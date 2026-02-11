இன்று சுக்கிரன் பெயர்ச்சி: இந்த ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம், பணம், புகழ், தங்க மழை, அமைத்திலும் வெற்றி

Shukra Nakshatra Gochar Palangal 2026: வேத ஜோதிடத்தின்படி, கிரகங்கள் அவ்வப்போது தங்கள் ராசிகளையும் (Horoscope) நட்சத்திரங்களையும் மாற்றுகின்றன. இந்த மாற்றங்கள் 12 ராசிகளையும் பாதிக்கிறது. அந்தவகையில் இன்று அதாவது பிப்ரவரி 11, 2026 அன்று, செல்வம் மற்றும் செழிப்புக்கு அதிபதியான சுக்கிரன் (Venus), ராகுவின் சதயம் (Sadhayam) நட்சத்திரத்தில் நுழைகிறார். இதுவரை அவிட்டம் நட்சத்திரத்தில் பயணம் செய்து வந்த சுக்கிரன் தற்போது சதயம் நட்சத்திரத்தில் நுழைந்துள்ளார். இந்த நட்சத்திரம் மர்மம் மற்றும் தனிமையின் அடையாளமாக கருதப்படுகிறது. மேலும் இந்த நட்சத்திரத்தில் சுக்கிர பகவான் பிப்ரவரி 22 ஆம் தேதி வரை பயணிப்பார். செல்வம் மற்றும் ஈர்ப்பு கிரகமான சுக்கிரன் இங்கு பெயர்ச்சி அடையும் போது, சில ராசிகளில் நேர்மறையான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும். மேலும் இந்த ராசிகளின் பொருள் வசதிகளை அதிகரிக்கும் மற்றும் மன சமநிலையை பராமரிக்கும்.
சுக்கிரனின் இந்த பெயர்ச்சியால், சில ராசிகளின் வாழ்க்கையில் புதிய மாற்றங்கள் ஏற்படும். எனவே, இந்த ராசிகளின் செல்வமும் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது. இந்நிலையில் இந்த சுக்கிரன் நட்சத்திர பெயற்சியால் எந்த ராசிக்காரர்கள் தங்கள் வாழ்க்கையில் மாற்றங்களைக் காண்பார்கள் என்று தெரிந்துக்கொள்வோம்.
ரிஷபம் (Taurus Zodiac Sign)
சுக்கிரனின் நட்சத்திரத்தில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு நன்மை பயக்கும். இந்த காலகட்டத்தில், உங்கள் ஆளுமை மேம்படும். சமூகத்தில் மரியாதை பெற முடியும். முதலீடுகள் மற்றும் புதிய திட்டங்கள் மூலம் நீங்கள் நன்மை பெறலாம். உங்கள் விருப்பங்களும் நிறைவேறும். இந்த காலகட்டத்தில், திருமணமான தம்பதிகள் ஒரு அற்புதமான திருமண வாழ்க்கையை பெறலாம். தடைபட்ட வேலைகள் வேகத்தை அதிகரிக்கும், மேலும் புதிய வருமான ஆதாரங்கள் திறக்க வாய்ப்புள்ளது. காதல் வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியாக மாறும், மன அமைதியைத் தரும். எதிர்கால ஆதாயங்களுக்கான வாய்ப்புகள் எழக்கூடும்.
மிதுனம் (Gemini Zodiac Sign)
சுக்கிரனின் நட்சத்திரத்தில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும். இந்த காலகட்டத்தில், நீங்கள் அவ்வப்போது எதிர்பாராத நிதி நன்மைகளைப் பெறலாம். உங்கள் நிதி நிலைமையும் மேம்படும். தனிப்பட்ட முயற்சிகளில் வெற்றிகளை பெறலாம். பல்வேறு செயல்பாடுகள் மூலமாகவும் நீங்கள் பணம் சம்பாதிக்கலாம். நிதி விஷயங்களும் நிலையானதாக மாறும், மேலும் செலவுகள் கட்டுக்குள் இருக்கும். இசையில் ஈடுபடுபவர்கள் இந்த நேரத்தில் முன்னேற்றத்திற்கான புதிய வாய்ப்புகளைப் பெறுவார்கள். நண்பர்களுடன் இருந்த அனைத்து தவறான புரிதல்களும் தீர்க்கப்படும். நிதி நிலை வலுவாக இருக்கும்.
துலாம் (Libra Zodiac Sign)
சுக்கிரன் பெயர்ச்சியால் துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு சாதகமான பலன் கிடைக்கும். இந்த காலகட்டத்தில் வேலையில்லாதவர்களுக்கு வேலை கிடைக்கும். தொழிலதிபர்களுக்கு லாபகரமான ஒப்பந்தங்கள் கிடைக்கும். உங்களுக்கு பெரிய அளவில் லாபமும் கிடைக்கும். இந்த காலகட்டத்தில் உங்கள் வருமானமும் அதிகரிக்கக்கூடும். திருமண வாழ்க்கையில் தொடர்ந்து வரும் தவறான புரிதல்கள் தீர்க்கப்படும், மேலும் உறவுகள் முன்பை விட வலுவடையும். கல்வி மற்றும் குழந்தைகள் தொடர்பான விஷயங்களிலும் நேர்மறையான முடிவுகள் காணப்படும். நிதி ஆதாயங்களுடன், பொருள் வசதிகளும் அதிகரிக்கும். சுப நிகழ்வுகளில் பங்கேற்க வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். மேலும் சமூகத்தில் மரியாதையை அதிகரிக்கும்
