பிப்ரவரி மாத ராசி பலன் 2026: 12 ராசிகளுக்கான தனி தனி ராசி பலன்கள்

Monthly Rasi Palan 2026: ஜோதிடத்தின் படி, பிப்ரவரி 2026 மாதம் மிகவும் முக்கியம் வாய்ந்ததாக கருதப்படுகிறது. ஏனெனில் குறிப்பாக, சனியின் ராசியான கும்பத்தில் ராகு, சூரியன், செவ்வாய், புதன் மற்றும் சுக்கிரன் ஆகியோரின் வருகை, சூரியன், செவ்வாய், புதன் மற்றும் சுக்கிரன் ஆகிய கிரகங்களுடன் சேர்ந்து, பல நல்ல மற்றும் அசுப சேர்க்கைகளை உருவாக்கும், இது அனைத்து ராசிக்காரர்களையும் பாதிக்கும். இப்படி பல கிரகங்கள் கும்ப ராசியில் கூடக் கூடிய நிலை உருவாகிறது.
இந்நிலையில் பிப்ரவரி 2026க்கான மாதாந்திர இந்த கிரகப் பெயர்ச்சிகளின் அடிப்படையில் 12 ராசிகளின் வாழ்க்கை எவ்வாறு பாதிக்கப்படும் என்பதை தெரிந்துக்கொள்வோம்.
மேஷம்
மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு பிப்ரவரி மாதம் சிறப்பாக இருக்கும். உடல்நலம் ரீதியாக, நீங்கள் சுறுசுறுப்பாக இருப்பீர்கள், ஆனால் அவசரமும் அதிக வேலைப்பளுவும் தலைவலி அல்லது சோர்வுக்கு வழிவகுக்கும். நிதி விஷயங்களில் புதிய வருமான வழிகள் திறக்கப்படலாம், இருப்பினும் செலவுகள் தொடர்ந்து அதிகரிக்கும். வேலையில், உங்கள் முடிவெடுக்கும் வேகமும் தலைமைத்துவ பாணியும் மற்றவர்களைக் கவரும், இதனால் உங்கள் கருத்துக்கள் மிகவும் முக்கியமானதாக மாறும். தொழில் மற்றும் போட்டித் தேர்வுகளுக்குத் தயாராகி வருபவர்கள், குறிப்பாக மாதத்தின் இறுதி நாட்களில், அதிகரித்த தன்னம்பிக்கையால் பயனடைவார்கள்.
ரிஷபம்
ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு, பிப்ரவரி மாதம் நிலைத்தன்மையையும் நடைமுறை முடிவுகளையும் குறிக்கிறது. உடல்நலம் சாதாரணமாக இருக்கும், ஆனால் உணவுப் பழக்கத்தில் கவனக்குறைவு வயிற்றுப் பிரச்சினைகளை ஏற்படுத்தக்கூடும். செல்வம் பெருகும். பழைய சேமிப்புகள் கைக்கு வரும், மேலும் தேங்கி நிற்கும் பணத்தை மீட்டெடுக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. வேலையில் முன்னேற்றம் மெதுவாக இருக்கலாம், உங்கள் நிலையான அணுகுமுறை நீண்ட காலத்திற்கு நல்ல பலன்களைத் தரும், மேலும் உங்கள் கடின உழைப்பின் பலன்கள் தெளிவாகத் தெரியும். காதல் வாழ்க்கையில் உணர்ச்சிப்பூர்வமான பாதுகாப்பு உணர்வு அதிகரிக்கும்.
மிதுனம்
பிப்ரவரி மாதம் மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு மன ரீதியாக சுறுசுறுப்பும் மாற்றமும் நிறைந்த மாதமாக இருக்கும். மன அழுத்தம் மற்றும் தூக்கமின்மை உடல்நலப் பிரச்சினைகளை ஏற்படுத்தக்கூடும். எதிர்பாராத லாபங்கள் மற்றும் திட்டமிடப்படாத செலவுகளுடன் நிதி நிலைமைகள் நிலையற்றதாக இருக்கலாம். வேலையில் புதிய பொறுப்புகள் எழும், இது கற்றல் வாய்ப்புகளை வழங்கும், ஆனால் அழுத்தத்தையும் அதிகரிக்கும். தொழில் மற்றும் போட்டித் தேர்வுகளில் வெற்றி பெறுவதற்கு மிகுந்த கவனம் தேவைப்படும். காதல் வாழ்க்கையில் குழப்பம் ஏற்படலாம்.
கடகம்
பிப்ரவரி மாதம் கடக ராசிக்காரர்களின் உணர்ச்சி சமநிலையை சோதிக்கும். ஆரோக்கியம் படிப்படியாக மேம்படும், ஆனால் மன உணர்திறன் நிலைத்திருக்கும். வீட்டுச் செலவுகள் அதிகரிக்கக்கூடும் என்றாலும், நிதித் துறையில் வருமானம் நிலையானதாக இருக்கும். வேலையில் சக ஊழியர்களிடமிருந்து உங்களுக்கு ஆதரவு கிடைக்கும், மேலும் பணிச்சூழல் நேர்மறையாக இருக்கும். தொழில் மற்றும் போட்டித் தேர்வுகளுக்குத் தயாராகி வருபவர்கள் பொறுமை மற்றும் நிலையான பயிற்சியால் பயனடைவார்கள்.
சிம்மம்
சிம்ம ராசிக்கு, பிப்ரவரி மாதம் தன்னம்பிக்கை மற்றும் கௌரவம் அதிகரிப்பதைக் குறிக்கிறது. ஆரோக்கியம் நன்றாக இருக்கும், ஆனால் இதயம் மற்றும் கண்களைப் பொறுத்தவரை எச்சரிக்கை அவசியம். நிதி நிலைமைகள் வலுவடையும், மேலும் பண ஆதாயங்கள் கௌரவங்கள் அல்லது சாதனைகள் வடிவில் கிடைக்கும். வேலையில் அங்கீகாரம் கிடைக்கும், மேலும் நீங்கள் தலைமைத்துவ வாய்ப்புகளைப் பெறுவீர்கள். தொழில் மற்றும் போட்டித் தேர்வுகளில் வெற்றி வலுவாகக் குறிக்கப்படுகிறது, குறிப்பாக நிர்வாக அல்லது மேலாண்மைத் துறைகளில்.
கன்னி
பிப்ரவரி மாதம் கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு வேலைப்பளு மற்றும் பொறுப்புகளால் நிறைந்திருக்கும். உடல்நலம், குறிப்பாக வயிறு மற்றும் தோல் தொடர்பான பிரச்சினைகள் ஏற்ற இறக்கமாக இருக்கும். பணம் மற்றும் சொத்துக்களை கையாளும் போது எச்சரிக்கை அவசியம்; தேவையற்ற செலவுகளைத் தவிர்க்கவும். ஒழுக்கம் மற்றும் திட்டமிடல் வேலை மற்றும் வணிகத்தில் வெற்றியைத் தரும். தொழில் மற்றும் போட்டித் தேர்வுகளுக்கு கடின உழைப்பு தேவைப்படும்.
துலாம்
பிப்ரவரி மாதம் துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு சமநிலையையும் நல்லிணக்கத்தையும் தரும். ஆரோக்கியம் சாதாரணமாக இருக்கும், ஆனால் உங்கள் முதுகு மற்றும் சிறுநீரகங்களைப் பொறுத்தவரை எச்சரிக்கை அவசியம். நிதி விஷயங்களில் கூட்டாண்மைகள் நன்மைகளைத் தரும் மற்றும் உங்கள் நிதி நிலைமையை வலுப்படுத்தும். கலை, சட்டம் மற்றும் படைப்புத் துறைகளில் ஈடுபடுபவர்கள் தொழில் மற்றும் போட்டித் தேர்வுகளில் சிறப்பு நன்மைகளைக் காண்பார்கள். காதல் வாழ்க்கை இனிமையாக மாறும். உங்கள் குழந்தைகளின் படைப்புத் திறமைகள் வெளிப்படும்.
விருச்சிகம்
விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு, பிப்ரவரி மாதம் ஆழ்ந்த சிந்தனை மற்றும் உள் மாற்றத்திற்கான காலமாகும். மன அழுத்தம் மற்றும் மறைக்கப்பட்ட நோய்கள் குறித்து எச்சரிக்கையாக இருங்கள். உத்தி மற்றும் ரகசியத்தன்மை வேலை மற்றும் வணிகத்தில் வெற்றியைத் தரும். உங்கள் காதல் வாழ்க்கையில் உணர்ச்சிகள் தீவிரமாக இருக்கும், எனவே சந்தேகத்தைத் தவிர்ப்பது முக்கியம். பயண வாய்ப்புகள் எதிர்பாராத விதமாக எழக்கூடும்.
தனுசு
பிப்ரவரி மாதம் தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு விரிவாக்கம் மற்றும் வாய்ப்புகளின் மாதமாக இருக்கும். உடல்நலம் நன்றாக இருக்கும், ஆனால் பயணம் சோர்வை ஏற்படுத்தக்கூடும். செல்வம் அதிகரிக்கும். புதிய நபர்களுடனான தொடர்புகள் மற்றும் புதிய வாய்ப்புகள் உங்கள் எல்லைகளை விரிவுபடுத்த உதவும். உயர்கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சியில் ஈடுபடுபவர்கள் தொழில் மற்றும் போட்டித் தேர்வுகளில் வெற்றியைக் காண்பார்கள்.
மகரம்
மகர ராசிக்காரர்களுக்கு, பிப்ரவரி மாதம் கடின உழைப்பு மற்றும் பொறுப்புணர்வு நிறைந்த காலமாகும் இருக்கும். எலும்புகள் மற்றும் மூட்டுகள் தொடர்பான உடல்நலப் பிரச்சினைகள் ஏற்படலாம். செல்வம் நிலைபெறும், சொத்து தொடர்பான வாய்ப்புகள் உருவாகும். அரசு அல்லது நிர்வாகத் துறைகளில் ஈடுபடுபவர்கள் தொழில் மற்றும் போட்டித் தேர்வுகளில் பயனடைவார்கள். காதல் வாழ்க்கையில் உணர்ச்சிகளை வெளிப்படுத்துவதில் தயக்கம் காட்டுவார்கள்.
கும்பம்
கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு பிப்ரவரி மாதம் புதுமை மற்றும் புதிய சிந்தனையைக் குறிக்கிறது. ஆரோக்கியம் சாதாரணமாக இருக்கும், ஆனால் இரத்த ஓட்டத்தில் எச்சரிக்கை அவசியம். புதிய யோசனைகள் மற்றும் தொழில்நுட்பம் நிதி நன்மைகளைத் தரும். பாரம்பரிய சிந்தனைக்கு அப்பால் பரிசோதனை செய்வது உங்களுக்கு புதிய வழிகளைத் திறக்கும். அறிவியல், தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஆராய்ச்சியில் இருப்பவர்கள் முன்னேற வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். நட்பு காதலாக மலரக்கூடும்.
மீனம்
மீன ராசிக்காரர்களுக்கு பிப்ரவரி மாதம் உணர்ச்சி மற்றும் ஆன்மீக அனுபவங்களால் நிறைந்திருக்கும். மன உணர்திறன் அதிகரிக்கும். செல்வம் படிப்படியாக மேம்படும், ஆனால் செலவுகளைக் கட்டுப்படுத்துவது அவசியம். கலை, உளவியல் மற்றும் ஆன்மீகத் துறைகளில் ஈடுபடுபவர்கள் பயனடைவார்கள். உங்கள் காதல் வாழ்க்கையில் காதல் மற்றும் உணர்ச்சி ரீதியான தொடர்பு ஆழமடையும். உங்கள் குழந்தைகள் உங்களுக்கு உணர்வு ரீதியாக நெருக்கமாக இருப்பார்கள்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இதில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் பொதுவானவை ஆகும். பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது.)
