/சனி பகவானுக்கு பிடித்த 5 அதிர்ஷ்ட ராசிகள்: ஏழரைச் சனியும் ஒன்றும் செய்யாது!

Favourite Zodiac Signs of Lord Shani: சனி பகவான் பாரபட்சம் பார்க்காமல் அனைத்து ராசிகள் மீது சமமான அன்பையே பொழிகிறார். எனினும், ஜோதிட ரீதியாக சில ராசிக்காரர்கள் சனி பகவானுக்கு மிகவும் பிடித்தவர்களாக இருக்கிறார்கள்.
Favourite Zodiac Signs of Lord Shani: ஜோதிட சாஸ்திரத்தின் படி சனி பகவான் நீதியின் கடவுள் என போற்றப்படுகிறார். மனிதர்கள் செய்யும் செயல்களுக்கு ஏற்ப பலன்களை அளிப்பதால் அவர் நியாயத்தின் தலைவனாக போற்றப்படுகிறார். அனைத்து கிரகங்களிலும் மிகவும் மெதுவாக நகரும் கிரகம் சனி. அனைத்து ராசிகளிலும் அதிக நாட்களுக்கு இருப்பதால், ராசிகளில் அவரது தாக்கமும் அதிகமாக இருக்கும்.
சனியின் மாற்றத்தை குறிக்கும் சனி பெயர்ச்சிக்கு ஜோதிட சாஸ்திரத்தில் அதிக முக்கியத்துவம் உள்ளது. சனி பகவான் தனது ராசியையோ அல்லது நிலையையோ மாற்றும்போது, அது 12 ராசிகளையும் பாதிக்கிறது. இது பலருடைய வாழ்க்கையில் ஏற்ற இறக்கங்களை ஏற்படுத்தக்கூடும்.
சனி பகவான் நியாத்தின் பக்கம் நிற்கும் கடவுள். அவர் பாரபட்சம் பார்க்காமல் அனைத்து ராசிகள் மீது சமமான அன்பையே பொழிகிறார். எனினும், ஜோதிட ரீதியாக சில ராசிக்காரர்கள் சனி பகவானுக்கு மிகவும் பிடித்தவர்களாக இருக்கிறார்கள். இவர்கள் மீது சனி பகவான் தனது சிறப்பு அருளைப் பொழிகிறார். இதனால், ஏழரைச் சனி போன்ற சவாலான காலக்கட்டங்களில் கூட, அந்த ராசிக்காரர்கள் பெரிய பாதிப்புகளுக்கு ஆளாவதில்லை. சனி பகவானுக்கே மிகவும் பிடித்த அந்த அதிர்ஷ்ட ராசிகளை பற்றி இங்கே காணலாம்.
|ராசி
|பலன்கள்
|ரிஷபம்
|குடும்பத்தில் அமைதியும் நல்லிணக்கமும் நிலவும்
|துலாம்
|சரியான முடிவுகளை எடுக்கும் திறன்
|மகரம்
|நிதி நிலைமை வலுவாக இருக்கும்
|தனுசு
|திடீர் நிதி ஆதாயம் கிடைக்கும்
|கும்பம்
|நிலையான மன உறுதி
ரிஷப ராசியின் அதிபதி சுக்கிரன் ஆவார். சனி பகவான் சுக்கிரனுடன் இணக்கமான உறவைப் பகிர்ந்து கொள்வதாக நம்பப்படுகிறது. இந்த காரணத்தினாலேயே, ரிஷப ராசியில் பிறந்தவர்கள் மீது சனி பகவான் பெரும்பாலும் கருணையுடன் நடந்துகொள்கிறார். இந்த ராசிக்காரர்கள் தங்கள் வாழ்க்கையில் நிலையான தன்மையையும், நிதிப் பாதுகாப்பையும் அனுபவிக்கிறார்கள். சனியின் தாக்கம் இருந்தாலும், இவர்களுக்குப் பெரிய அளவிலான நெருக்கடிகள் ஏற்படுவது மிக அரிது. இவர்களது குடும்பத்தில் அமைதியும் நல்லிணக்கமும் நிலவுகிறது. மேலும் இவர்களது நிதி நிலைமை எப்போதும் சராசரிக்கும் மேலாகவே சிறப்பாக இருக்கும்.
துலா ராசியில் சனி பகவான் உச்ச நிலையில், அதாவது, மிக உயர்ந்த வலிமையுடன் இருப்பதாகக் கருதப்படுகிறது. இதன் விளைவாக, இந்த ராசி சனியின் சிறப்பு ஆசிகளைப் பெறுகிறது. துலா ராசியில் பிறந்தவர்கள் தங்கள் கடின உழைப்புக்கும், சமநிலையான மனப்பான்மைக்கும் பெயர் பெற்றவர்கள். சனி பகவானின் அருளால், இவர்கள் கடினமான சூழ்நிலைகளை எதிர்கொள்ளும்போதும் கூட, சரியான முடிவுகளை எடுக்கும் திறனைப் பெற்றிருக்கிறார்கள். சனி பெயர்ச்சி, ஏழரை சனி காலங்களிலும் அதிகம் அவதிப்படாமல் சனி பகவான் இவர்களை காத்து ரட்சிக்கிறார். இவர்களுடைய முயற்சிகள் நிலையான தன்மையையும், வெற்றியையும் ஒருங்கே கொண்டவையாகத் திகழ்கின்றன.
தனுசு ராசியின் அதிபதி குரு பகவான் (வியாழன்) ஆவார். மேலும் சனியும் குருவும் நட்பு கிரகங்களாகக் கருதப்படுகின்றனர். இக்காரணத்தினால், தனுசு ராசியில் பிறந்தவர்கள் மீது சனியின் எதிர்மறைத் தாக்கம் வெகுவாகக் குறைக்கப்படுகிறது. இந்த ராசி 'ஏழரைச் சனி' அல்லது 'அஷ்டமச் சனியின்' தாக்கத்தில் இருந்தாலும் கூட, அதன் தாக்கம் ஒப்பீட்டளவில் மிதமானதாகவே இருக்கும். பல சமயங்களில், இத்தகைய காலகட்டங்களில் கூட, திடீர் நிதி ஆதாயம் கிடைப்பதற்கோ அல்லது புதிய வாய்ப்புகள் உருவாவதற்கோ சாத்தியக்கூறுகள் ஏற்படுகின்றன.
மகர ராசியின் அதிபதி சனி பகவானே ஆவார். எனவே, இந்த ராசியில் பிறந்தவர்கள் சனி பகவானின் நேரடித் தாக்கத்தை உணர்கிறார்கள்; இந்தத் தாக்கம் பெரும்பாலும் நேர்மறையான வகையிலேயே வெளிப்படுகிறது. மகர ராசிக்காரர்கள் கடின உழைப்பாளிகள், ஒழுக்கம் மிக்கவர்கள் மற்றும் தங்கள் இலக்குகளின் மீது ஆழ்ந்த அர்ப்பணிப்பு கொண்டவர்கள் ஆவர். சனி பகவானின் ஆசிகளின் துணையுடன், இவர்கள் தங்கள் வாழ்க்கையில் படிப்படியாகவும், அதே சமயம் நீண்ட காலம் நிலைத்திருக்கக்கூடிய வகையிலும் வெற்றியை அடைகிறார்கள். இவர்களது நிதி நிலைமை வலுவாகவும் பாதுகாப்பாகவும் தொடர்வதற்கான வாய்ப்புகள் மிக அதிகம்.
கும்ப ராசியானது சனிக் கிரகத்தால் ஆளப்படும் ராசியாகக் கருதப்படுகிறது. இதன் விளைவாக, சனீஸ்வர பகவான் இந்த ராசியின் மீது தனது சிறப்புக் காப்பினை வழங்குகிறார். வாழ்க்கையில் ஏற்ற இறக்கங்களைச் சந்தித்தாலும் கூட, கும்ப ராசியில் பிறந்தவர்கள் அதிலிருந்து விரைவாக மீண்டு, மீண்டும் தங்கள் நிலையை உறுதிப்படுத்திக்கொள்ளும் இயல்புடையவர்கள். சனியின் 'ஏழரைச் சனி' அல்லது 'அஷ்டமச் சனி' காலங்களில் கூட, இவர்கள் அதீத துன்பங்களை அனுபவிக்க வேண்டிய அவசியம் ஏற்படுவதில்லை. நிதி ரீதியாகவும் இவர்கள் பெரும்பாலும் பாதுகாப்பான நிலையிலேயே திகழ்கின்றனர்.
சனி பகவானின் பரிபூரண அருளை பெற சனி சாலிசா, அனுமான் சாலிசா போன்றவற்றை பாராயணம் செய்யலாம். இவை தவிர, ‘நீலாஞ்ஜன ஸமாபாஸம், ரவிபுத்ரம் யமாக்ரஜம்; ச்சாயா மார்த்தாண்ட ஸம்பூதம், தம் நமாமி சனைச்சரம்’ என்ற ஸ்தோத்திரத்தையும் சொல்வது நல்லது.
பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.