்ந்த பக்தியைக் கொண்டிருப்பார்கள். மேலும் அளவற்ற தன்னம்பிக்கையும் இவர்கள் பெற்றிருப்பார்கள். இவர்களுக்கு என்றும் பணத்துக்கான தேவையே ஏற்படாது. குபேரரின் அருளால் இவர்களிடம் செல்வம் சேர்ந்துகொண்டே இருக்கும்.
இவர்கள் மேற்கொள்ளும் கடின உழைப்பிற்கு முழுமையாக ஈடான நற்பலன்களைப் பெறுவார்கள். இவர்கள் தங்கள் வாழ்நாளில் ஒருபோதும் எந்தவிதமான நிதி நெருக்கடியையும் சந்திக்க மாட்டார்கள். தங்கள் பணிகளில் மிகுந்த ஈடுபாட்டுடன் உழைப்பவர்கள், தாங்கள் மேற்கொள்ளும் முயற்சிகளில் மிகச் சிறப்பாகச் சாதிப்பார்கள். மேலும், பரம்பரைச் சொத்துக்கள் வாயிலாகவும் இவர்களுக்குச் செல்வச் சேர்க்கை ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. குபேர பகவானின் திருவருளால், இவர்கள் நம்பிக்கையும் மகிழ்ச்சியும் நிறைந்த ஒரு வாழ்வை வாழ்வார்கள். தங்கள் இருப்பின் ஒவ்வொரு கணத்தையும் இவர்கள் முழுமையாகச் சுவைத்துப் மகிழ்வார்கள்.
சுயநலவாதியாக இல்லாமல், தன்னிடம் இருக்கும் செல்வத்தை பிறருடன் பகிர்ந்து தான தர்மம் செய்து உதவும் நபர்களை குபேரருக்கு பிடிக்கும். இவர்களுக்கு அவர் மேலும் மேலும் அதிக செல்வத்தை அளிக்கிறார். வாழ்நாள் முழுதும் பணத்திற்கான பஞ்சமே இல்லாமல் இருக்க, குபேரரின் அருள் பெற, 'ஓம் ஹ்ரீம் க்ளீம் செளம் ஸ்ரீம் கும் குபேராய நரவாகனாயயக்ஷ ராஜாய தன தான்யாதிபதியே லக்ஷ்மி புத்ராய ஸ்ரீம் ஓம் குபேராய நமஹ' என்ற ஸ்லோகத்தை தினமும் பாராயணம் செய்யலாம்.
